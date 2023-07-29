NSƯT Tú Sương, NSƯT Bình Tinh và dàn sao Việt đau xót chia buồn cùng gia đình NS Trinh Trinh

Trên mạng xã hội, khá đông đồng nghiệp, khán giả, người hâm mộ và nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn, động viên nghệ sĩ Trinh Trinh. NSƯT Tú Sương nghẹn ngào xác nhận thông tin trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt nghệ sĩ Xuân Yến . Cây cổ thụ gia tộc Minh Tơ. NS Công Minh - em trai NS Xuân Yến vừa đau đớn cho hay chị gái ông đã qua đời khoảng 23h khuya 28/7 tại bệnh viện Chợ Rẫy do những căn bệnh tuổi già. Làng cải lương tuồng cổ lại mất đi một nghệ sĩ kỳ cựu, giỏi nghề".

Vài giờ trước, thông tin nghệ sĩ cải lương Xuân Yến - mẹ vợ NSƯT Kim Tử Long - qua đời ở tuổi 79 sau thời gian điều trị nhiều bệnh tuổi già, khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả không khỏi xót xa.

NSƯT Bình Tinh xúc động: “Con kính tiễn má Tư - nghệ sĩ Xuân Yến về với Phật" - nghệ sĩ Bình Tinh viết trên trang cá nhân. Diễn viên gạo cội Nguyễn Hữu Châu cũng bày tỏ: "Xin được Kính tiễn Cô - Nghệ sĩ Xuân Yến về cõi an lành! Nam mô A Di Đà Phật".

Trên trang cá nhân, NSƯT Bình Tinh, nghệ sĩ Lê Tín, diễn viên Nguyễn Hữu Châu cũng tiếc thương khi hay tin

Nghệ sĩ Lê Tín đang định cư tại Mỹ cũng tiếc thương khi hay tin: "Cách đây mấy ngày xem live của Anh Kim Tử Long nghe nói má khỏe con cũng mừng, trưa nay khi thấy chia sẻ của Cậu 9 Công Minh, con bất ngờ quá. Má ơi, yên nghỉ nha má, ngọc nghề của Gia tộc Bầu Thắng - Minh Tơ sẽ có các Cậu, Mợ, các Dì Dượng và các em các cháu thay Má tiếp tục phát huy và bảo tồn. Tạm biệt Má Tư, ngôi sao Hồ quảng trong lòng con".

Nghệ sĩ cải lương Xuân Yến (bên phải) là mẹ ruột của nghệ sĩ Trinh Trinh (bên trái)

Nghệ sĩ Xuân Yến tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Yến, sinh năm 1944 trong gia tộc tuồng cổ lâu đời bậc nhất Sài Gòn, với bề dày 100 năm theo nghề: gia tộc Vĩnh Xuân - bầu Thắng - Minh Tơ - Thanh Tòng.

Nghệ sĩ Xuân Yến là chị của NSƯT Thanh Tòng, Thanh Loan, nhạc sĩ Minh Tâm, Công Minh, Xuân Thu, Thanh Sơn; là mẹ ruột của nghệ sĩ Trinh Trinh và là mẹ vợ của NSƯT Kim Tử Long. Bà từng là một trong những đào chánh của Đoàn cải lương Tuồng cổ Minh Tơ thập niên 1960. Sau này, khi lớn tuổi, bà thể hiện những vai phụ, yểm trợ các nghệ sĩ trẻ là con cháu của gia tộc Bầu Thắng, Minh Tơ, Thanh Tòng.

Nghệ sĩ Xuân Yến tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Yến, sinh năm 1944 trong gia tộc tuồng cổ lâu đời bậc nhất Sài Gòn

Tang lễ của nghệ sĩ Xuân Yến được tiến hành tại nhà riêng ở huyện Bình Chánh. Lễ nhập quan lúc sáng 29/7, lễ viếng từ 12 giờ cùng ngày. Lễ động quan diễn ra sáng 1/8, sau đó nghệ sĩ được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Gò Đen.