Ốc Thanh Vân diện bikini khoe dáng nuột ở tuổi U40, ôm hôn chồng nồng cháy trên biển

Hậu trường 03/07/2020 10:36

Ốc Thanh Vân đang tận hưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng ông xã Trí Rùa. Không có các con quấy rầy, vợ chồng nghệ sĩ thoải mái thể hiện tình cảm mặn nồng.

Ốc Thanh Vân là một trong những nữ nghệ sĩ được yêu mến hiện nay. Xinh đẹp và đa tài, bà mẹ 3 con thành công trên nhiều lĩnh vực, từ MC, diễn viên đến hài kịch.

Bận rộn là vậy, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ khi là một người mẹ hiền vợ đảm. Cô kiểm soát thời gian khá tốt, lo chu toàn cả công việc xã hội và quán xuyến gia đình. Cô chăm sóc tốt cho 3 con đang ở độ tuổi tinh nghịch.

Mới đây, MC Ốc Thanh Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi du lịch Nha Trang cùng ông xã Trí Rùa. Lần này, vợ chồng cô được thoải mái vui chơi, thể hiện tình cảm ngọt ngào khi 3 nhóc tỳ ở nhà.

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Vợ chồng Ốc Thanh Vân 'hâm nóng' tình cảm sau hơn 10 năm bên nhau - Ảnh: FB
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Vợ chồng nghệ sĩ thể hiện tình cảm ngọt ngào suốt chuyến đi - Ảnh: FB

Cô chia sẻ lịch trình "hâm nóng" tình yêu với chồng: "Buông hết và tận hưởng nơi tuyệt vời này. Ra đây vô tình gặp được những người bạn nghệ sĩ siêu dễ thương. Trưa nay đã đi lặn ngắm san hô. Chiều nay sẽ tập yoga dây. Tối nay ăn lãng mạn bên bờ biển. Sáng mai sẽ đi câu cá".

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Bà mẹ 3 con khoe dáng bốc lửa với bikini 1 mảnh - Ảnh: FB

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Cô thể hiện những động tác yoga cực khó - Ảnh: FB

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Nhờ chăm chỉ tập luyện, bà mẹ 3 con giữ được sức khỏe dẻo dai, thân hình nóng bỏng ở tuổi 36 - Ảnh: FB

Trước đó, Ốc Thanh Vân hài hước cho biết, cô và chồng không hề "trốn" các con. Để có chuyến đi riêng tư này, nữ MC đã thỏa thuận với các nhóc tỳ ở nhà. "Có xin phép bà ngoại và con cái đàng hoàng rồi mới đi. Điều kiện để được đi: sau khi đi chuyến này về thì dẫn cả nhà đi Vũng Tàu, tiếp theo đó là Mũi Né, xong lại quay lại Nha Trang. Nghe lịch xong KaLaKao nó mới ok duyệt cho ba mẹ nó đi đó. Dễ gì", cô viết.

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