Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh: Từ cặp đôi vàng vướng tin đồn ly hôn đến ‘gia đình Giang Hồ’ đáng ngưỡng mộ của Vbiz

Hot Family 18/05/2021 18:28

Qua bao thăng trầm, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã cùng nhau tạo nên một "gia đình Giang Hồ" đầy hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ.

Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh được xem là cặp đôi vàng của Vbiz khi “chàng viết nhạc, còn nàng thì ca”, cả hai đều gặt hái nhiều thành công trong hoạt động nghệ thuật và cùng có chung với nhau một mái ấm gia đình rất đáng ngưỡng mộ.

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"Chàng nghệ sĩ và nàng thơ" tạo nên một cặp đôi vàng của Vbiz

Được biết, Lưu Hương Giang gặp Hồ Hoài Anh lần đầu năm 2004 khi nữ ca sĩ cần tìm phòng thu và chị gái Lưu Thiên Hương đã giới thiệu cô đến phòng thu của Hồ Hoài Anh. Trong lần đầu gặp cả hai đã đem lòng mến nhau, sau vài năm tìm hiểu, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang về chung một nhà trước sự chứng kiến, chúc phúc của bạn bè, người hâm mộ vào năm 2009.

Sau khi kết hôn, Lưu Hương Giang ít hoạt động showbiz, rút lui về lo cho cuộc sống gia đình. Hồ Hoài Anh cũng dành nhiều lời khen cho bà xã của mình. Cặp đôi không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống mà kết hợp ăn ý trong các chương trình giải trí, trở thành một trong những đôi nghệ sĩ vàng của showbiz Việt.

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Không chỉ ăn ý trong cuộc sống cũng như công việc, đến cả tướng ngồi cũng toát lên nét phu thê

17 năm từ lần gặp đầu, dù không thể hiện quá nhiều trên mạng xã hội nhưng cặp đôi Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh vẫn luôn chứng minh được hạnh phúc bền bỉ, hôn nhân viên mãn cùng hai thiên thần nhỏ. Trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày kỉ niệm, cả hai vẫn tổ chức những bữa tiệc giản đơn nhưng vô cùng ấm áp.

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Một bữa tiệc nho nhỏ nhưng đầy niềm vui và ấm cúng

Hạnh phúc là thế, nhưng vợ chồng nào cũng có lúc “xô bát xô đũa”, hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ cũng chứa đầy những uẩn khúc. Năm 2019, “gia đình Giang Hồ” từng vướng nghi vấn đổ vỡ, cặp đôi vàng đã đường ai nấy đi làm “dậy sóng” cộng đồng mạng với bao sự tiếc nuối.

Trước thông tin trên, cả hai vợ chồng đã lên tiếng đính chính. Hồ Hoài Anh cho hay anh và bà xã vẫn hạnh phúc và chưa bao giờ giấu điều gì với khán giả hay những người yêu mến cặp đôi. Phía Lưu Hương Giang cũng thừa nhận vợ chồng cô từng có lúc mất phương hướng và đi đến quyết định ly hôn. Nhưng sau đó, bình tĩnh lại cả hai cảm thấy không thể sống thiếu nhau và quay lại như trước.

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Gần 20 năm bên nhau, cùng trải qua những sóng gió, 'Giang Hồ' vẫn luôn là cặp đôi ngọt ngào của Vbiz
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Đang hạnh phúc 'muồi mẫn' nhưng vẫn có tin đồn ly hôn, chuyện nhà 'Giang Hồ' cho chúng ta thấy không nên quá mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.

Sau tin đồn ly hôn “từ trên trời rơi xuống”, Hồ Hoài Anh đã tặng bà xã một chiếc nhẫn kim cương “khủng” kèm bức thư tình viết tay khiến cả mạng xã hội đều tan chảy trước sự ngọt ngào ấm áp của cặp đôi. Đến nay, “gia đình Giang hồ” vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, cặp đôi nghệ sĩ còn tạo kênh youtube chia sẻ những hoạt động, những khoảnh khắc vui vẻ của gia đình.


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Trong ảnh có 3 người nhưng trong ánh mắt của 3 luôn có một người đàn ông
Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh: Từ cặp đôi vàng vướng tin đồn ly hôn đến ‘gia đình Giang Hồ’ đáng ngưỡng mộ của Vbiz - Ảnh 7
'Bên nhau hơn chục năm, hai ông bà nhà Giang Hồ vẫn siêu tình cảm như vầy đây'

Mái ấm viên mãn của “gia đình Giang Hồ” ai thấy cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt là “quả ngọt” của mối tình bền chặt 17 năm của ca sĩ Lưu Hương Giangnhạc sĩ Hồ Hoài Anh là hai cô công chúa nhỏ Mina và Misu. Hai cô bé này tạo ấn tượng với cộng đồng mạng bởi sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu “hết phần thiên hạ”. Trải lòng về việc nuôi dạy con cái, vợ chồng nghệ sĩ muốn để các con phát triển một cách tự nhiên, không muốn áp đặt điều gì lên các bé.

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'Gia đình Giang Hồ' đều 'không phải dạng vừa'

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh từ ngày về một đôi, cả hai hỗ trợ nhau phát triển nghệ thuật. Hồ Hoài Anh ngoài vai trò sáng tác còn làm giám đốc âm nhạc Giọng hát Việt, cặp đôi cũng là giám khảo The Voice Kids nhiều mùa. Cũng như bao cặp uyên ương khác, “gia đình Giang Hồ” cũng trải qua nhiều sóng gió mới có được tổ ấm hiện tại bên cạnh hai thiên thần nhỏ đáng yêu.

Ảnh: FBNV

Gia đình ‘Giang Hồ’ gặp ‘bất hòa’: Bố Hồ Hoài Anh không muốn chụp hình cùng con gái

Gia đình ‘Giang Hồ’ gặp ‘bất hòa’: Bố Hồ Hoài Anh không muốn chụp hình cùng con gái

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ dòng tâm trạng “mắng vốn” của ông xã về con gái. Anh cho biết, việc chụp hình với con giống như “đánh vật”. Điều này khiến dân mạng được một pha “cười bò” vì độ đáng yêu của gia đình “Giang Hồ”.

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