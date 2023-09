Trên trang cá nhân, diễn viên Song Luân vẫn chưa hết hoảng loạn khi kể về sự cố nguy hiểm vừa gặp. Anh cho biết, không chỉ riêng mình mà nhiều hành khách đều vô cùng hoảng sợ vì máy bay rơi tự do. Lúc máy bay gặp sự cố anh đang đi toilet nên về chỗ ngồi không kịp và đã bị té.

Song Luân kể về sự cố máy bay khi đi lưu diễn tại Mỹ - Ảnh: FBNV

“Máy bay gặp sự cố suốt mấy tiếng, cả đoàn la hét trong hoảng loạn, phi công nhắc nhở hành khách ngồi im thắt dây an toàn. Còn mình khi đó đang đi toilet, chạy vội về chỗ ngồi thì bị té luôn… kéo dài suốt mấy tiếng. Cũng nghĩ nhiều thứ lắm ngay lúc đó. Nhưng may mắn ơn trên. Mọi người hạ cánh an toàn và phi công đã gửi lời xin lỗi đến mọi người.