Him Lam Land tôn vinh những “bóng hồng” quyền năng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 2020

Sự kiện chào mừng ngày 20/10 nằm trong chuỗi các hoạt động về văn hóa, thể thao,... do Công đoàn cơ sở Him Lam Land tổ chức để chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV. Đây là hoạt động thường niên luôn được Ban Tổng giám đốc và Công đoàn rất chú trọng. Năm nay, sự kiện tri ân “một nửa Him Lam Land” có chủ đề “Gửi những người phụ nữ tôi yêu”.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC Him Lam Land 2020” là nơi để các CBCNV của Him Lam Land phát huy hết sở trường, năng khiếu của bản thân

Song song với những trận cầu đinh hấp dẫn, không thể không nhắc đến sự cổ vũ nhiệt tình, hết mình của Cổ động viên các đội. Sự bùng cháy ngoài đường biên như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, giúp các cầu thủ thêm bản lĩnh và tự tin hơn với những pha bóng trên sân.

Giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để giao lưu và kết nối các phòng ban với các Công ty đối tác/thành viên.

Bên cạnh các hoạt động thể thao, Công đoàn cơ sở Him Lam Land còn tổ chức Hội thi ẩm thực “Cùng nấu, cùng ăn”. Đây là chương trình khép lại chuỗi sự kiện tri ân và tôn vinh những “bóng hồng” quyền năng nhân dịp 20/10 do Công đoàn Cơ sở Him Lam Land tổ chức.

Tại cuộc thi, với sự hỗ trợ nhiệt tình của chị em phụ nữ, các đấng mày râu được dịp trổ tài nấu nướng và trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp. Hội thi là dịp để các anh thấu hiểu hơn về những vất vả trong công việc nội trợ. Từ đó, chia sẻ với phái đẹp những công việc trong gia đình và cùng nhau đắp xây nên một tổ ấm hạnh phúc, đong đầy yêu thương.

Hội thi ẩm thực “Cùng nấu, cùng ăn” tri ân “một nửa Him Lam Land”

Sau Hội thi “Cùng nấu, cùng ăn”, là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” vô cùng hấp dẫn đến từ CBCNV của “ngôi nhà chung” Him Lam Land. Những tràng vỗ tay, những tiếng cười giòn tan đã làm nên một chương trình “tri ân” đầy ý nghĩa và khó quên.

Những tiết mục văn nghệ đến từ CBCNV Him Lam Land

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Tổng Giám đốc Him Lam Land chia sẻ: “Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, sự cống hiến, những đóng góp to lớn của người phụ nữ trong từng gia đình, từng đơn vị, doanh nghiệp và cả nước. Hòa chung cùng không khí hân hoan chào đón ngày 20/10, hôm nay Him Lam Land tổ chức buổi gặp mặt thân mật, ấm cúng để tri ân các chị em, phụ nữ…

Như chúng ta thấy, tất cả những người phụ nữ nói chung và phụ nữ của Him Lam Land nói riêng đã cống hiến rất nhiều cho gia đình và xã hội. Để Him Lam Land có được ngày hôm nay thì những dấu ấn của chị em, phụ nữ rất quan trọng. Chính sự đóng góp ấy đã góp phần tạo nên sự thành công của Him Lam Land. Nhân dịp này, tôi đại diện cho tất cả các đấng mày râu của Him Lam Land xin gửi lời tri ân đến tất cả chị em, phụ nữ”.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Tổng Giám đốc Him Lam Land chia sẻ tại gala tri ân “những người phụ nữ tôi yêu”

Thông qua sự kiện chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn cơ sở Him Lam Land mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho CBCNV của công ty. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần hăng say làm việc và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của CBCNV. Đặc biệt, góp phần khẳng định và nâng cao nhận thức của công đoàn viên về truyền thống dân tộc, về vai trò, vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.