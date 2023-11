Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí

Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều

Các món đồ thời trang của Winnie đều được cắt may rất đa dạng và kiểu cách. Hầu hết các item đều được may với phần tay bồng, chân váy xoè hay chất liệu so giãn để phù hợp với các hoạt động khám phá thế giới của bé.

Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Quan điểm dạy con của vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng cũng nhận được không ít lời khen. Đôi vợ chồng từng cho biết không quá bảo bọc, nuông chiều con mà luôn cho con tiếp xúc nhiều với cuộc sống xung quanh, ra các thử thách, vai trò giúp ái nữ phát triển kĩ năng.

Trong những chia sẻ về con gái, Đông Nhi phải thừa nhận ngoại hình con gái giống ai thì đã rõ và không một ai nói Winnie giống mẹ cả. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy vui vì điều này. Ngoài ra, "về tính cách, Winnie giống mẹ nhiều hơn một chút. Con nhạy cảm với âm nhạc và cảm xúc. Bây giờ hễ ai hát là con múa tay theo ngay. Con cũng biết buồn, tủi thân và mách mẹ nữa. Winnie trộm vía khoẻ mạnh, lanh lợi và nhạy bén phản xạ với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, Winnie có một cái nết khá là không hay. Đó là lúc đói, con sẽ cáu và đòi ăn nên cần được đáp ứng nhu cầu thật nhanh. Điểm này thì giống mẹ hoàn toàn". Đông Nhi còn tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé



Đông Nhi còn tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé. Trước đó, trong một đoạn clip được ghi lại, bé Winnie yêu cầu bố mẹ và những người xung quanh giao tiếp bằng bằng tiếng Anh. Đáng ngạc nhiên, nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng có thể hiểu được những từ vựng, câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Chỉ chưa đầy 24 giờ đăng tải, đoạn video của bé Winnie đã thu về 3 triệu lượt xem.