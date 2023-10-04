Phí Ngọc Hưng trổ tài đầu bếp nấu ăn cho gia đình nhỏ, tiết lộ tính cách 'nũng nịu' khi ở nhà của vợ bầu!

Sau khi đăng kí kết hôn, ngày 18/9 vừa qua, Trương Mỹ Nhân tiếp tục thông báo tin vui mang thai con thứ 2 cho ông xã Phí Ngọc Hưng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài hước thông báo: "KPI của Hưng là cuối năm cưới được Nhân”. Xong rồi ổng hay làm vượt chỉ tiêu quá Phí Ngọc Hưng". Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh Trương Mỹ Nhân và chồng hạnh phúc khoe ảnh siêu âm em bé. Bài chia sẻ của Trương Mỹ Nhân ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ sắp đón thêm thành viên mới.

Sau khi đăng kí kết hôn, ngày 18/9 vừa qua, Trương Mỹ Nhân tiếp tục thông báo tin vui mang thai con thứ 2 cho ông xã Phí Ngọc Hưng

Mới đây khi có thời gian rảnh rỗi ở nhà, Phí Ngọc Hưng vào bếp để chiêu đãi vợ và con gái mâm cơm gia đình ấm cúng. Đáng chú ý, trong lúc nấu ăn, nam diễn viên còn vui vẻ chia sẻ tính cách nũng nịu của vợ khi ở nhà: "Không biết mọi người xem trên mạng, nghĩ Nhân là người như thế nào. Nhưng mà có vẻ trưởng thành, chín chắn thế thôi chứ ở ngoài đời, trong nhà nhiều lúc cứ nũng na nũng nịu, phải nịnh hơn Bona luôn ấy chứ. Nhưng mà chả sao, miễn hai đứa cảm thấy vui là được rồi".