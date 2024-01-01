Phản ứng của con trai Trương Quỳnh Anh khi mẹ 'quay lại với người yêu cũ' gây chú ý

Phản ứng của con trai gây chú ý, nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Mới đây, trong đoạn clip bắt trend TikTok, Trương Quỳnh Anh đã khiến dân tình xôn xao khi nhận được quẻ bói về đường tình duyên. Cụ thể, Trương Quỳnh Anh và con trai Sushi, cùng nhau đu một trend mới trên TikTok, nói về mối quan hệ trong năm mới 2024. Kết quả, Trương Quỳnh Anh nhận về quẻ bói "Quay lại với người yêu cũ". Trương Quỳnh Anh đã khiến dân tình xôn xao khi nhận được quẻ bói về đường tình duyên. Kết quả, Trương Quỳnh Anh nhận về quẻ bói "Quay lại với người yêu cũ". Ngay sau đó, cô nàng không tránh khỏi sự bất ngờ. Ngoài ra, biểu cảm của con trai Trương Quỳnh Anh khi ngồi cạnh cũng gây chú ý không kém, nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ 'không cảm xúc' trước kết quả mà mẹ nhận được.

Cô nàng không tránh khỏi sự bất ngờ. Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả mong rằng, sau nhiều "sóng gió", nữ ca sĩ sẽ tìm được hạnh phúc mới. Được biết, Trương Quỳnh Anh và Tim từng là một cặp đôi nhận được khá nhiều sự ủng hộ của công chúng. Cả hai từng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đến với nhau.

Được biết, Trương Quỳnh Anh và Tim từng là một cặp đôi nhận được khá nhiều sự ủng hộ của công chúng. Cuối năm 2016, Tim còn bất ngờ cầu hôn Trương Quỳnh Anh tại rạp chiếu phim khiến cô bật khóc nức nở. Những tưởng đám cưới sẽ là điều không còn xa song giữa năm 2017, dư luận rộ lên thông tin cặp đôi này đã ly hôn. Thời điểm ấy, vợ chồng nữ ca sĩ phủ nhận chuyện đổ vỡ, tay trong tay khi xuất hiện tại các sự kiện hay đăng ảnh cả gia đình. Dẫu vậy, đến giữa năm 2018, Tim đã lên tiếng thừa nhận chuyện ly hôn. Mặc dù không còn là vợ chồng song cả hai vẫn sống chung một nhà để tiện cho việc chăm sóc con trai. Giữa năm 2018, Tim đã lên tiếng thừa nhận chuyện ly hôn. Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Ca sĩ từng phát hành các nhạc phẩm Vô tâm, Không còn anh nữa, Hãy bước qua nhau, Dành cả thanh xuân cho một người... Với phim ảnh, diễn viên từng tham gia các dự án Cầu vồng đơn sắc, Một ngày không có em, Bóng ma học đường, Đường về có nhau... Con trai Trương Quỳnh Anh tên Trần Nguyên Cát An, sinh năm 2012. Sau ly hôn với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh làm mẹ đơn thân, bé sống chủ yếu cùng cô. Ca sĩ hạnh phúc khi thấy con lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày.

Trương Quỳnh Anh đau lòng bật khóc trước hoàn cảnh khó khăn của 3 em nhỏ Trương Quỳnh Anh không giấu nổi cảm xúc khi nghe hoàn cảnh khó khăn của các bé trong chương trình Mái ấm gia đình Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-con-trai-truong-quynh-anh-khi-me-quay-lai-voi-nguoi-yeu-cu-gay-chu-y-641454.html