Bà Rịa – Vũng Tàu quyết cưỡng chế “dự án” 10ha Địa ốc Alibaba kêu gọi đầu tư

Không gian sống 02/07/2019 10:50

UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tống đạt quyết định cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của một cá nhân và trên khu đất này Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đã tự vẽ dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1" để kêu gọi đầu tư.

Ngày 2/7, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cưỡng chế công trình trên khu đất rộng 10ha của ông N.N.S (ngụ TP Hà Nội) tại địa phương. 

Đây là khu đất vi phạm xây dựng đường giao thông, vỉa hè khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép và đã được Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba kêu gọi đầu tư dưới cái tên “dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”. 

Đối với chủ đất N.N.S, trước đây UBND thị xã Phú Mỹ và UBND xã Châu Pha đã nhiều lần gửi văn bản, quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế nhưng không có người nhận vì ông S. thay đổi địa chỉ cư trú. Do đó lần này, UBND thị xã Phú Mỹ đã cử tổ công tác ra tận Hà Nội để tống đạt quyết định cưỡng chế công trình trên khu đất ông S. đứng tên sở hữu quyền sử dụng. 

Bà Rịa – Vũng Tàu quyết cưỡng chế “dự án” 10ha Địa ốc Alibaba kêu gọi đầu tư - Ảnh 1
Chưa được cấp phép nhưng chủ đất đã tự ý xây dựng hạ tầng và Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đã kêu gọi đầu tư dự án tự vẽ "Alibaba Tân Thành Center City 1". 

Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, theo kế hoạch ngày 3/7/2019 cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế công trình trên đất của ông S, tuy nhiên do ông này mới nhận được quyết định nên địa phương cho chủ đất này đến giữa tháng 7/2019 để tự giác khắc phục hiện trạng đất. Nếu quá thời hạn này ông S. vẫn không khắc phục hiện trạng đất thì cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế. 

Liên quan đến khu đất do ông N.N.S đứng tên sở hữu quyền sử dụng này, ngày 9/3/2018 UBND thị xã Phú Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với ông này về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp diện tich1 2,4ha. 

Ba tháng sau, UBND thị xã Phú Mỹ lại ra quyết định xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng trong lĩnh vực xây dựng đối với ông S. Hành vi được xác định là xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không có giấy phép xây dựng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm.  

Tuy nhiên, chủ đất này chỉ chấp hành nộp phạt, không những không tháo dỡ công trình vi phạm mà tiếp tục xây dựng trái phép. Đến tháng 12/2018, UBND xã Châu Pha đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với trường hợp vắng mặt chủ đất về hành vi xây dựng công trình trên đất không đúng quy hoạch. 

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