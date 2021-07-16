Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt

Không gian bếp chính là trái tim, là nơi sum họp ấm cúng của các thành viên sau những giờ làm việc mệt mỏi. Màu xanh “mát mắt” giúp tăng tính thẩm mỹ, đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình là lựa chọn khá lý tưởng.
Khu vực bếp còn nắm vai trò “giữ lửa” của mỗi gia đình, được các chuyên gia phong thủy đánh giá là vô cùng quan trọng không kém những khu vực khác trong nhà.
Ở các nước phương Tây, màu xanh – đặc biệt là xanh lá còn khiến người ta nhớ đến hình ảnh một quả lê chín mọng nước, tươi mát, biểu trưng cho nguồn năng lượng tích cực, phấn chấn tinh thần và sảng khoái. Gam màu này kết hợp với các đồ dùng nhà bếp bằng thép không gỉ, inox hoặc sàn lát đá hoa văn đơn giản, sắc màu trung tính sẽ càng khiến không gian phòng bếp hoàn mỹ.
Phòng ăn mang đậm phong cách chiết trung với màu xanh đậm. Với màu xanh này gia chủ nên chọn màu trần nhà thuộc tông trung tính (kem, trắng, xám nhạt), đồng thời kết hợp với các đường viền hoặc điểm nhấn xung quanh sẽ tạo sự gắn kết cho tổng thể căn bếp. Một số thiết kế kiến trúc nhà bếp mang phong cách tân cổ điển thì sắc xanh pastel sẽ là lựa chọn phù hợp. Tông màu pastel giúp căn bếp được mở rộng về mặt thị giác, tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và thân thiện. Cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng tự nhiên kết hợp với màu xanh đậm của gạch ốp tường sẽ phá cách một chút, hiệu ứng ánh sáng từ ngoài vào làm không gian hấp dẫn, sống động và độc đáo hơn. Sử dụng màu xanh lá cây để trang trí cho phòng ăn không chỉ mang lại một bầu không khí dễ chịu, sảng khoái mà còn giúp không gian nhà bạn luôn mới mẻ, tươi trẻ hơn trong mùa hè này. Ngoài ra, việc sử dụng giấy dán tường màu xanh lá cây và họa tiết hoa văn cũng giúp không gian trở nên mới lạ, tươi vui hơn.
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