Sau ‘phốt’ Hồ Văn Cường, lộ mức cát sê ‘trời ơi’ của sao nhí Việt: Người 400 triệu mỗi show, kẻ lại ‘không đổi đời được’

Nhiều sao nhí có mức cát sê khá cao, tuy nhiên cũng có vài nhân vật cùng chung số phận với Hồ Văn Cường khi số tiền đi hát chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Nhiều ngôi sao khi kết thúc cuộc thi và mang trong mình giải thưởng danh giá những tưởng sẽ mang về nhiều hào quang và kiếm tiền như nước nhưng nhìn vậy mà không phải vậy. Nếu kẻ ở trên cao với mức cát sê bằng cả mấy tháng lương lao động của dân văn phòng thì nhiều sao nhí còn khá mập mờ trong số tiền đi hát được quản lý… giữ dùm. Cụ thể, Hồ Văn Cường sao bao năm đi hát anh được mẹ nuôi và quản lý Diễm Phạm giữ dùm cát sê và cả tiền thưởng. Giải thích trên báo họ cho rằng nam ca sĩ học trường quốc tế nên chi phí khá cao. Hồ Văn Cường từng chia sẻ: "Ngoài thời gian đi học, tôi vẫn đi hát. Tuy nhiên, số tiền đó do quản lý giữ. Tôi cũng không muốn biết mình có bao nhiêu. Tôi sợ khi biết về tiền bạc, mình bị ỷ lại, thiếu sự cố gắng, vươn lên".

Sau bao năm đi hát cát sê của Hồ Văn Cường hiện vẫn do quản lý của ca sĩ Phi Nhung nắm giữ - Ảnh: Internet Dù có nhiều lời đồn đoán mức cát sê của Hồ Văn Cường có thể lên đến 70 triệu/show nhưng dân trong nghề cho rằng tên tuổi của nam ca sĩ chỉ có thể ở mức 15-20 triệu/show. Riêng Phương Mỹ Chi mức thu nhập của cô khá đỉnh. Mỗi chuyến lưu diễn có thể kiếm về khoảng 400 triệu. Cô đã có thể mua nhà, phụ giúp ba mẹ và có cuộc sống vô cùng đầy đủ sung túc.

Cùng đi hát ở độ tuổi xem xem nhau nhưng Phương Mỹ Chi khá thành công và thu nhập khủng hơn Hồ Văn Cường rất nhiều - Ảnh: Internet Quang Lê cũng từng hé lộ mời Phương Mỹ Chi đi lưu diễn phải bỏ ra từ 6.000 USD (khoảng 137 triệu đồng). Cô cũng từng gây chú ý khi yêu cầu 600 triệu cho 10 ca khúc làm nhạc chuông trên điện thoại. Ca sĩ Thiện Nhân cũng có chia sẻ gây sốc khi cho rằng mức cát sê của cô “không đổi đời được”. Nguyễn Thiện Nhân thành danh và đăng quang Giọng Hát Việt Nhí năm 12 tuổi với giọng ca trong trẻo và tinh tế. Hiện nay, cô vẫn tham gia ca hát, nhiều video của cô đạt hàng triệu lượt xem trên mạng. Ca sĩ Thiện Nhân chia sẻ gây sốc 'cát sê không đổi đời được' - Ảnh: Internet Một sao nhí cũng có thu nhập khủng đó chính là Tin Tin. Chàng ca sĩ nhí này tên thật là Dương Quốc Anh, sống ở TP.HCM. Nam ca sĩ đoạt giải quán quân Tí Hon mùa 2. Nam ca sĩ nhí Tin Tin thu về hơn 400 triệu trong một đợt chạy show mùa Tết - Ảnh: Internet Năm 2016 bà của Tin Tin chia sẻ nam ca sĩ kiếm được 300.000đ cho show diễn đầu tiên và tiếp theo cát sê tăng lên 10 lần. Vào dịp tết 2017 Dương Quốc Anh thu về hơn 400 triệu cho các đêm diễn. Mỗi sao nhí có các mức cát sê và cuộc sống khác nhau, tuy nhiên công chúng luôn mong rằng ngoài việc các em có thể thỏa niềm đam mê ca hát thì nên có sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý tiền bạc để tránh dính “phốt” như Phi Nhung và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.

Học phí Hồ Văn Cường mập mờ, Quang Lê lại gây sốc khi bật mí học phí Phương Mỹ Chi tận… 200 triệu Quang Lê đã có những chia sẻ thẳng thắng về chuyện con nuôi đi hát và cho biết tiền cát sê anh chia cho Phương Mỹ Chi khá sòng phẳng.

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