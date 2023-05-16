Chia sẻ của Thiều Bảo Trâm khiến nhiều chị em phụ nữ đồng cảm.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả về sự nghiệp cho đến đời tư. Thời gian qua, sau một vài tin đồn liên quan đến tình cũ, Thiều Bảo Trâm gần như ít chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống riêng tư của mình. Ca sĩ Thiều Bảo Trâm Tuy nhiên, gần đây, người đẹp bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe đường cong "hình chữ S" trước gương, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Ngày nào đứng gương cũng phải kiểm tra xem body còn nguyên chữ S mới yên tâm. Áp lực tập tành sức khỏe vóc dáng quá".

Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực Ngay sau những dòng trạng thái Thiều Bảo Trâm, không ít dân mạng đoán ngầm người đẹp đang bị áp lực về vóc dáng và cân nặng của mình. Được biết, trước đó không lâu, nữ ca sĩ còn đăng tải caption thả thính của mình kèm hình ảnh visual đỉnh cao: "Người ta hỏi gu của em là gì? Em thích mắt nhỏ và trái tim nhỏ. Mắt nhỏ đến nỗi chỉ nhìn thấy mình em trong hàng vạn người, tim nhỏ đến nỗi chỉ chứa được em mà không có chỗ cho ai khác nữa". Có lẽ vì điều này, việc giữ gìn vóc dáng với Thiều Bảo Trâm được cho là một áp lực vô cùng lớn. Bởi dường như sau khi chia tay tình cũ Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm luôn là cái tên được đem ra để so sánh nhan sắc với "Tuesday", "trà xanh".

Cô hay bị đem ra so sánh nhan sắc Không chỉ vậy, trưa ngày 6/4/2023 mạng xã hội vô cùng bức xúc trước việc Thiều Bảo Trâm bị antifan "cà khịa". Cụ thể, trong bài đăng, mỹ nhân này viết "nay trông cái nét ngoan chưa?", một netizen gây chú ý khi để lại một bình luận mỉa mai chuyện đời tư của nữ ca sĩ. Trong bình luận của antifan, cụm từ "cô gái thanh xuân" được cho là đang đá xéo ồn ào tình cảm của Thiều Bảo Trâm với Sơn Tùng. Không những vậy, antifan còn trực tiếp nhắc đến chi tiết liên quan đến xe sang để ẩn ý việc giọng ca sinh năm 1994 sống dựa vào người khác. Toàn cảnh drama căng đét của Thiều Bảo Trâm và antifan Ngay sau đó, Thiều Bảo Trâm liền có màn đáp trả căng đét: "Em ăn nói cũng nên suy nghĩ chút. Chị vẫn đi làm, đi hát tự nuôi sống gia đình và bản thân bằng nghề ca hát và chả phải dựa vào ai cả. Ba mẹ chị dạy dỗ đàng hoàng, chị cũng không có sống sai hay làm gì sai? Em ăn nói dùng những từ xúc phạm như vậy để làm gì?". Đồng thời, cô nàng cũng không quên đáp trả việc antifan này "đá xéo" cô sống bám gia đình. Từ những điều này, có thể thấy Thiều Bảo Trâm vướng phải rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà Thiều Bảo Trâm luôn dành hết tâm huyết để chăm dáng nhằm mang lại những hình ảnh đẹp khi xuất hiện trước đám đông.

Khép lại mối tình 8 năm, Thiều Bảo Trâm tiết lộ gu người yêu lý tưởng, có phải ngấm ngầm công khai tình mới? Chuyện tình ồn ào thuở nào của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm vẫn luôn là đề tài bàn tán của cư dân mạng. Thời gian gần đây, người hâm mộ khá là bất ngờ khi cô nàng bật mí gu người yêu lý tưởng hiện tại của mình.

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