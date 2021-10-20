Đúng 10 ngày tới 3 con giáp dễ bị tiểu nhân HÃM HẠI, cần cẩn thận kẻo mất 'cả chì lẫn chài'

Không gian sống 20/10/2021 07:00

Tuổi Sửu, tuổi Dần và tuổi Tý là những cọn giáp dễ bị hãm hãi, cần phải hết sức thận trọng.

1. Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp bật mí, những người tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, chăm chỉ nhưng khuyết điểm là quá thật thà, quá tốt bụng. Vậy nên bạn rất dễ bị "mua chuộc" lòng thương.

Chỉ cần có ai kể lể, than khóc nghèo khổ ra sao là những chú Trâu lập tức bị mủi lòng, sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ đối phương.

Thậm chí, có bị chơi xấu, đâm sau lưng thì chỉ cần kẻ đó đưa ra lý do đáng thương nào đó là con giáp này có thể tha thứ ngay, chẳng truy cứu trách nhiệm nữa.

Chính điều này khiến cho bạn gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc sống. Sự thiện lương của con giáp tuổi Sửu dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, hãm hại mà chính bạn không hề hay biết. Lúc chuyện vỡ lở ra rồi thì hậu quả khôn lường. Cho nên, người tuổi Sửu làm việc gì cũng không thuận lợi, gặp nhiều trắc trở, như máy móc hỏng hóc, làm việc trục trặc. Bạn cần phải thật cẩn thận vì sẽ có người ghen ghét, phá hoại trong công việc, cản trở việc bạn thăng chức.

2. Tuổi Dần

Người tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại, bày mưu để lừa tiền bạc nên cần thận trọng và tỉnh táo trong các vấn đề tài chính. Khi kí kết hợp đồng, giấy tờ, cần kiểm tra kĩ càng, có người kiểm tra chéo để hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra.

Về công việc thì bản mệnh có điềm thăng tiến tốt, song phải chú trọng chuyện tạo dựng và giữ gìn các mối quan hệ, đừng để kẻ tiểu nhân lợi dụng mà phá hoại vận trình, gây ảnh hưởng đến công việc. Chuyện này tuy nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn, công việc không trôi chảy thì khó bề làm ăn, bản mệnh cần ghi nhớ trong lòng và cố gắng hết sức tránh xa những chuyện bao đồng, thị phi.

Đúng 10 ngày tới 3 con giáp dễ bị tiểu nhân HÃM HẠI, cần cẩn thận kẻo mất 'cả chì lẫn chài' - Ảnh 1
 Người tuổi dần  cần ghi nhớ trong lòng và cố gắng hết sức tránh xa những chuyện bao đồng, thị phi. Ảnh minh họa: Internet

 

3. Tuổi Tý

Do phải chịu những tác động tiêu cực do cục diện Tương Phá gây ra, người tuổi Tý rất dễ vướng phải mâu thuẫn, cãi vã với người khác. Lại có cả điềm báo tiểu nhân đang bày mưu hãm hại, con giáp này cần phải cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Vận trình công việc của người tuổi Tý không được thuận lợi, có thể gặp nhiều trở ngại do có kẻ tiểu nhân chơi xấu ngáng đường. Vì thế, phải thật cẩn trọng, nhìn trước ngó sau khi bắt đầu làm một việc gì đó.

(* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Con giáp vận xui con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 4 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 37 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 33 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản