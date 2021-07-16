Ý tưởng sơn tường màu xanh giúp phòng bếp trở nên bắt mắt

Không gian bếp chính là trái tim, là nơi sum họp ấm cúng của các thành viên sau những giờ làm việc mệt mỏi. Màu xanh “mát mắt” giúp tăng tính thẩm mỹ, đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình là lựa chọn khá lý tưởng.

Khu vực bếp còn nắm vai trò “giữ lửa” của mỗi gia đình, được các chuyên gia phong thủy đánh giá là vô cùng quan trọng không kém những khu vực khác trong nhà.