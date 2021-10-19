3 điều đại kỵ khi mua nhà, nếu phạm phải gia chủ lục đục, tiền bạc thất thất thoát, ốm đau triền miên - Removed

Không gian sống 19/10/2021 15:45

Theo quan niệm phong thủy, khi mua nhà cũ mà phạm 3 điều này sẽ làm thoát khí khiến chủ nhà không gặp may mắn.

Bàn thờ gia tiên bị nứt nẻ

Các vết nứt trên tường nói chung đều báo hiệu chất lượng công trình đã xuống cấp. Nhưng nếu là vết nứt xuất hiện ngay khu vực bàn thờ hay vị trí quan trọng trong phòng khách thì lại là vấn đề lớn bởi theo quan niệm phong thủy, đó là tín hiệu xui xẻo. Thường là trong nhà có người đau ốm hoặc có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài ra, điều đại kỵ khi mua nhà cũ đó là cách bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí khiến chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa vào hoặc đặt tại vị trí mà nhiều người quan sát và nhòm ngó thấy, cần phải làm rèm che lại phía trước và hai bên.

3 điều đại kỵ khi mua nhà, nếu phạm phải gia chủ lục đục, tiền bạc thất thất thoát, ốm đau triền miên - Removed - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cửa nhà đối diện với nhà vệ sinh

Trong phong thủy cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính tạo thế nhà đào hoa, có mặt tích cực là thịnh vượng nhân duyên, người độc thân dễ dàng kết giao với bạn bè khác phái, người đã kết hôn thì có duyên trong giao tiếp xã hội.

Tuy nhiên, nó cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nó khiến người sống trong nhà dễ mắc bệnh thận, bàng quang, bệnh về bài tiết.

Cách hóa giải là đặt bình phong ngăn giữa để giảm bớt hung hiểm hoặc bày chậy cây lớn và treo rèm ở cửa chính.

Cửa nhà vệ sinh vuông góc với cửa phòng ngủ sẽ ẩn giấu sát khí, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận trình hôn nhân của chủ nhà. Trong trường hợp này bạn nên đóng cửa nhà vệ sinh, khi dùng thì mở ra rồi đóng lại như cũ.

 

Vị trí ngôi nhà 'kỵ' với gia chủ

 

Theo khoa học phong thủy, vị trí ngôi nhà rất quan trọng trong việc quyết định đường tài vận của chủ nhân. Riêng đối với những người buôn bán, vị trí ngôi nhà còn quyết định đến tính tiện dụng, giá cả và môi trường xung quanh.

Vị trí lý tưởng cho một ngôi nhà là nằm ở những nơi có giao thông thuận lợi, xung quanh có các tiện ích và dịch vụ thiết yếu như: chợ, trường học, bệnh viện, công viên, nhà văn hóa… Riêng với những ngôi nhà thuộc các khu vực phức tạp, tệ nạn nhiều, trình độ dân trí thấp…, tốt nhất bạn nên loại khỏi danh sách tìm mua.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Phong thủy nhà ở nhà cũ mua nhà cũ

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 3 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản