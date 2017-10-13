Lúc đó, cô là một trong ba diễn viên Việt Nam may mắn được ông trùm Harvey Weinstein lựa chọn tham gia một vai phụ trong phim. Sau khi trải qua những vòng tuyển chọn gắt gao, Vũ Thu Phương lên đường sang Bangkok, Thái Lan để thực hiện các cảnh quay. Cô kể, khi được làm việc với đoàn phim chuyên nghiệp, mọi thứ rất hoành tráng nhưng không hiểu sao khi hoàn thành thì cảnh quay của cô lại bị rút gọn chỉ còn 2 giây “lướt qua màn hình”.

Ráng sáng 13/10, Vũ Thu Phương đăng tải một bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, kể từng bị ông trùm Harvey Weinstein quấy rối tình dục khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ. Theo Vũ Thu Phương, vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian sau khi phim Shanghai (Thượng Hải) kết thúc.

"Tôi đã muốn quay về Việt Nam ngay, nhưng ông lại nói: 'Tôi sẽ mời cơm Củng Lợi và Jonh Cusack tối nay, rồi cô sẽ thấy họ có bắt đầu còn tệ hơn cô rất nhiều'. Sau buổi tối đó, tôi lại hừng hực ý chí và mong một ngày có thể được như chị Củng Lợi! Về Việt Nam, tôi cảm thấy hơi ngượng với truyền thông, mọi thứ đã hơi khác so với khi tôi đi...

Tôi lại hân hoan và vô cùng hồi hộp , xen lẫn lo sợ khi chuẩn bị cho buổi ra mắt phim tại Hông Kông. Nếu tôi đóng quá dở thì sao? Nếu tôi đóng hay thì sẽ như thế nào? Tôi chuẩn bị được xuất hiện trên màn ảnh của một phim bom tấn...

Thế nhưng tôi tìm mãi, tìm mãi... những mong thấy được hình ảnh của mình trên màn ảnh. Và tôi đã khóc lặng người đi khi thấy bản thân mình lướt qua. Nó quá mờ nhạt, quá thất vọng, tại sao cảnh quay của tôi lại bị cắt nhiều đến thế? Tại sao tôi lại chỉ như một "bóng ma" trong phim?” - Vũ Thu Phương bức xúc kể lại lần bị truyền thông nước nhà “mỉa mai” khi chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phim Thượng Hải.

Dù thất vọng tràn trề nhưng Vũ Thu Phương vẫn chịu khó nán lại Mỹ để tham gia lễ ra mắt phim, với hy vọng tìm kiếm một cơ hội mới. Tin lời ông trùm, Vũ Thu Phương không ngần ngại theo người đàn ông này vào khách sạn để họp bàn về hợp đồng làm phim.

Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi Harvey Weinstein bước ra từ nhà tắm và chỉ quấn độc một chiếc khăn trên người, rồi trắng trợn yêu cầu Vũ Thu Phương lên giường để đóng thử cảnh nóng.

"Tôi ngồi chờ một mình mà trong lòng khá là hồi hộp vì không biết phim mới sẽ như thế nào? Tôi lướt qua vài cuốn sách, khi nghe tiếng tằng hắng giọng, tôi ngẩng mặt lên...

Mọi thứ sa sầm lại khi tôi thấy ngài Harvey Weistein chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười nhìn tôi. Trong khi tôi còn đang nóng bừng bởi bối rối, ông hỏi: 'Cô đã sẵn sàng để bước vào Hollywood?'.

Tôi còn chưa kịp trả lời bởi miệng đang cảm thấy đắng nghét thì ông lại tiếp: 'Cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng? Phim mới sẽ có một ít cảnh nóng đó, và tôi nghĩ tôi cần dạy cô một chút. Yên tâm đi, bất cứ ai, dù ngôi sao như A hay C hay rất nhiều người khác cũng đều từng trải qua chuyện này. Hãy coi như đây là kinh nghiệm cần có để cô có chỗ dựa vững chắc hơn cho sau này. Không trải qua những chuyện này cô sẽ rất khó thành danh'"- cô kể.

Dù ông trùm Hollywood vẽ ra rất nhiều viễn cảnh đẹp trước mắt nhưng Vũ Thu Phương đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị khiếm nhã:

"Xin lỗi ông, tôi nghĩ Hollywood không phải là nơi dành cho tôi, tôi có được phép về phòng của mình không? Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông".

Vũ Thu Phương tả lại cảm xúc lúc đó: "chân tay run bần bật, phải bấm tay này vào tay kia cho bớt run, đầu óc cố nghĩ minh mẫn. Thực sự lúc này ông ấy có hiếp hay giết tôi liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng, đầu tôi căng ra, tôi cảm giác các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức".

Tuy vậy, ông trùm Hollywood không ép buộc Vũ Thu Phương mà vẫn để cô đi về phòng và suy nghĩ lại.

“Tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể kí hợp đồng phim tiếp theo tại London" - Vũ Thu Phương kể lại lời ông trùm.

Sau khi hoàn hồn, Vũ Thu Phương ngồi suy nghĩ rất lâu và quyết tâm trở về Việt Nam, từ bỏ giấc mơ đóng phim Hollywood. Sau gần mười năm, chân dài sinh năm 1985 đã không còn hận Harvey Weinstein nhưng cô vẫn muốn viết ra câu chuyện này để nhắn nhủ những bạn trẻ mời vào nghề, hãy mạnh dạn "nói lên tiếng nói và câu chuyện của mình để cảnh tỉnh những người khác".