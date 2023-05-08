Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao?

Hậu trường 08/05/2023 08:57

Đoạn clip hiện tại đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

Sau thời gian dài im ắng trong hoạt động nghệ thuật, mới đây, Sơn Tùng bất ngờ trình làng ca khúc mới toanh nhận được nhiều sự chú ý. Thời gian qua, ngoài công việc sáng tác và ca hát, Sơn Tùng còn nhận nhiều sự chú ý về cuộc sống đời tư, đặc biệt là nghi vấn mối quan hệ tình cảm giữa anh với "gà cưng" Hải Tú.

Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 1
Sơn Tùng và Hải Tú vướng nghi vấn hẹn hò

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao đoạn clip hình ảnh Sơn Tùng chụp ảnh cưới cùng với một cô gái lạ nhưng không phải là Hải Tú. Cụ thể, trong đoạn clip, hình ảnh Sơn Tùng diện vest bảnh bao, tay trong tay với một mỹ nhân không phải trong showbiz. Cả hai thoải mái có những cử chỉ tình tứ khiến dân tình nháo nhào.

Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 2
Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao đoạn clip hình ảnh Sơn Tùng chụp ảnh cưới cùng với một cô gái lạ nhưng không phải là Hải Tú

Đoạn clip hiện tại đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Tuy nhiên nhiều netizen đã "soi" ra được những chi tiết cho rằng đây chỉ là đoạn clip được cắt ghép thông qua phần mềm, không có chuyện Sơn Tùng chụp ảnh cưới với cô gái này. 

Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 4
Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 5
Đoạn clip hiện tại đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng

Trong showbiz Việt, Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ hàng đầu, sở hữu lượng fan khủng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả lẫn giới truyền thông. Do đó, việc hình ảnh bị fan nữ cắt ghép cũng không có gì là lạ.

Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 6
Xôn xao MXH loạt ảnh cưới của Sơn Tùng cùng cô dâu 'lạ mặt', thực hư ra sao? - Ảnh 7
Nhiều netizen đã "soi" ra được những chi tiết cho rằng đây chỉ là đoạn clip được cắt ghép thông qua phần mềm

Trước đó chuyện đời tư của Sơn Tùng không ít lần trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt là kể từ khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Hải Tú bước ra từ nhà riêng của Sơn Tùng. Thậm chí có thời điểm mạng xã hội râm ran tin đồn cả hai đã về ra mắt gia đình và sẽ tổ chức lễ cưới, tuy nhiên Sơn Tùng hay Hải Tú đều không hề lên tiếng trước những đồn đoán này.

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng

Sự thật Thiều Bảo Trâm xoá hình xăm được cho liên quan đến Sơn Tùng

Việc liên tục biến mất các hình xăm có trong quá trình yêu Sơn Tùng khiến nhiều người cho rằng Thiều Bảo Trâm muốn xoá sạch những kỷ niệm quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   Sơn Tùng Sơn Tùng - Hải Tú ảnh cưới của Sơn Tùng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 51 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi