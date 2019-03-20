'Rụng tim' với những khoảnh khắc ngọt như đường của Hà Hồ - Kim Lý ở trời Tây

Hậu trường 20/03/2019 16:15

Cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau ở trời Tây khiến ai cũng thầm ghen tỵ.

Mới đây, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trên đất Mỹ trong chuyến công tác của "Nữ hoàng giải trí". Theo đó, sau khi hỗ trợ bạn gái biểu diễn trong show cùng Đàm Vĩnh Hưng, nam thần Hương Ga đã đưa Hà Hồ đi thăm thú cảnh quan ở thành phố San Francisco.

Cả hai liên tục thể hiện những cử chỉ tình tứ và thay nhau chụp ảnh lưu niệm. Có thể thấy, tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã đạt đến độ chín muồi. Trong từng góc hình, nam diễn viên đều nhìn người yêu với ánh mắt âu yếm và ngọt ngào vô đối. Nhiều fan dành tặng cho họ những lời khen về sự đẹp đôi. Trong khi đó, một số khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thách thức thời gian và thân hình mi nhon của ca sĩ gốc Quảng Bình.

'Rụng tim' với những khoảnh khắc ngọt như đường của Hà Hồ - Kim Lý ở trời Tây - Ảnh 1
Vừa trở về từ Hong Kong, Hà Hồ và Kim Lý lại tiếp tục du ngoạn châu Âu - Ảnh: FBNV
'Rụng tim' với những khoảnh khắc ngọt như đường của Hà Hồ - Kim Lý ở trời Tây - Ảnh 2
'Rụng tim' với những khoảnh khắc ngọt như đường của Hà Hồ - Kim Lý ở trời Tây - Ảnh 3
'Nữ hoàng giải trí' được khen hết lời bởi vóc dáng mi nhon cùng vẻ ngoài xinh đẹp - Ảnh: FBNV
'Rụng tim' với những khoảnh khắc ngọt như đường của Hà Hồ - Kim Lý ở trời Tây - Ảnh 4
Kim Lý khoe vẻ điển trai trong chuyến đi xa cùng người yêu - Ảnh: FBNV

Sau hơn một năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã trở nên gắn bó như vợ chồng. Họ không chỉ cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới mà còn thường xuyên về thăm gia đình và họ hàng hai bên. Được biết, Kim Lý rất được lòng bố mẹ Hồ Ngọc Hà. 

Trong khi đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng rất khéo lấy lòng mẹ và bà nội của Kim Lý. Trước Tết Nguyên đán, hai bên thông gia tương lai cũng đã có cơ hội gặp gỡ nhau ở đất nước Thụy Điển - quê nhà Kim Lý. Những điều trên khiến khán giả không ngừng hy vọng về một đám cưới cổ tích trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

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