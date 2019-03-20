'Rụng tim' với những khoảnh khắc ngọt như đường của Hà Hồ - Kim Lý ở trời Tây

Mới đây, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trên đất Mỹ trong chuyến công tác của "Nữ hoàng giải trí". Theo đó, sau khi hỗ trợ bạn gái biểu diễn trong show cùng Đàm Vĩnh Hưng, nam thần Hương Ga đã đưa Hà Hồ đi thăm thú cảnh quan ở thành phố San Francisco.

Cả hai liên tục thể hiện những cử chỉ tình tứ và thay nhau chụp ảnh lưu niệm. Có thể thấy, tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã đạt đến độ chín muồi. Trong từng góc hình, nam diễn viên đều nhìn người yêu với ánh mắt âu yếm và ngọt ngào vô đối. Nhiều fan dành tặng cho họ những lời khen về sự đẹp đôi. Trong khi đó, một số khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thách thức thời gian và thân hình mi nhon của ca sĩ gốc Quảng Bình.