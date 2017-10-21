Sau một năm sự cố 'vạ miệng', Nguyễn Thị Loan bất ngờ gửi lời xin lỗi muộn màng đến người đẹp Philippines

Hậu trường 21/10/2017 10:00

Sau 1 năm vướng scandal "vạ miệng", Nguyễn Thị Loan mới đây đã viết một bức thư xin lỗi gửi đến Kylie Verzosa - Hoa hậu Quốc tế 2016 và người hâm mộ Philippines.

Sau khi được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Hoa hậu Quốc tế 2017, người đẹp Nguyễn Thị Loan nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước.

Sau một năm sự cố 'vạ miệng', Nguyễn Thị Loan bất ngờ gửi lời xin lỗi muộn màng đến người đẹp Philippines - Ảnh 1
Vừa được cử đi thi Hoa hậu Quốc tế 2017, Nguyễn Thị Loan vấp phải chỉ trích của khán giả hâm mộ sắc đẹp Philippines - Ảnh: Internet

Bên cạnh nhiều ý kiến ủng hộ người đẹp, một số người hâm mộ đặc biệt là fan Philippines đã lên tiếng chỉ trích đồng thời khơi lại ồn ào mà Nguyễn Thị Loan vô tình vướng phải sau chung kết Hoa hậu Quốc tế 2016.

Cụ thể, khi trông thấy bức ảnh của Kylie Verzosa - người vừa đăng quang hoa hậu thời điểm đó, Nguyễn Thị Loan đã để lại dòng bình luận trên Instagram: "Ugly!" (Tạm dịch: xấu xí). 

Sau một năm sự cố 'vạ miệng', Nguyễn Thị Loan bất ngờ gửi lời xin lỗi muộn màng đến người đẹp Philippines - Ảnh 2
Dòng bình luận của người đẹp sinh năm 1990 khiến cộng fan Philippines "sôi máu" trong suốt một thời gian dài -Ảnh: Internet

Mặc dù, người đẹp quê Thái Bình đã nhanh chóng xóa đi nhưng cộng đồng người hâm mộ tại Phillipines đã kịp chụp màn hình bình luận của cô và lên tiếng chỉ trích trong suốt một khoảng thời gian.

Một năm sau, vụ ồn ào tưởng chừng đã lắng xuống bỗng bất ngờ được khơi lại khi Nguyễn Thị Loan được công bố là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017

Đứng trước sức ép từ dư luận, mới đây cô đã viết một bức thư gửi khá dài bằng tiếng Anh gửi đến Kylie - Hoa hậu Quốc tế 2016 và người hâm mộ Philippines để giải thích rõ vụ việc, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành.

Sau một năm sự cố 'vạ miệng', Nguyễn Thị Loan bất ngờ gửi lời xin lỗi muộn màng đến người đẹp Philippines - Ảnh 3
Bức tâm thư khá dài của Nguyễn Thị Loan gửi đến Kylie và người hâm mộ thu hút nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Tạm dịch tâm thư của người đẹp Nguyễn Thị Loan: 

"Gửi Kylie và fans sắc đẹp Philippines!

Tôi muốn làm rõ một bình luận mà tôi đã viết năm ngoái. Xin cho tôi một phút để giải thích.

Một năm trước, khi tôi đang đọc thông tin trên các phương tiện truyền thông xã hội, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của Kylie - Hoa hậu Quốc tế 2016. Chỉ vì phản ứng tự nhiên, tôi nghĩ rằng đó không phải là một hình ảnh đẹp của cô ấy và tôi đã bình luận dựa trên cảm xúc chân thật của tôi.

Bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, đôi khi ngay cả những người đẹp nhất cũng có thể có một hình ảnh không thực sự đẹp... do góc chụp, ánh sáng hoặc một thời khắc bất ngờ nào đó. Tôi muốn giải thích những điều rõ ràng hơn, nhưng do trình độ tiếng Anh có hạn chế nên đã làm tất cả các bạn không hiểu tôi.

Tôi muốn nói về ý nghĩ của mình, nhưng sau khi nhận ra rằng tôi đã không sử dụng đúng cách, tôi đã xóa bình luận. Sau đó, tôi quyết định giữ im lặng vì tôi không muốn gây ra nhiều hiểu lầm hơn hoặc vô tình làm tổn thương tình cảm của mọi người nữa (kể cả Kylie nếu cô ấy đã để ý đến điều đó).

Tôi xin lỗi vì bất kì sự bất tiện nào gây ra. Tôi chân thành xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương Kylie. Đây là bài học dành cho tôi và tôi sẽ hoàn thiện trong tương lai.

Tôi chúc người hâm mộ Philippines sức khỏe và hạnh phúc. Và chúc mừng Kylie đã thành công trong suốt nhiệm kỳ giữ vương miện Hoa hậu Quốc tế 2016. Gửi những điều tốt đẹp nhất đến bạn!".

Sau một năm sự cố 'vạ miệng', Nguyễn Thị Loan bất ngờ gửi lời xin lỗi muộn màng đến người đẹp Philippines - Ảnh 4
Lời xin lỗi tuy muộn nhưng chân thành của Nguyễn Thị Loan nhận được nhiều lời khen từ khán giả nước nhà - Ảnh: Internet

Sau một năm im lặng, lời xin lỗi và giải thích chân thành của chân dài họ Nguyễn lúc này đã phần nào giải tỏa được sự khó chịu trong lòng cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp tại Philippines.

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Từ khóa:   nguyễn thi loan hoa hậu quốc tế

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