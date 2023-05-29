Thiều Bảo Trang để lộ tình trạng yêu đương hiện tại của mình và em gái chỉ qua một câu nói

Chia sẻ của Thiều Bảo Trang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của Thiều Bảo Trang đã đăng tải một khung ảnh xinh đẹp bên Thiều Bảo Trâm. Có thể thấy, trong khoảnh khắc này, cả 2 đều đã khoe được nhan sắc xinh đẹp, visual vô cùng rạng rỡ. Dòng chia sẻ của Thiều Bảo Trang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thiều Bảo Trang chốt hạ một câu tiết lộ về tình trạng yêu đương của cả 2 gây chú ý: "Cứ dính nhau thế này làm sao có người yêu được hả trời". Khán giả cho rằng, cô cũng đang ẩn ý về chuyện mình và Thiều Bảo Trâm vẫn độc thân vui tính.

Loạt ồn ào tình cảm của chị em Thiều Bảo Trâm - Thiều Bảo Trang gây chú ý nhiều hơn các tác phẩm âm nhạc. Cặp chị em Thiều Bảo Trâm - Thiều Bảo Trâm được biết tới là những nữ ca sĩ trẻ sở hữu nhan sắc và body cuốn hút. Tuy nhiên, thay vì gây tiếng vang trong sự nghiệp, đường tình duyên của cặp chị em này lại là tâm điểm của sự chú ý. Hồi đầu năm 2021, thông tin Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm chia tay vì "trà xanh" đã nhận được sự chú ý từ dân mạng. Khi cô em Thiều Bảo Trâm dính tin đồn yêu đương với Sơn Tùng trong vòng 8 năm và phải kết thúc 1 cách đầy ồn ào thì chị gái Thiều Bảo Trang cũng bị nghi hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên trong vòng 9 năm. Ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa hề có thông tin mới về chuyện hẹn hò.

Cả hai đều chưa một lần chính thức lên tiếng về ồn ào tình cảm. Thiều Bảo Trâm sở hữu ngoại hình ấn tượng. Chị gái Thiều Bảo Trang cũng không thua kém em gái. Thiều Bảo Trâm tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp sau loạt ồn ào tan vỡ tình cảm. Cô liên tiếp cho ra những sản phẩm mới và nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Nhan sắc của người đẹp cũng ngày càng lên hương. Thân hình chuẩn chỉnh cùng gương mặt xinh như búp bê của Thiều Bảo Trâm thường xuyên trở thành đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn. Trong khi đó, Thiều Bảo Trang tận hưởng cuộc sống cá nhân, nhan sắc ngày càng lên hương và không tập trung nhiều vào âm nhạc nữa. Cặp chị em có đường tình duyên lận đận nhất nhì showbiz Việt.

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