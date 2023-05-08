Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao?

Đoạn clip hiện tại đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
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Sau thời gian dài im ắng trong hoạt động nghệ thuật, mới đây, Sơn Tùng bất ngờ trình làng ca khúc mới toanh nhận được nhiều sự chú ý. Thời gian qua, ngoài công việc sáng tác và ca hát, Sơn Tùng còn nhận nhiều sự chú ý về cuộc sống đời tư, đặc biệt là nghi vấn mối quan hệ tình cảm giữa anh với "gà cưng" Hải Tú.
Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao đoạn clip hình ảnh Sơn Tùng chụp ảnh cưới cùng với một cô gái lạ nhưng không phải là Hải Tú. Cụ thể, trong đoạn clip, hình ảnh Sơn Tùng diện vest bảnh bao, tay trong tay với một mỹ nhân không phải trong showbiz. Cả hai thoải mái có những cử chỉ tình tứ khiến dân tình nháo nhào.
Đoạn clip hiện tại đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Tuy nhiên nhiều netizen đã "soi" ra được những chi tiết cho rằng đây chỉ là đoạn clip được cắt ghép thông qua phần mềm, không có chuyện Sơn Tùng chụp ảnh cưới với cô gái này.
Trong showbiz Việt, Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ hàng đầu, sở hữu lượng fan khủng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả lẫn giới truyền thông. Do đó, việc hình ảnh bị fan nữ cắt ghép cũng không có gì là lạ.
Trước đó chuyện đời tư của Sơn Tùng không ít lần trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt là kể từ khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Hải Tú bước ra từ nhà riêng của Sơn Tùng. Thậm chí có thời điểm mạng xã hội râm ran tin đồn cả hai đã về ra mắt gia đình và sẽ tổ chức lễ cưới, tuy nhiên Sơn Tùng hay Hải Tú đều không hề lên tiếng trước những đồn đoán này.