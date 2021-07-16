Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt

Không gian sống 16/07/2021 06:00

Theo phong thủy, phòng bếp là nơi nấu nướng mang yếu tố Hỏa. Màu sơn cần được lựa chọn sao cho phù hợp như xanh lá, nâu, cam, đỏ… vừa tạo cảm giác thư thái, vừa thúc đẩy tương sinh cho căn bếp.

Không gian bếp chính là trái tim, là nơi sum họp ấm cúng của các thành viên sau những giờ làm việc mệt mỏi. Màu xanh “mát mắt” giúp tăng tính thẩm mỹ, đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình là lựa chọn khá lý tưởng.   

Khu vực bếp còn nắm vai trò “giữ lửa” của mỗi gia đình, được các chuyên gia phong thủy đánh giá là vô cùng quan trọng không kém những khu vực khác trong nhà.

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 1Ở các nước phương Tây, màu xanh – đặc biệt là xanh lá còn khiến người ta nhớ đến hình ảnh một quả lê chín mọng nước, tươi mát, biểu trưng cho nguồn năng lượng tích cực, phấn chấn tinh thần và sảng khoái.

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 2

Gam màu này kết hợp với các đồ dùng nhà bếp bằng thép không gỉ, inox hoặc sàn lát đá hoa văn đơn giản, sắc màu trung tính sẽ càng khiến không gian phòng bếp hoàn mỹ.

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 3Phòng ăn mang đậm phong cách chiết trung với màu xanh đậm. Với màu xanh này gia chủ nên chọn màu trần nhà thuộc tông trung tính (kem, trắng, xám nhạt), đồng thời kết hợp với các đường viền hoặc điểm nhấn xung quanh sẽ tạo sự gắn kết cho tổng thể căn bếp.

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 4

Một số thiết kế kiến trúc nhà bếp mang phong cách tân cổ điển thì sắc xanh pastel sẽ là lựa chọn phù hợp. Tông màu pastel giúp căn bếp được mở rộng về mặt thị giác, tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và thân thiện. 

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 5

Cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng tự nhiên kết hợp với màu xanh đậm của gạch ốp tường sẽ phá cách một chút, hiệu ứng ánh sáng từ ngoài vào làm không gian hấp dẫn, sống động và độc đáo hơn.

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 6

Sử dụng màu xanh lá cây để trang trí cho phòng ăn không chỉ mang lại một bầu không khí dễ chịu, sảng khoái mà còn giúp không gian nhà bạn luôn mới mẻ, tươi trẻ hơn trong mùa hè này. 

Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt - Ảnh 7Ngoài ra, việc sử dụng giấy dán tường màu xanh lá cây và họa tiết hoa văn cũng giúp không gian trở nên mới lạ, tươi vui hơn.
5 loại cây cảnh nên trồng trong phòng ngủ để ngủ ngon hơn

5 loại cây cảnh nên trồng trong phòng ngủ để ngủ ngon hơn

Hầu hết mọi người nhận thấy rằng tâm trạng của họ được cải thiện khi có cây cối xung quanh. Dưới đây là một số loại cây thích hợp để trồng trong phòng ngủ giúp bạn ngủ ngon hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   trang trí phòng bếp xu hướng thiết kế nội thất cách trang trí nhà đẹp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 44 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?