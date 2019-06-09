Thiết kế táo bạo: Mang vườn treo vào quán cà phê

Không gian sống 09/06/2019 12:36

Một công trình đầy những khung thép thấy có vẻ khô khan và nặng nề, thế nhưng điều ấn tượng của An' Garden Cafe đến từ những chậu cây treo đầy ngẫu hứng, gợi lên hình ảnh của cả một khu vườn treo đẹp mê hồn.

An' Garden Cafe nằm ở Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội với diện tích 750m2. Ngoài lối kiến trúc lạ mắt, một lý do khác khiến công trình này trở nên đặc biệt đó là gia chủ muốn dành tặng món quà này cho vợ.

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Mặt tiền quán cà phê. 
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Quán cà phê có lối kiến trúc lạ mắt. 

Công trình này hướng đến mục tiêu mang đến không gian riêng cho khách thưởng thức cà phê và tận hưởng môi trường thiên nhiên. Mặt tiền quán là những mảng kính lớn nằm xen kẽ khung thép, được bố trí ngẫu nhiên nhưng vẫn hài hoà. Tường xi măng đơn giản tách biệt vỉa hè với không gian trong quán.

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Ngoài thưởng thức cà phê, thực khách còn được trải nghiệm một không gian xanh. 

Không mất quá nhiều thời gian để xây dựng công trình này. Thiết kế vừa thể hiện phong cách công nghiệp vừa đảm bảo các nguyên tắc thiết kế không gian của một cà phê truyền thống vốn có ở Việt Nam.

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Kiến trúc của quán cà phê rất hiện đại. 

Chỉ một lần đến quán, mọi người mới có thể nhớ đến một công trình nghệ thuật với ngôn ngữ thiết kế công nghiệp, không gian và nguyên tắc thiết kế phá vỡ các tiêu chuẩn. Tông màu của quán cà phê là màu trắng xám từ xi măng pha trộn với màu gỗ và màu đen từ khung thép.

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Nền xi xăng thô làm nổi bật đồ nội thất của quán. 

Nền xi măng trơn và thô mang lại độ sáng và làm nổi bật đồ nội thất bên trong quán. Nếu thực khách muốn tận hưởng không gian rộng thì có thể ngồi ở tầng trệt. Ở đây có một hồ nước nhỏ với những cây thủy sinh sống động ngay dưới cầu thang.

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Mang cả vườn treo vào không gian cà phê. 

Công trình này có hai tầng với gác lửng phù hợp cho những người muốn đến đây làm việc. Ánh sáng màu vàng, lớp màu xanh lá cây và tường gạch làm cho không gian trở nên thu hút.

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Tầng trên cùng của quán luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. 

Quán cà phê còn có khu vui chơi dành cho trẻ em phục vụ cho khách hàng đi cà phê có dẫn theo con nhỏ. Ngồi ở tầng trên cùng của quán, khách uống cà phê có được view nhìn tổng thể của quán. Các lớp kính giúp thực khách ngắm nhìn được bầu trời. Tầng trên cùng cũng là nơi nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất trong ngày.

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Các lớp kính lớn giúp thực khách ngắm nhìn được bầu trời
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Khu vui chơi dành cho trẻ em. 
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Không gian của quán không kém phần lung linh khi về đêm. 
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An' Gaden Cafe về đêm. 
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