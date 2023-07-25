Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu!

Hậu trường 25/07/2023 09:39

Mới đây, Lê Thanh Thảo chính thức hé lộ ảnh cưới và dung mạo của chồng. Cô còn tiết lộ ngày trọng đại sẽ diễn ra vào ngày 6/8 sắp tới.

Lê Thanh Thảo ghi dấu ấn khi dừng chân tại Top 10 cuộc thi Vietnam's Next Top Model năm 2012. Sau thành tích này, chân dài tiếp tục tham gia nhiều show diễn thời trang, chụp hình tạp chí,... Lê Thanh Thảo cũng góp mặt vào danh sách người mẫu Việt có hoạt động nổi bật tại nước ngoài. Năm 2021, cái tên Lê Thanh Thảo trở nên rầm rộ các diễn đàn mạng xã hội khi cô nàng bất ngờ nhận mình là nạn nhân bị Hoàng Thuỳ "vu oan" trộm chiếc túi hàng hiệu.

Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 1
Năm 2021, cái tên Lê Thanh Thảo trở nên rầm rộ các diễn đàn mạng xã hội khi cô nàng bất ngờ nhận mình là nạn nhân bị Hoàng Thuỳ "vu oan" trộm chiếc túi hàng hiệu

Vào tháng 4/2023 vừa qua, người mẫu Lê Thanh Thảo gây bất ngờ khi công khai hình ảnh được cầu hôn. Tuy nhiên, người đẹp chỉ chia sẻ gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của mình và chiếc nhẫn cầu hôn. Vì vậy, danh tính bạn trai của cô vẫn thu hút sự tò mò của người hâm mộ. Thời điểm đó, Thanh Thảo bày tỏ sự hạnh phúc: "Chuyện tối hôm qua bây giờ mới khoe. Chuẩn bị lấy chồng thôi chị em ơi".

Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 2
Vào tháng 4/2023 vừa qua, người mẫu Lê Thanh Thảo gây bất ngờ khi công khai hình ảnh được cầu hôn

Cho đến mới đây, Lê Thanh Thảo mới chính thức hé lộ ảnh cưới và dung mạo của chồng. Nửa kia của người đẹp có vẻ ngoài điển trai bảnh bao, thư sinh. Đặc biệt, Lê Thanh Thảo còn tiết lộ ngày trọng đại sẽ diễn ra vào ngày 6/8 sắp tới.

Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 3
Cho đến mới đây, Lê Thanh Thảo mới chính thức hé lộ ảnh cưới và dung mạo của chồng

Người mẫu hài hước chia sẻ: "Save the day 6/8/2023. Mùa dịch năm trước lên Tinder quẹt phải ai ngờ đâu hai năm sau có chồng luôn. Bộ hình được thực hiện từ những người anh dễ thương. Yêu các anh 3000". Bên dưới bài đăng, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi mới của Vbiz.

Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 4
Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 5
 Nửa kia của người đẹp có vẻ ngoài điển trai bảnh bao, thư sinh

Về gia thế của nhà trai hiện tại vẫn còn là một ẩn số, chưa có lời giải đáp. Lê Thanh Thảo cũng không đề cập, công khai chuyện đời tư của ông xã tương lai đến với công chúng.

Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 6
Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 7
Sau màn cầu hôn, 'chân dài' Vbiz tung loạt ảnh cưới, lần đầu hé lộ cận diện mạo của vị hôn phu! - Ảnh 8
Đặc biệt, Lê Thanh Thảo còn tiết lộ ngày trọng đại sẽ diễn ra vào ngày 6/8 sắp tới

Trước đó, vào năm 2013, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước chuyện tình đũa lệch của Trần Xuân Tiến - nam diễn viên cao 1m26 cùng cô người mẫu cao 1m76 Lê Thanh Thảo. Sau khi chia tay Xuân Tiến, Thanh Thảo khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

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