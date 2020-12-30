Sau NS Chí Tài, Hoài Linh đau đớn khi tiếp tục mất người thân

Hậu trường 30/12/2020 09:55

Dòng chia sẻ đầy xót xa của danh hài Hoài Linh trên trang cá nhân khi người thân qua đời khiến công chúng xót xa.

Cách đây không lâu, làng giải trí Việt nhận cú sốc lớn khi nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ. Hoài Linh vô cùng bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi của người anh gắn bó hơn 20 năm. Sau tang lễ của cố danh hài, nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện với hình ảnh suy sụp, tiều tụy khiến ai nấy xót xa.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, NSƯT Hoài Linh lại tiếp tục nhận tin dữ. Cụ thể khuya 29/12, anh đăng tải hình ảnh bên người thân và xót xa viết: "Mẹ Bảy kêu, mẹ Mười gọi, thức dậy đi cô áo hồng xinh đẹp của con. Ngủ nhiều không tốt mẹ ơi".

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Hoài Linh đau lòng khi người dì ruột (áo hồng) vừa qua đời tại Mỹ - Ảnh: FB
Sau NS Chí Tài, Hoài Linh đau đớn khi tiếp tục mất người thân - Ảnh 2
Dương Triệu Vũ cho biết người dì vừa qua đời - Ảnh: FB

Được biết, người thân mà danh hài Hoài Linh nhắc đến là dì ruột nhưng thường được anh gọi thân thương là "mẹ". Dương Triệu Vũ cho biết: "Người dì chiều mấy đứa cháu nhất".

Ca sĩ Phương Trang - em gái Hoài Linh cho biết: "Mẹ tôi có tất cả 4 chị em gái, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Xin mọi người cùng góp lời cầu nguyện cho dì ruột của tôi, dì Nguyễn Thị Lệ Ảnh vừa qua đời lúc 5:07 chiều ngày 28/12 giờ Cali. Chúng con rất thương nhớ dì!".

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Trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt viết lời chia buồn kèm bức ảnh bên dì ruột Hoài Linh và gọi bà là 'Má Chín' - Ảnh: FB

Theo chia sẻ, người dì đang sống bên Mỹ và rất quan tâm Hoài Linh. Bà thường nấu ăn cho nam danh hài và các đồng nghiệp của anh khi sang Mỹ lưu diễn. Lâm Vỹ Dạ bày tỏ: "Con đã được ăn cơm má nấu. Bữa cơm ngon nhất con được ăn nơi xứ người. Má ấm áp và tình cảm lắm. Má đi bình an nghen má!".

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Từ khóa:   Hoài Linh và Chí Tài nghệ sĩ Hoài Linh danh hài Hoài Linh

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