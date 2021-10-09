Người chơi hệ cây cảnh phải có một chậu cà chua này: sang - xịn - mịn và thanh lịch vô cùng

Nếu đã quá quen thuộc với các loại hoa và cây cảnh khi trang trí không gian nhà ở, các chị em hãy 'đổi gió' một chút với 'bình hoa' cà chua siêu lạ này thử xem sao nhé. Những chùm quả đỏ vàng xanh xen kẽ trông như một bức tranh mùa thu.

Vì thân gỗ nên cà chua không nên cắm quá nhiều nước, chỉ ngập chừng 5 phân là đủ. Cắm nhiều nước quá thân chóng bị thối. Ai thích có thể luồn đoạn dây thép vào trong thân để cành cứng dễ cắm, hoặc để nó la đà tuỳ hứng. Phần quả chín mọng lại hay nằm phía dưới gốc nên khi cắm có thể để xốp bên trong để cắm cho cành cao hơn phô các quả chín trên miệng bình.