Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 12/2018 tổng giá trị hàng tồn kho bất động sản còn khoảng 22.825 tỷ đồng, so với đỉnh điểm quý 1/2013 đã giảm hơn 82%. Tuy nhiên, hiệp hội bất động sản TP.HCM lại cho rằng đánh giá này chưa thoả đáng.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có phản hồi liên quan đến thông tin tổng giá trị hàng tồn kho bất động sản (BĐS) Bộ Xây dựng vừa đánh giá. Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 20/12/2018, tổng giá trí hàng tồn kho BĐS còn khoảng 22.825 tỷ đồng, giảm 105.723 tỷ đồng (tương ứng 82,24%) so với lúc đỉnh điểm ở quý 1/2013. Về đánh giá này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng con số này chưa thật thoả đáng, chưa đánh giá hết vấn đề hàng tồn kho, nhất là đối với doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho lớn.

“Nhận định này có thể dẫn đến ngộ nhận là lượng hàng tồn kho BĐS hiện nay còn rất ít, không đáng quan ngại, trong lúc tình hình thực tế lượng hàng tồn kho còn rất lớn cần đặc biệt quan tâm giải quyết, để đảm bảo thanh khoản và sự phát triển ổn định, lành mạnh của doanh nghiệp và thị trường BĐS”, ông Châu nói. Theo thống kê, hơn 200.000 tỷ đồng là giá trị hàng tồn kho của 65 doanh nghiệp BĐS niêm yết. Theo Chủ tịch HoREA, cuối năm 2012, sau khi Bộ Xây dựng có chỉ đạo, Sở Xây dựng TP.HCM và HoREA đã khảo sát 45 dự án trong tổng số 1.207 dự án BĐS trên địa bàn thành phố và chỉ có số liệu thống kê của 36 dự án, nên số liệu tổng hợp của thành phố và của Bộ Xây dựng chưa phản ánh đầy đủ số lượng hàng tồn kho BĐS tại thời điểm khảo sát năm 2012.

Nhờ có gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước nên thị trường BĐS đã phục hồi và tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2013. Đến nay đã giải quyết được lượng hàng tồn kho cũ như đánh giá của Bộ Xây dựng. Ông Châu cho hay, số liệu hàng tồn kho nói trên được Bộ Xây dựng tổng hợp vào đầu năm 2013, chưa được cập nhật, bổ sung lượng hàng tồn kho phát sinh mới trong những năm sau này. Theo số liệu thống kê hàng tồn kho BĐS năm 2018 của 65 doanh nghiệp BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổng giá trị hàng tồn kho đã lên đến 201.921 tỷ đồng. Cơ cấu hàng tồn kho này bao gồm: Hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông; hàng tồn kho do doanh nghiệp chủ động tiến độ đưa hàng ra thị trường; hàng tồn kho do chưa tiêu thụ được. “Hiệp hội nhận thấy, hàng tồn kho BĐS theo kế hoạch của doanh nghiệp và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Điều đáng quan tâm là hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được, vì có liên quan đến tính thanh khoản của doanh nghiệp và quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại trong vấn đề nợ xấu và an toàn tín dụng”, ông Châu chia sẻ.

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