Phí Ngọc Hưng trổ tài đầu bếp nấu ăn cho gia đình nhỏ, tiết lộ tính cách 'nũng nịu' khi ở nhà của vợ bầu!

Mới đây khi có thời gian rảnh rỗi ở nhà, Phí Ngọc Hưng vào bếp để chiêu đãi vợ và con gái mâm cơm gia đình ấm cúng.
- Trương Mỹ Nhân tiếp tục để lộ vòng 2 lùm lùm giữa nghi vấn mang thai con thứ 2 sau khi đăng kí kết hôn với Phí Ngọc Hưng
- Vừa đăng kí kết hôn, Trương Mỹ Nhân lộ rõ chi tiết bầu bí lần 2?
Sau khi đăng kí kết hôn, ngày 18/9 vừa qua, Trương Mỹ Nhân tiếp tục thông báo tin vui mang thai con thứ 2 cho ông xã Phí Ngọc Hưng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài hước thông báo: "KPI của Hưng là cuối năm cưới được Nhân”. Xong rồi ổng hay làm vượt chỉ tiêu quá Phí Ngọc Hưng". Đính kèm dòng trạng thái là bức ảnh Trương Mỹ Nhân và chồng hạnh phúc khoe ảnh siêu âm em bé. Bài chia sẻ của Trương Mỹ Nhân ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ sắp đón thêm thành viên mới.
Mới đây khi có thời gian rảnh rỗi ở nhà, Phí Ngọc Hưng vào bếp để chiêu đãi vợ và con gái mâm cơm gia đình ấm cúng. Đáng chú ý, trong lúc nấu ăn, nam diễn viên còn vui vẻ chia sẻ tính cách nũng nịu của vợ khi ở nhà: "Không biết mọi người xem trên mạng, nghĩ Nhân là người như thế nào. Nhưng mà có vẻ trưởng thành, chín chắn thế thôi chứ ở ngoài đời, trong nhà nhiều lúc cứ nũng na nũng nịu, phải nịnh hơn Bona luôn ấy chứ. Nhưng mà chả sao, miễn hai đứa cảm thấy vui là được rồi".
Tuy nhiên, Phí Ngọc Hưng cũng công nhận sau thời gian bên nhau, anh và vợ đã cố gắng thay đổi để cuộc sống hạnh phúc hơn: "Trước thì suốt ngày cãi nhau, ngày cãi nhau mấy lần, có khi giận cả tháng, không nói chuyện gì với nhau luôn. Không biết mọi người yêu nhau có giống đôi mình như thế không nhỉ?".
Trước mâm cơm do chồng đích thân vào bếp, Trương Mỹ Nhân vui vẻ thưởng thức và cho "nửa kia" 9 điểm. Tuy nhiên với ái nữ Bona, nhóc tỳ nhất quyết chỉ chấm cho bố 1 điểm. Dù được mẹ thuyết phục rằng bữa ăn rất ngon, cô bé vẫn không thay đổi quyết định. Tuy nhiên, khi nam diễn viên trêu con gái đây là bữa cơm do mẹ nấu, nhóc tỳ lại sẵn sàng cho mẹ 10 điểm.
Trước đó, tháng 5/2023, Trương Mỹ Nhân đã được ông xã Phí Ngọc Hưng "chốt đơn" bằng nhẫn kim cương trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân tại Băng Cốc, Thái Lan. Hiện tại, Trương Mỹ Nhân hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện mà dành thời gian dưỡng thai và chăm sóc con gái đầu lòng là bé Bona. Nhóc tỳ năm nay đã 3 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu được thừa hưởng từ bố mẹ.