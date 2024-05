Túi nilon thường được tận dụng đựng đồ ăn. Ảnh: Internet

Không chú trọng chất lượng túi ni lông

Túi nilon có thể được sản xuất bởi các hạt nhựa PP, PVC nguyên sinh từ dầu mỏ nguyên chất và thường ít gây hại đến sức khỏe. Nhưng túi nilon được tái chế từ nhiều loại sản phẩm nhựa đã qua sử dụng thì lại khác. Chúng thường là loại có giá cả rẻ hơn, gây hại đến sức khỏe nhiều hơn vì hấp thu nhiều kim loại nặng, nhiều chất độc hại,...

Dùng sai loại túi ni lông với tủ lạnh, lò vi sóng

Trong lò vi sóng cũng không nên sử dụng túi nilon, vì nếu truyền nhiệt trực tiếp cho túi nilon khiến nhiệt độ của chúng tăng lên, làm xảy ra thôi nhiễm chất DOP vào thức ăn. Loại chất đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như làm vô sinh nam, nữ tính hóa các bé trai và khiến trẻ em nữ dậy thì sớm.

Sai lầm khi dùng túi nilon. Ảnh: Internet

Ngoài ra còn có chất làm dẻo như polyvinyl clorua và polyetylen cũng rất dễ bay hơi trong lò vi sóng. Chính vì vậy, hãy hâm nóng thức ăn với hộp đựng có gói “chỉ dành cho lò vi sóng” để đảm bảo an toàn bạn nhé!

Thích dùng túi ni lông nhiều màu sắc

Viện Nông nghiệp và Chính sách Thương mại Mỹ cho biết hóa chất sẽ có thể ngấm vào thức ăn nếu bạn đựng nó trong những chiếc túi nilon màu. Các loại hóa chất đó sẽ hấp thụ vào cơ thể làm xuất hiện các tác hại như tổn thương di truyền, vô sinh, sảy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố,...

Mẹo dùng túi nilon để tránh bị nhiễm độc, an toàn

Theo Thời báo văn học nghệ thuật, dưới đây là các cách bạn có thể chọn túi nilon an toàn để tránh bị nhiễm độc:

Túi Nilong tái chế: Túi nilon tái chế thường được làm từ vật liệu tái chế hoặc từ các nguồn tái chế khác nhau. Chúng thường ít chứa các hóa chất độc hại hơn so với túi nilon mới. Việc sử dụng túi nilon tái chế cũng giúp giảm thiểu lượng rác thải và bảo vệ môi trường.

Cách sử dụng túi nilon an toàn. Ảnh: Internet

Túi Nilong không chứa BPA: BPA (Bisphenol A) là một hợp chất hóa học phổ biến được sử dụng trong sản xuất các loại nhựa, bao gồm túi nilon. Tuy nhiên, BPA đã được liên kết với nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tăng nguy cơ ung thư và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Chọn túi nilon không chứa BPA là một cách hiệu quả để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Túi Nilong không chứa Phthalates: Phthalates là một nhóm hợp chất hóa học thường được sử dụng để làm mềm các sản phẩm nhựa, bao gồm túi nilon. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phthalates có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ thống endocrine và sự phát triển của trẻ nhỏ. Chọn túi nilon không chứa phthalates là một lựa chọn an toàn hơn.

Túi Nilong chứa chất liệu thân thiện với môi trường: Một số loại túi nilon được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, chẳng hạn như từ tinh bột yến mạch hoặc từ các loại cây trồng tái tạo. Việc chọn túi nilon từ các nguồn nguyên liệu này không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn giúp giảm thiểu tác động đến môi trường.

Túi Nilong có chứng nhận an toàn: Tìm kiếm các loại túi nilon có chứng nhận an toàn từ các tổ chức uy tín như FDA (Ủy ban Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ) hoặc các tổ chức tiêu chuẩn sản phẩm khác. Chứng nhận này đảm bảo rằng túi nilon đã được kiểm tra và đạt các tiêu chuẩn an toàn cho sức khỏe con người.