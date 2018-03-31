'Rụng tim' trước những câu nói đậm chất ngôn tình của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Tuy cách nhau cả một con Giáp nhưng nhiều năm qua, Khánh Thi và Phan Hiển đã chứng minh tình yêu không phân biệt tuổi tác. Họ chưa có đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và có tới gần 5 năm mặn nồng bên nhau. Trên trang cá nhân, đôi vợ chồng nổi tiếng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống thường ngày.

Hạnh phúc của Phan Hiển và Khánh Thi khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Phan Hiển rất trân trọng cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với Khánh Thi - Ảnh: FBNV

Có thể nói, Phan Hiển xứng đáng là người đàn ông soái ca hiếm có trong showbiz. Anh không chỉ khéo chăm con, giỏi việc nhà mà còn rất kiên nhẫn "chịu đựng" vợ. Những lúc Khánh Thi mệt mỏi, ốm nghén hay cáu gắt, nam vũ công đều cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu. Chính điều này khiến "Nữ hoàng Dancesport" không ít lần bật khóc vì quá thương. Mới đây, cô bất ngờ nói về người chồng kém 12 tuổi của mình đầy vẻ tự hào.