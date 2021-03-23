Ý nghĩa số lượng hoa hồng tượng trưng cho điều gì?

Nhiều bạn luôn thắc mắc rằng tại sao khi gói hoa, người ra thường lựa chọn 1 bông hoa hồng, 3 bông, 9 bông, thậm chí là 999 bông hoa hồng để dành tặng cho những người yêu thương. Vậy ý nghĩa số lượng hoa hồng cụ thể là gì?

Ý nghĩa số lượng hoa hồng là chủ đề được nhiều người quan tâm mỗi khi được tặng loại hoa này vào những dịp lễ đặc biệt. Vì thế, khi tặng hoa hồng cho bạn gái hay người thân, bên cạnh việc lựa chọn đúng màu sắc để nhắn gửi đúng thông điệp, thì chúng ta cũng cần lựa chọn đúng số lượng bông hồng để làm rõ hơn thông điệp ấy.

2 bông hồng: “Tình yêu anh dành cho em vô cùng sâu đậm”.

1 bông hồng: “Em là duy nhất” hay “Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”

3 bông hồng: “Anh yêu em rất nhiều”.

4 bông hồng: “Không có gì có thể ngăn cản được tình yêu giữa hai chúng ta”.

5 bông hồng: “Anh yêu em rất rất nhiều” hoặc số lượng bông là 5 còn thể hiện sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của các cô gái.

6 bông hồng: “Anh muốn được là người yêu của em”.

7 bông hồng: “Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời (si mê/cuồng dại)”.

8 bông hồng: Thể hiện sự biết ơn và gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ và ủng hộ bạn.

9 bông hồng: “Tình yêu bất diệt”.

10 bông hồng: “Em thật hoàn hảo”.

5 bông hồng thể hiện ý nghĩa “Anh yêu em rất rất nhiều” hoặc là sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của các cô gái

+ Ý nghĩa số lượng hoa hồng từ 11- 29

11 bông hồng: “Em là tất cả những gì quý giá nhất mà anh có”.

12 bông hồng: “Làm người yêu anh nhé” hoặc “Tình yêu của chúng ta mãi kéo dài theo năm tháng”.

13 bông hồng: “Chúng ta mãi luôn là những người bạn tốt” hay “Có những điều bí mật đang chờ bạn khám phá”.

14 bông hồng: thường được dùng để thể hiện sự tự hào.

15 bông hồng: “Anh biết sai rồi. Hãy tha thứ cho Anh”

16 bông hồng: “Khởi đầu may mắn”/”chúc may mắn”

17 bông hồng: “Làm vợ anh em nhé” hoặc thường để tặng vợ trong những dịp đặc biệt.

18 bông hồng: “chúc em mãi xinh đẹp và hạnh phúc”.

19 bông hồng: “Forever Love”/“Anh sẽ chờ đợi cho đến khi em đồng ý”.

20 bông hồng: “Hãy tin anh/ Tình yêu chân thành”.

21 bông hồng: “Anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời”.

22 bông hồng: ““Chúc bạn may mắn”/ Dù thế nào cũng luôn ở bên nhau”, thường dùng để tặng bạn bè hay thể hiện sự đoàn kết.

24 bông hồng: “Em luôn ở trong tâm trí Anh. Anh nhớ em từng phút, từng giây”.

25 bông hồng: “Cầu chúc bạn luôn hạnh phúc”

27 bông hồng: “Anh yêu em. Người vợ thương yêu của Anh”.

12 bông hồng có ý nghĩa “Làm người yêu anh nhé” hoặc “Tình yêu của chúng ta mãi kéo dài theo năm tháng”

+ Ý nghĩa số lượng hoa hồng từ 30 – 50

30 bông hồng: “Anh luôn tin tưởng em”.

33 bông hồng: “Anh yêu em”

36 bông hồng: Gợi nhắc cho nàng nhớ về những giây phút lãng mạn và hạnh phúc mà 2 người đã dành cho nhau.

37 bông hồng: “Anh yêu em bằng cả trái tim”

40 bông hồng: “Tình yêu của anh dành cho em luôn chân thành”

44 bông hồng: “Tình yêu chung thủy, không bao giờ thay đổi. Ngay cả cái chết cũng không thể chia tách”

47 bông hồng: “Với anh, em là duy nhất và chỉ của riêng mình anh”.

48 bông hồng: “Tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi”

50 bông hồng: “Anh yêu em vô điều kiện và không bao giờ hối hận”

30 bông hồng có ý nghĩa “Anh luôn tin tưởng em”

+ Ý nghĩa số lượng hoa hồng từ 51 – 100

51 bông hồng: “Trong tâm trí anh em luôn là duy nhất”

66 bông hồng: “Không điều gì có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em”

77 bông hồng: “Anh tin rằng chúng ta gặp nhau là định mệnh”

88 bông hồng: “Lời xin lỗi từ tận đáy lòng”

99 bông hồng: “Anh xin yêu em cho đến khi chết”.

100 bông hồng: “Tình yêu hoàn hảo”/“Trăm năm hạnh phúc”.

100 bông hồng là thể hiện “Tình yêu hoàn hảo”/“Trăm năm hạnh phúc”

+ Ý nghĩa số lượng hoa hồng từ 101 – 1001

101 bông hồng: “Em là người duy nhất anh yêu”

108 bông hồng: “Làm vợ anh nhé”

111 bông hồng: “Tình yêu vĩnh cửu”

144 bông hồng: “Anh yêu em suốt ngày đêm”.

