Dưới đây là 4 căn bệnh nguy hiểm mà bạn có thể ngăn ngừa và phòng tránh chỉ bằng việc uống cà phê thường xuyên.

Bệnh Alzheimer và Parkinson

Các nghiên cứu cho thấy nếu bạn uống ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh Alzheimer lên đến 65%. Còn đối với bệnh Parkinson, nguy cơ phát triển bệnh của bạn cũng sẽ giảm 20% nếu bạn uống cà phê thường xuyên.

Hình minh họa: Internet

Xơ gan

Đây là một căn bệnh gan mạn tính được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh dẫn đến mất chức năng gan.

Tuy nhiên, các nhà khoa học từ Viện Mario Negri ở Italia đã phát hiện ra rằng uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh xơ gan lên đến 50%.

Các bệnh tim mạch

Theo nghiên cứu, nếu bạn uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày sẽ ít có khả năng mắc các bệnh về tim mạch 3 lần so với những người uống các loại đồ uống khác.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có sự khác biệt lớn giữa việc uống 1 tách hay 3 tách cà phê vì một lượng nhỏ như vậy sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của hệ tim mạch.

Bệnh khớp và sỏi mật

Gout là căn bệnh do cơ thể trao đổi chất kém và dẫn đến sự tích tụ các thành phần khác nhau trong mô cơ thể. Nếu uống cà phê mỗi ngày, bạn có thể cải thiện sự trao đổi chất, vì vậy, việc sử dụng nó thường xuyên thực sự có thể ngăn ngừa bệnh gút.

Ngoài ra, một số chất có trong cà phê, như caffein, có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi túi mật.

Thậm chí, nguy cơ phát triển căn bệnh này có thể giảm 4% nếu bạn uống 4 tách cà phê mỗi ngày và giảm 45% nếu bạn uống 5 tách mỗi ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-can-benh-nguy-hiem-co-the-duoc-phong-tranh-bang-viec-uong-ca-phe-moi-ngay-443061.html