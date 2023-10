Đúng 10 ngày tới 3 con giáp dễ bị tiểu nhân HÃM HẠI, cần cẩn thận kẻo mất 'cả chì lẫn chài'

Chỉ cần có ai kể lể, than khóc nghèo khổ ra sao là những chú Trâu lập tức bị mủi lòng, sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ đối phương.

Thậm chí, có bị chơi xấu, đâm sau lưng thì chỉ cần kẻ đó đưa ra lý do đáng thương nào đó là con giáp này có thể tha thứ ngay, chẳng truy cứu trách nhiệm nữa.

2. Tuổi Dần

Người tuổi Dần bị tiểu nhân hãm hại, bày mưu để lừa tiền bạc nên cần thận trọng và tỉnh táo trong các vấn đề tài chính. Khi kí kết hợp đồng, giấy tờ, cần kiểm tra kĩ càng, có người kiểm tra chéo để hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra.

Về công việc thì bản mệnh có điềm thăng tiến tốt, song phải chú trọng chuyện tạo dựng và giữ gìn các mối quan hệ, đừng để kẻ tiểu nhân lợi dụng mà phá hoại vận trình, gây ảnh hưởng đến công việc. Chuyện này tuy nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn, công việc không trôi chảy thì khó bề làm ăn, bản mệnh cần ghi nhớ trong lòng và cố gắng hết sức tránh xa những chuyện bao đồng, thị phi.

Người tuổi dần cần ghi nhớ trong lòng và cố gắng hết sức tránh xa những chuyện bao đồng, thị phi. Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tý

Do phải chịu những tác động tiêu cực do cục diện Tương Phá gây ra, người tuổi Tý rất dễ vướng phải mâu thuẫn, cãi vã với người khác. Lại có cả điềm báo tiểu nhân đang bày mưu hãm hại, con giáp này cần phải cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Vận trình công việc của người tuổi Tý không được thuận lợi, có thể gặp nhiều trở ngại do có kẻ tiểu nhân chơi xấu ngáng đường. Vì thế, phải thật cẩn trọng, nhìn trước ngó sau khi bắt đầu làm một việc gì đó.

(* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)