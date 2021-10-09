Người chơi hệ cây cảnh phải có một chậu cà chua này: sang - xịn - mịn và thanh lịch vô cùng

Cà chua cảnh, bạn dã sở hữu chưa? Rất đẹp và lạ nhé.
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Nếu đã quá quen thuộc với các loại hoa và cây cảnh khi trang trí không gian nhà ở, các chị em hãy 'đổi gió' một chút với 'bình hoa' cà chua siêu lạ này thử xem sao nhé. Những chùm quả đỏ vàng xanh xen kẽ trông như một bức tranh mùa thu.
Vì thân gỗ nên cà chua không nên cắm quá nhiều nước, chỉ ngập chừng 5 phân là đủ. Cắm nhiều nước quá thân chóng bị thối. Ai thích có thể luồn đoạn dây thép vào trong thân để cành cứng dễ cắm, hoặc để nó la đà tuỳ hứng. Phần quả chín mọng lại hay nằm phía dưới gốc nên khi cắm có thể để xốp bên trong để cắm cho cành cao hơn phô các quả chín trên miệng bình.
Cà chua cảnh chị em nên vặt hết lá và cắm ở các bình gốm, bình thuỷ tinh cao vừa phải, bình miệng rộng cắm không phải không đẹp mà tốn cà tức là tốn xiền. Ngoài ra không chỉ cắm bình mà chị em có thể cắm cà xen với các loại hoa và quả cũng rất 'ra gì và này nọ'.
Cà chín nằm ngả trên miệng bình trông rất chill
Cắm bình gốm Bát tràng, thêm chú ngựa hồng cho chill một thể
Cắm bình thuỷ tinh xen cùng quả “ô mai” thêm chùm hồng treo cao là thành mùa thu
Cắm bình gốm
Rất đẹp và lạ phải không nào!
Nguồn: Fb Vĩnh Quyên