Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò

Hậu trường 17/05/2023 17:04

Tin đồn Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê vừa đăng tải đoạn video với tiêu đề:"Tâm sự tuổi hồng cùng Nhi". Theo đó, nàng hậu tiết lộ: "Mình nghĩ những cô gái thế này sẽ có tất cả trong cuộc sống nhưng thật ra người ta có tất cả nhưng không có người yêu, sống trong sự cô đơn. Có tất cả nhưng thiếu anh, anh đang ở đâu".

Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 1
Á hậu Thảo Nhi Lê vừa đăng tải đoạn video với tiêu đề:"Tâm sự tuổi hồng cùng Nhi".

Ngay lập tức, chia sẻ của Thảo Nhi Lê khiến nhiều netizen không khỏi tò mò. Nhiều người suy đoán phải chăng nàng hậu đang ẩn ý về chuyện tan vỡ với bạn trai sau 3 năm hẹn hò. Thế nhưng, đây mới chỉ là nghi vấn từ người hâm mộ, cặp đôi chưa lên tiếng để giải thích về vấn đề này. 

Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 2
Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 3
Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 4
Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 5
Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai Nguyễn Bảo Long.

Theo tìm hiểu, bạn trai của Thảo Nhi Lê là Nguyễn Bảo Long, hơn nàng hậu 9 tuổi, hiện đang làm chủ một quán bar ở Sài Gòn và còn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Lần cuối cùng nam doanh nhân chia sẻ hình ảnh của cả hai là vào tháng 12/2021 khi kỉ niệm 2 năm hẹn hò. 

Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 6
Lần cuối Thảo Nhi Lê chia sẻ hình ảnh bên bạn trai là tháng 9/2022. 
Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 7
Lần cuối cùng nam doanh nhân chia sẻ hình ảnh của cả hai là vào tháng 12/2021 khi kỉ niệm 2 năm hẹn hò.

Trên mạng xã hội, cả hai vẫn còn theo dõi lẫn nhau nhưng đã rất lâu người hâm mộ không còn nhìn thấy tương tác giữa nàng hậu và bạn trai doanh nhân. Show thời trang của Thảo Nhi vào tháng 3 cũng không có sự xuất hiện của bạn trai hay dịp lễ vừa qua cặp đôi cũng không đăng tải bất kì hình ảnh nào liên quan đến đối phương. 

Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 8
Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 9
Hiện tại, cặp đôi vẫn giữ theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng không có bất kì tương tác trong nào trong thời gian vừa qua.

Từ sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, những thông tin liên quan đến Thảo Nhi Lê đều khiến công chúng dành sự chú ý. Song song với công việc, Thảo Nhi Lê có chuyện tình ngọt ngào gần 3 năm với nam doanh nhân là chủ quán bar, chuỗi cafe ở TP.HCM. Sau khi có cương vị mới, Thảo Nhi Lê cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ của cặp đôi. 

Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò - Ảnh 10
Thảo Nhi Lê công khai hẹn hò bạn trai doanh nhân vào giữa năm 2020.

Thế nhưng, đã rất lâu rồi, cặp đôi không hề có bất kì tương tác nào trang mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cả hai đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm gắn bó. 

Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'?

Thảo Nhi Lê 'mất suất' tham dự Miss Universe 2023, một nàng mẫu đã rục rịch chuẩn bị váy áo 'đi thi'?

Mới đây nhất, trên mạng xã hội, một chuyên viên trang điểm bất ngờ đăng tải hình ảnh tiết lộ việc đang làm chiếc váy cho người đẹp này mang "đi thi" thu hút nhiều sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai Á hậu Vbiz Thảo Nhi Lê

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 28 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi