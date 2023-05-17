Rộ tin một Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò

Tin đồn Á hậu Vbiz đã chia tay bạn trai doanh nhân sau 3 năm hẹn hò đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê vừa đăng tải đoạn video với tiêu đề:"Tâm sự tuổi hồng cùng Nhi". Theo đó, nàng hậu tiết lộ: "Mình nghĩ những cô gái thế này sẽ có tất cả trong cuộc sống nhưng thật ra người ta có tất cả nhưng không có người yêu, sống trong sự cô đơn. Có tất cả nhưng thiếu anh, anh đang ở đâu". Á hậu Thảo Nhi Lê vừa đăng tải đoạn video với tiêu đề:"Tâm sự tuổi hồng cùng Nhi". Ngay lập tức, chia sẻ của Thảo Nhi Lê khiến nhiều netizen không khỏi tò mò. Nhiều người suy đoán phải chăng nàng hậu đang ẩn ý về chuyện tan vỡ với bạn trai sau 3 năm hẹn hò. Thế nhưng, đây mới chỉ là nghi vấn từ người hâm mộ, cặp đôi chưa lên tiếng để giải thích về vấn đề này.

Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai Nguyễn Bảo Long. Theo tìm hiểu, bạn trai của Thảo Nhi Lê là Nguyễn Bảo Long, hơn nàng hậu 9 tuổi, hiện đang làm chủ một quán bar ở Sài Gòn và còn kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Lần cuối cùng nam doanh nhân chia sẻ hình ảnh của cả hai là vào tháng 12/2021 khi kỉ niệm 2 năm hẹn hò. Lần cuối Thảo Nhi Lê chia sẻ hình ảnh bên bạn trai là tháng 9/2022. Lần cuối cùng nam doanh nhân chia sẻ hình ảnh của cả hai là vào tháng 12/2021 khi kỉ niệm 2 năm hẹn hò. Trên mạng xã hội, cả hai vẫn còn theo dõi lẫn nhau nhưng đã rất lâu người hâm mộ không còn nhìn thấy tương tác giữa nàng hậu và bạn trai doanh nhân. Show thời trang của Thảo Nhi vào tháng 3 cũng không có sự xuất hiện của bạn trai hay dịp lễ vừa qua cặp đôi cũng không đăng tải bất kì hình ảnh nào liên quan đến đối phương.

Hiện tại, cặp đôi vẫn giữ theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng không có bất kì tương tác trong nào trong thời gian vừa qua. Từ sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, những thông tin liên quan đến Thảo Nhi Lê đều khiến công chúng dành sự chú ý. Song song với công việc, Thảo Nhi Lê có chuyện tình ngọt ngào gần 3 năm với nam doanh nhân là chủ quán bar, chuỗi cafe ở TP.HCM. Sau khi có cương vị mới, Thảo Nhi Lê cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ của cặp đôi. Thảo Nhi Lê công khai hẹn hò bạn trai doanh nhân vào giữa năm 2020. Thế nhưng, đã rất lâu rồi, cặp đôi không hề có bất kì tương tác nào trang mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cả hai đã "đường ai nấy đi" sau nhiều năm gắn bó.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-mot-a-hau-vbiz-a-chia-tay-ban-trai-doanh-nhan-sau-3-nam-hen-ho-583108.html