Him Lam Land tôn vinh những “bóng hồng” quyền năng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 2020

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tri ân và tôn vinh những “bóng hồng” xinh đẹp, tài năng đang công tác và làm việc tại “ngôi nhà chung Him Lam Land”.
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Sự kiện chào mừng ngày 20/10 nằm trong chuỗi các hoạt động về văn hóa, thể thao,... do Công đoàn cơ sở Him Lam Land tổ chức để chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV. Đây là hoạt động thường niên luôn được Ban Tổng giám đốc và Công đoàn rất chú trọng. Năm nay, sự kiện tri ân “một nửa Him Lam Land” có chủ đề “Gửi những người phụ nữ tôi yêu”.
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC Him Lam Land” là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. Với sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả, các thí sinh đã “cháy” hết mình trong những phần thi và bộc lộ hết khả năng của bản thân như: kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng dẫn dắt câu chuyện, thuyết trình trước đám đông… Trải qua nhiều vòng thi hấp dẫn, Ban giám khảo đã chọn ra được những thí sinh xuất sắc, có tố chất trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Tiếp nối chuỗi sự kiện là “Giải bóng đá Him Lam Land mở rộng 2020”. Sau gần 1 tháng khởi tranh, giải đấu đã mang đến cho các cầu thủ, khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Qua nhiều ngày tranh tài căng thẳng và đầy kịch tính, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, thể hiện được tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.
Song song với những trận cầu đinh hấp dẫn, không thể không nhắc đến sự cổ vũ nhiệt tình, hết mình của Cổ động viên các đội. Sự bùng cháy ngoài đường biên như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, giúp các cầu thủ thêm bản lĩnh và tự tin hơn với những pha bóng trên sân.
Bên cạnh các hoạt động thể thao, Công đoàn cơ sở Him Lam Land còn tổ chức Hội thi ẩm thực “Cùng nấu, cùng ăn”. Đây là chương trình khép lại chuỗi sự kiện tri ân và tôn vinh những “bóng hồng” quyền năng nhân dịp 20/10 do Công đoàn Cơ sở Him Lam Land tổ chức.
Tại cuộc thi, với sự hỗ trợ nhiệt tình của chị em phụ nữ, các đấng mày râu được dịp trổ tài nấu nướng và trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp. Hội thi là dịp để các anh thấu hiểu hơn về những vất vả trong công việc nội trợ. Từ đó, chia sẻ với phái đẹp những công việc trong gia đình và cùng nhau đắp xây nên một tổ ấm hạnh phúc, đong đầy yêu thương.
Sau Hội thi “Cùng nấu, cùng ăn”, là các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” vô cùng hấp dẫn đến từ CBCNV của “ngôi nhà chung” Him Lam Land. Những tràng vỗ tay, những tiếng cười giòn tan đã làm nên một chương trình “tri ân” đầy ý nghĩa và khó quên.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Tổng Giám đốc Him Lam Land chia sẻ: “Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, sự cống hiến, những đóng góp to lớn của người phụ nữ trong từng gia đình, từng đơn vị, doanh nghiệp và cả nước. Hòa chung cùng không khí hân hoan chào đón ngày 20/10, hôm nay Him Lam Land tổ chức buổi gặp mặt thân mật, ấm cúng để tri ân các chị em, phụ nữ…
Như chúng ta thấy, tất cả những người phụ nữ nói chung và phụ nữ của Him Lam Land nói riêng đã cống hiến rất nhiều cho gia đình và xã hội. Để Him Lam Land có được ngày hôm nay thì những dấu ấn của chị em, phụ nữ rất quan trọng. Chính sự đóng góp ấy đã góp phần tạo nên sự thành công của Him Lam Land. Nhân dịp này, tôi đại diện cho tất cả các đấng mày râu của Him Lam Land xin gửi lời tri ân đến tất cả chị em, phụ nữ”.
Thông qua sự kiện chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn cơ sở Him Lam Land mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho CBCNV của công ty. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần hăng say làm việc và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của CBCNV. Đặc biệt, góp phần khẳng định và nâng cao nhận thức của công đoàn viên về truyền thống dân tộc, về vai trò, vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại.