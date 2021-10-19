3 điều đại kỵ khi mua nhà, nếu phạm phải gia chủ lục đục, tiền bạc thất thất thoát, ốm đau triền miên - Removed

Các vết nứt trên tường nói chung đều báo hiệu chất lượng công trình đã xuống cấp. Nhưng nếu là vết nứt xuất hiện ngay khu vực bàn thờ hay vị trí quan trọng trong phòng khách thì lại là vấn đề lớn bởi theo quan niệm phong thủy, đó là tín hiệu xui xẻo. Thường là trong nhà có người đau ốm hoặc có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài ra, điều đại kỵ khi mua nhà cũ đó là cách bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí khiến chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà khiêm tốn, bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa vào hoặc đặt tại vị trí mà nhiều người quan sát và nhòm ngó thấy, cần phải làm rèm che lại phía trước và hai bên.

Trong phong thủy cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính tạo thế nhà đào hoa, có mặt tích cực là thịnh vượng nhân duyên, người độc thân dễ dàng kết giao với bạn bè khác phái, người đã kết hôn thì có duyên trong giao tiếp xã hội.

Tuy nhiên, nó cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nó khiến người sống trong nhà dễ mắc bệnh thận, bàng quang, bệnh về bài tiết.

Cách hóa giải là đặt bình phong ngăn giữa để giảm bớt hung hiểm hoặc bày chậy cây lớn và treo rèm ở cửa chính.

Cửa nhà vệ sinh vuông góc với cửa phòng ngủ sẽ ẩn giấu sát khí, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận trình hôn nhân của chủ nhà. Trong trường hợp này bạn nên đóng cửa nhà vệ sinh, khi dùng thì mở ra rồi đóng lại như cũ.

Vị trí ngôi nhà 'kỵ' với gia chủ

Theo khoa học phong thủy, vị trí ngôi nhà rất quan trọng trong việc quyết định đường tài vận của chủ nhân. Riêng đối với những người buôn bán, vị trí ngôi nhà còn quyết định đến tính tiện dụng, giá cả và môi trường xung quanh.

Vị trí lý tưởng cho một ngôi nhà là nằm ở những nơi có giao thông thuận lợi, xung quanh có các tiện ích và dịch vụ thiết yếu như: chợ, trường học, bệnh viện, công viên, nhà văn hóa… Riêng với những ngôi nhà thuộc các khu vực phức tạp, tệ nạn nhiều, trình độ dân trí thấp…, tốt nhất bạn nên loại khỏi danh sách tìm mua.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo