Sau ‘phốt’ Hồ Văn Cường, lộ mức cát sê ‘trời ơi’ của sao nhí Việt: Người 400 triệu mỗi show, kẻ lại ‘không đổi đời được’

Nhiều sao nhí có mức cát sê khá cao, tuy nhiên cũng có vài nhân vật cùng chung số phận với Hồ Văn Cường khi số tiền đi hát chỉ đủ trang trải cuộc sống.
- Nhân tố bí ẩn 'ngứa miệng', quản lý Phi Nhung ‘mập mờ' khiến tiền học phí của Hồ Văn Cường rơi vào bỏ ngỏ?
- Ekip Phi Nhung 'úp úp mở mở', nhà báo ẩn ý vụ Hồ Văn Cường là ‘màn kịch dở tệ và lộ liễu, nạn nhân bi kịch lại phải đóng hài kịch'
Nhiều ngôi sao khi kết thúc cuộc thi và mang trong mình giải thưởng danh giá những tưởng sẽ mang về nhiều hào quang và kiếm tiền như nước nhưng nhìn vậy mà không phải vậy. Nếu kẻ ở trên cao với mức cát sê bằng cả mấy tháng lương lao động của dân văn phòng thì nhiều sao nhí còn khá mập mờ trong số tiền đi hát được quản lý… giữ dùm.
Cụ thể, Hồ Văn Cường sao bao năm đi hát anh được mẹ nuôi và quản lý Diễm Phạm giữ dùm cát sê và cả tiền thưởng. Giải thích trên báo họ cho rằng nam ca sĩ học trường quốc tế nên chi phí khá cao. Hồ Văn Cường từng chia sẻ: "Ngoài thời gian đi học, tôi vẫn đi hát. Tuy nhiên, số tiền đó do quản lý giữ. Tôi cũng không muốn biết mình có bao nhiêu. Tôi sợ khi biết về tiền bạc, mình bị ỷ lại, thiếu sự cố gắng, vươn lên".
Dù có nhiều lời đồn đoán mức cát sê của Hồ Văn Cường có thể lên đến 70 triệu/show nhưng dân trong nghề cho rằng tên tuổi của nam ca sĩ chỉ có thể ở mức 15-20 triệu/show.
Riêng Phương Mỹ Chi mức thu nhập của cô khá đỉnh. Mỗi chuyến lưu diễn có thể kiếm về khoảng 400 triệu. Cô đã có thể mua nhà, phụ giúp ba mẹ và có cuộc sống vô cùng đầy đủ sung túc.
Quang Lê cũng từng hé lộ mời Phương Mỹ Chi đi lưu diễn phải bỏ ra từ 6.000 USD (khoảng 137 triệu đồng). Cô cũng từng gây chú ý khi yêu cầu 600 triệu cho 10 ca khúc làm nhạc chuông trên điện thoại.
Ca sĩ Thiện Nhân cũng có chia sẻ gây sốc khi cho rằng mức cát sê của cô “không đổi đời được”. Nguyễn Thiện Nhân thành danh và đăng quang Giọng Hát Việt Nhí năm 12 tuổi với giọng ca trong trẻo và tinh tế. Hiện nay, cô vẫn tham gia ca hát, nhiều video của cô đạt hàng triệu lượt xem trên mạng.
Một sao nhí cũng có thu nhập khủng đó chính là Tin Tin. Chàng ca sĩ nhí này tên thật là Dương Quốc Anh, sống ở TP.HCM. Nam ca sĩ đoạt giải quán quân Tí Hon mùa 2.
Năm 2016 bà của Tin Tin chia sẻ nam ca sĩ kiếm được 300.000đ cho show diễn đầu tiên và tiếp theo cát sê tăng lên 10 lần. Vào dịp tết 2017 Dương Quốc Anh thu về hơn 400 triệu cho các đêm diễn.
Mỗi sao nhí có các mức cát sê và cuộc sống khác nhau, tuy nhiên công chúng luôn mong rằng ngoài việc các em có thể thỏa niềm đam mê ca hát thì nên có sự công bằng và minh bạch trong việc quản lý tiền bạc để tránh dính “phốt” như Phi Nhung và Hồ Văn Cường những ngày vừa qua.