365 bông hồng: “Anh yêu em tất cả các ngày trong năm”

999 bông hồng: “Tình yêu dành cho em là mãi mãi”.

1001 bông hồng: “Tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian”.

101 bông hồng có ý nghĩa “Em là người duy nhất anh yêu”

2. Ý nghĩa những màu sắc của hoa hồng

+ Ý nghĩa màu hoa hồng đỏ

Màu hoa này đã có từ rất lâu đời và xuất hiện rộng khắp trong tất cả các nền văn hoá từ phương Tây cho đến phương Đông. Nhưng dù ở bất cứ đâu thì hoa hồng đỏ đều là biểu tượng bất diệt cho một tình yêu nồng nàn, say đắm và lãng mạn.

Hoa hồng đỏ đều là biểu tượng bất diệt cho một tình yêu nồng nàn, say đắm và lãng mạn

+ Ý nghĩa màu hoa hồng phớt

Đây là loài hoa có màu sắc hồng phớt ngọt ngào như những viên kẹo ngọt, chúng mang đến ý nghĩa về sự khởi đầu của đôi lứa với tình yêu nhiều mơ mộng, lãng mạn nhưng cũng rất dịu dàng. Đồng thời, khi bạn tặng nửa kia của mình một cành hoa hồng phớt cũng có nghĩa rằng bạn muốn nói với người ấy rằng “Mong em hãy đặt trọn niềm tin của mình nơi anh.”

+ Hoa hồng màu trắng

Không giống như ý nghĩa của những cành hoa hồng đỏ rực, hoa hồng trắng lại là biểu tượng cho sự ngây thơ, trong trẻo, dịu dàng, duyên dáng cũng như sự chia sẻ, cảm thông. Ngoài ra, đây còn là sắc hoa đại diện cho một tình yêu nguyên sơ, thuần khiết. Ngoài ra, hoa hồng trắng còn mang ý nghĩa như một lời xin lỗi bạn muốn gửi đến người thương nếu trót vô tình làm cho họ buồn lòng.

Hoa hồng trắng lại là biểu tượng cho sự ngây thơ, trong trẻo, dịu dàng, duyên dáng cũng như sự chia sẻ, cảm thông

+ Hoa hồng có màu vàng

Đây thực sự là sắc hoa làm cho nhiều người đau đầu vì nó mang quá nhiều tầng ý nghĩa. Không chỉ là biểu tượng của một vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ, rực rỡ mà chúng còn được xem là loài hoa của tình bạn. Bên cạnh đó, hoa hồng vàng còn thể hiện sự quan tâm và mong muốn có một bước tiến mới trong bất kì mối quan hệ nào.

Hãy xem những cành hoa hồng vàng là một lời chào mừng ai đó quay về hoặc là sự bắt đầu cho một sự khởi đầu mới, một hành trình mới cho cả hai người. Bên cạnh đó, loài hoa này còn được dùng để thể hiện một cách kín đáo lòng ghen tuông, hờn dỗi, thậm chí cả sự phản bội.

Tuy nhiên, hoa hồng vàng cũng được dùng để bày tỏ sự biết ơn, tôn kính dành cho những người mẹ, người bà.

+ Ý nghĩa màu hoa hồng cam

Đây là sắc hoa hồng thể hiện sự nhiệt tình cùng với lòng đam mê mãnh liệt. Sắc cam rực rỡ, chói chang thể hiện cho một tình yêu nồng cháy, tuy nhiên vẫn còn đó chút hờn ghen giận dỗi. Khi bạn tặng cho ai đó một cành hoa cam, người ấy sẽ tự hiểu rằng bạn đang ngợi khen họ và muốn nói rằng “tôi rất tự hào về bạn đó.”

Màu hoa hồng cam là sắc hoa hồng thể hiện sự nhiệt tình cùng với lòng đam mê mãnh liệt

+ Ý nghĩa sắc hoa hồng tím

Từ bao đời nay thì sắc tím luôn dùng để thể hiện lòng chung thuỷ, trọn vẹn trước sau như một, và ý nghĩa hoa hồng tím cũng chính là như vậy. Loài hoa này mang biểu trưng của sự say mê, đắm chìm trong tình yêu, sự thuỷ chung không thay đổi cũng như bạn đã trót phải lòng ai đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

+ Ý nghĩa hoa hồng xanh

Loại hoa này chính là đại diện cho một tình yêu bất diệt, mãi mãi tồn tại với tháng năm.

+ Ý nghĩa màu hoa hồng đen

Loài hoa này chính là biểu tượng của quyền lực, sự kiêu sa, lộng lẫy và quyến rũ, quyền lực.

+ Ý nghĩa hoa hồng tỉ muội

Giống như tên gọi, hoa hồng tỉ muội là biểu trưng của tình chị em, của tình cảm gia đình gắn bó, thân thiết không thể tách rời. Loại hoa này cũng thường được dùng để bày tỏ sự biết ơn cũng như tình cảm của bạn dành cho những người thân yêu trong gia đình.

Có thể nói hoa hồng quả thật rất đẹp, thật không uổng phí với cái tên “nữ hoàng của các loài hoa” mà chúng ta luôn ưu ái dành cho chúng. Với ý nghĩa số lượng hoa hồng và màu sắc của loại hoa này, chúng tôi hy vọng rằng chúng thật sự giúp ích được cho các bạn có thể tìm ra số lượng cũng như màu hoa hồng thích hợp để có thể dành tặng những người mà mình yêu quý, thể hiện các thông điệp yêu thương đầy ý nghĩa vào những dịp lễ đặc biệt trong năm.