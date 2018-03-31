'Rụng tim' trước những câu nói đậm chất ngôn tình của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn luôn dành cho nhau những câu nói đậm chất ngôn tình khiến ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ.
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Tuy cách nhau cả một con Giáp nhưng nhiều năm qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã chứng minh tình yêu không phân biệt tuổi tác. Họ chưa có đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và có tới gần 5 năm mặn nồng bên nhau. Trên trang cá nhân, đôi vợ chồng nổi tiếng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống thường ngày.
Có thể nói, Phan Hiển xứng đáng là người đàn ông soái ca hiếm có trong showbiz. Anh không chỉ khéo chăm con, giỏi việc nhà mà còn rất kiên nhẫn "chịu đựng" vợ. Những lúc Khánh Thi mệt mỏi, ốm nghén hay cáu gắt, nam vũ công đều cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu. Chính điều này khiến "Nữ hoàng Dancesport" không ít lần bật khóc vì quá thương. Mới đây, cô bất ngờ nói về người chồng kém 12 tuổi của mình đầy vẻ tự hào.
"Đôi lúc bầu nóng tính, bầu mít ướt, bầu nhõng nhẽo, bầu căng thẳng làm việc, bầu nhức đầu chấm thi, bầu lo đủ thứ.... Còn ông xã lo đi tập mướt mồ hôi, lo dạy học, lo ngủ, lo ăn, lo cà phê không có bạn, lo không mua được quà sinh nhật làm vợ mất vui, lo thi không được giải là bị vợ la mắng, lo kiếm tiền giúp vợ .
Nhưng ông xã giờ ok rồi, thi World Open Championships mà cũng đứng được Top 63 trên 257 cặp thi đấu. Quá tuyệt vời rồi. Giờ ông xã về lo ngủ thôi. Nhìn cảnh này hết muốn giận ông xã mặc dù bầu đang rất bốc hoả vì... mà cũng chả vì đâu", Khánh Thi viết.
Khánh Thi hiện tại đang mang bầu con thứ 2 cho Phan Hiển. Cô đang ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng vẫn chăm chỉ làm việc để tích cóp tiền nuôi em bé. Trên trang cá nhân, đôi vợ chồng thường xuyên công khai động viên nhau bằng những lời yêu thương đầy ngọt ngào. Chứng kiến hạnh phúc của họ, các fan hy vọng showbiz Việt sẽ có thêm một đám cưới hoành tráng sau khi Khánh Thi hạ sinh con thứ 2.