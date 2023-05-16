Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực, chia sẻ một điều khiến ai cũng sửng sốt

Sao Việt 16/05/2023 07:52

Chia sẻ của Thiều Bảo Trâm khiến nhiều chị em phụ nữ đồng cảm.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả về sự nghiệp cho đến đời tư. Thời gian qua, sau một vài tin đồn liên quan đến tình cũ, Thiều Bảo Trâm gần như ít chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống riêng tư của mình.

Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực, chia sẻ một điều khiến ai cũng sửng sốt - Ảnh 1
Ca sĩ Thiều Bảo Trâm

Tuy nhiên, gần đây, người đẹp bất ngờ đăng tải hình ảnh khoe đường cong "hình chữ S" trước gương, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Ngày nào đứng gương cũng phải kiểm tra xem body còn nguyên chữ S mới yên tâm. Áp lực tập tành sức khỏe vóc dáng quá". 

Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực, chia sẻ một điều khiến ai cũng sửng sốt - Ảnh 2
Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực

Ngay sau những dòng trạng thái Thiều Bảo Trâm, không ít dân mạng đoán ngầm người đẹp đang bị áp lực về vóc dáng và cân nặng của mình. 

Được biết, trước đó không lâu, nữ ca sĩ còn đăng tải caption thả thính của mình kèm hình ảnh visual đỉnh cao: "Người ta hỏi gu của em là gì? Em thích mắt nhỏ và trái tim nhỏ. Mắt nhỏ đến nỗi chỉ nhìn thấy mình em trong hàng vạn người, tim nhỏ đến nỗi chỉ chứa được em mà không có chỗ cho ai khác nữa". Có lẽ vì điều này, việc giữ gìn vóc dáng với Thiều Bảo Trâm được cho là một áp lực vô cùng lớn. Bởi dường như sau khi chia tay tình cũ Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm luôn là cái tên được đem ra để so sánh nhan sắc với "Tuesday", "trà xanh".

Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực, chia sẻ một điều khiến ai cũng sửng sốt - Ảnh 3
Cô hay bị đem ra so sánh nhan sắc

Không chỉ vậy, trưa ngày 6/4/2023 mạng xã hội vô cùng bức xúc trước việc Thiều Bảo Trâm bị antifan "cà khịa". Cụ thể, trong bài đăng, mỹ nhân này viết "nay trông cái nét ngoan chưa?", một netizen gây chú ý khi để lại một bình luận mỉa mai chuyện đời tư của nữ ca sĩ.

 

Trong bình luận của antifan, cụm từ "cô gái thanh xuân" được cho là đang đá xéo ồn ào tình cảm của Thiều Bảo Trâm với Sơn Tùng. Không những vậy, antifan còn trực tiếp nhắc đến chi tiết liên quan đến xe sang để ẩn ý việc giọng ca sinh năm 1994 sống dựa vào người khác.

Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực, chia sẻ một điều khiến ai cũng sửng sốt - Ảnh 4
Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực, chia sẻ một điều khiến ai cũng sửng sốt - Ảnh 5
Toàn cảnh drama căng đét của Thiều Bảo Trâm và antifan 

Ngay sau đó, Thiều Bảo Trâm liền có màn đáp trả căng đét: "Em ăn nói cũng nên suy nghĩ chút. Chị vẫn đi làm, đi hát tự nuôi sống gia đình và bản thân bằng nghề ca hát và chả phải dựa vào ai cả. Ba mẹ chị dạy dỗ đàng hoàng, chị cũng không có sống sai hay làm gì sai? Em ăn nói dùng những từ xúc phạm như vậy để làm gì?". Đồng thời, cô nàng cũng không quên đáp trả việc antifan này "đá xéo" cô sống bám gia đình. 

Từ những điều này, có thể thấy Thiều Bảo Trâm vướng phải rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà Thiều Bảo Trâm luôn dành hết tâm huyết để chăm dáng nhằm mang lại những hình ảnh đẹp khi xuất hiện trước đám đông. 

 

Khép lại mối tình 8 năm, Thiều Bảo Trâm tiết lộ gu người yêu lý tưởng, có phải ngấm ngầm công khai tình mới?

Khép lại mối tình 8 năm, Thiều Bảo Trâm tiết lộ gu người yêu lý tưởng, có phải ngấm ngầm công khai tình mới?

Chuyện tình ồn ào thuở nào của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm vẫn luôn là đề tài bàn tán của cư dân mạng. Thời gian gần đây, người hâm mộ khá là bất ngờ khi cô nàng bật mí gu người yêu lý tưởng hiện tại của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiều Bảo Trâm thừa nhận áp lực Thiều Bảo Trâm ca sĩ Thiều Bảo Trâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm