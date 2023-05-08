Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao?

Sau thời gian dài im ắng trong hoạt động nghệ thuật, mới đây, Sơn Tùng bất ngờ trình làng ca khúc mới toanh nhận được nhiều sự chú ý. Thời gian qua, ngoài công việc sáng tác và ca hát, Sơn Tùng còn nhận nhiều sự chú ý về cuộc sống đời tư, đặc biệt là nghi vấn mối quan hệ tình cảm giữa anh với "gà cưng" Hải Tú.

Sơn Tùng và Hải Tú vướng nghi vấn hẹn hò

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao đoạn clip hình ảnh Sơn Tùng chụp ảnh cưới cùng với một cô gái lạ nhưng không phải là Hải Tú. Cụ thể, trong đoạn clip, hình ảnh Sơn Tùng diện vest bảnh bao, tay trong tay với một mỹ nhân không phải trong showbiz. Cả hai thoải mái có những cử chỉ tình tứ khiến dân tình nháo nhào.