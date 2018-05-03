Thú vị quá, dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau đi ăn chè sau 17 năm!

Hậu trường 03/05/2018 11:32

Cư dân mạng thích thú khi dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau tụ tập tại một quán chè ở Hà Nội.

Những ngày qua, bộ phim Phía trước là bầu trời bỗng dưng tạo nên một cơn sốt khó hiểu trên cộng đồng mạng. Khắp nơi trên các diễn đàn đều bàn tán râm ran về dàn diễn viên và các chi tiết thú vị trong phim.

Sau 17 năm, những cô cậu sinh viên trong sáng ngày nào đều đã trở thành những ông bố bà mẹ mẫu mực. Tuy nhiên, đối với họ thì Phía trước là bầu trời vẫn luôn là một ký ức khó phai, như một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp cần được lưu giữ.

Thú vị quá, dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau đi ăn chè sau 17 năm! - Ảnh 1
Thú vị quá, dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau đi ăn chè sau 17 năm! - Ảnh 2
Diễn viên Hà Hương hồi tưởng về bộ phim - Ảnh: FBNV

Dù đã lâu không liên lạc nhưng khi bộ phim bỗng dưng được chú ý trở lại, các diễn viên như Thu Nga, Văn Anh, Hà Hương, Kiều Anh... đã tìm cách trò chuyện với nhau qua Facebook để hàn huyên chuyện cũ.

Mới đây, diễn viên Kiều Anh (người đóng vai Nhung) đã chia sẻ một clip ghi lại khoảnh khắc Vinh người Huế (do Văn Anh thủ vai) vừa đàn vừa hát một ca khúc lãng mạn cho cả xóm cùng nghe. Cô hài hước gọi đoạn phim này  là "áo xanh huyền thoại".

Thú vị quá, dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau đi ăn chè sau 17 năm! - Ảnh 3
Kiều Anh chia sẻ clip cả xóm ăn chè và nghe Văn Anh đàn hát - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của "Nhung", đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các diễn viên lập tức nhảy vào trò chuyện rất rôm rả. Thú vị hơn, diễn viên Thu Nga còn gợi ý địa điểm tụ tập cho cả hội là một quán chè ở thủ đô Hà Nội.

Chi tiết này khiến nhiều người nhớ đến cảnh quay cả nhóm tụ tập ăn chè trong phim. Như vậy, sau 17 năm thì chè vẫn là món ăn huyền thoại giúp gắn kết các thành viên trong xóm trọ huyên náo ngày nào.

Thú vị quá, dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau đi ăn chè sau 17 năm! - Ảnh 4
Các diễn viên hào hứng rủ nhau đi ăn chè - Ảnh: FBNV
Thú vị quá, dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' rủ nhau đi ăn chè sau 17 năm! - Ảnh 5
Sau nhiều năm phát sóng bộ phim, các diễn viên vẫn dành cho nhau những tình cảm đáng trân trọng - Ảnh: FBNV
17 năm sau vai diễn đình đám, Nguyệt 'Phía trước là bầu trời' tái hiện cảnh thả thính kinh điển

17 năm sau vai diễn đình đám, Nguyệt 'Phía trước là bầu trời' tái hiện cảnh thả thính kinh điển

Dù diễn xuất còn đôi chỗ ngại ngùng nhưng Hà Hương vẫn tự tin thể hiện phân cảnh kinh điển với điệu bộ thảo mai đã làm nên thương hiệu.

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