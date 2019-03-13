Song Luân hoảng loạn kể lại sự cố máy bay rơi tự do, lắc lư trên không suốt 2 tiếng

Hậu trường 13/03/2019 15:53

Gặp sự cố máy bay rung lắc, rơi tự do khi đi lưu diễn tại Mỹ, nam diễn viên "Hậu duệ mặt trời" chỉ biết cầu nguyện.

Trên trang cá nhân, diễn viên Song Luân vẫn chưa hết hoảng loạn khi kể về sự cố nguy hiểm vừa gặp. Anh cho biết, không chỉ riêng mình mà nhiều hành khách đều vô cùng hoảng sợ vì máy bay rơi tự do. Lúc máy bay gặp sự cố anh đang đi toilet nên về chỗ ngồi không kịp và đã bị té. 

Song Luân hoảng loạn kể lại sự cố máy bay rơi tự do, lắc lư trên không suốt 2 tiếng - Ảnh 1
Song Luân kể về sự cố máy bay khi đi lưu diễn tại Mỹ - Ảnh: FBNV

“Máy bay gặp sự cố suốt mấy tiếng, cả đoàn la hét trong hoảng loạn, phi công nhắc nhở hành khách ngồi im thắt dây an toàn. Còn mình khi đó đang đi toilet, chạy vội về chỗ ngồi thì bị té luôn… kéo dài suốt mấy tiếng. Cũng nghĩ nhiều thứ lắm ngay lúc đó. Nhưng may mắn ơn trên. Mọi người hạ cánh an toàn và phi công đã gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Rơi tự do - lật ngang lật ngửa... mọi người ai cũng tái mét. Kéo dài 2 tiếng trong suốt tổng chặng bay là 3 tiếng. Cảm giác của mình là không biết máy bay có chịu nổi không hay gãy mất”, Song Luân chia sẻ.

Song Luân hoảng loạn kể lại sự cố máy bay rơi tự do, lắc lư trên không suốt 2 tiếng - Ảnh 2
Cư dân mạng gửi lời chúc mừng bình an đến anh - Ảnh: FBNV

Cuối cùng, sau hành trình đầy bão táp, nam chính trong phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt thở phào nhẹ nhõm vì hạ cánh an toàn.

"Tạ ơn Cha đã che chở cho phi hành đoàn chúng con hạ cánh an toàn. Thật sự hoảng loạn", Song Luân viết.

Ngay sau khi đăng tải, nam diễn viên nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Song Luân hoảng loạn kể lại sự cố máy bay rơi tự do, lắc lư trên không suốt 2 tiếng - Ảnh 3
Sau sự cố, Song Luân thông báo bình an đến mọi người - Ảnh: FBNV

Song Luân là cái tên khá quen thuộc với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Anh gia nhập làng giải trí Việt với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, công chúng lại biết đến Song Luân nhiều hơn với vai trò là một diễn viên, đặc biệt sau bộ phim Hậu duệ mặt trời. Với vóc dáng nổi bật cùng gương mặt điển trai, anh đang là cái tên khá hot trong showbiz ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc.

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