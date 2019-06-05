Vì sao em trai bầu Đức “tháo chạy” khỏi Hoàng Anh Gia Lai?

Không gian sống 05/06/2019 09:30

Là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Thu vừa đăng ký bán sạch toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty. 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết vừa nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đoàn Nguyên Thu, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG). Ông Thu chính là em trai của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAG. 

Theo đó, ông Thu đã đăng ký chào bán toàn bộ 5.000.006 cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 0,54% vốn điều lệ của HAG. Phương thức giao dịch là khớp lệnh qua sàn hoặc thoả thuận, thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 7/6 – 6/7/2019. 

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Ông Đoàn Nguyên Thu đăng ký bán sạch cổ phiếu đang nắm giữ tại Hoàng Anh Gia Lai. 

Mục đích của ông Thu khi bán sạch cổ phiếu HAG đang nắm giữ là để “cân đối tài chính cá nhân”. Như vậy, nếu giao dịch thành công, em trai của bầu Đức sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào của HAG. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/6, giá cổ phiếu HAG ở mức 4.900 đồng/CP, giảm 2,39% so với phiên giao dịch trước đó. Với mức giá này, ông Thu dự kiến có thể thu về khoảng 25 tỷ đồng từ việc thoái hơn 5 triệu cổ phiếu HAG. 

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đoàn Nguyên Thu. Ông Thu bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn kết quả giao dịch cổ phiếu. 

Cụ thể, ngày 13/4/2018 ông Thu đã bán 957.450 cổ phiếu HAG. Tuy nhiên, đến ngày 24/4/2018 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông này. 

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Từ khóa:   bán cổ phiếu Đoàn Nguyên Thu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

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