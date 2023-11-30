Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí

Hậu trường 30/11/2023 09:30

Loạt khoảnh khắc đáng yêu của con gái Đông Nhi đang gây sốt cõi mạng.

Sau 1 thập kỉ yêu nhau, tháng 10/2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đón ái nữ đầu lòng tên Winnie chào đời vào năm 2020. Đến nay, Winnie sở hữu lượng fan đông đảo trên cõi mạng không thua gì bố mẹ nổi tiếng. Mới hơn 1 tuổi, trang cá nhân của bé Winnie Ông đã có gần 300 nghìn người theo dõi mỗi ngày khiến ai cũng phải kinh ngạc.

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 1
Sau 1 thập kỉ yêu nhau, tháng 10/2019, Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đón ái nữ đầu lòng tên Winnie chào đời vào năm 2020

Mới đây, tối ngày 29/11, Đông Nhi xả kho loạt ảnh cực xinh xắn, đáng yêu của ái nữ nhà mình. Theo đó, nhóc tì được diện bộ váy tiểu thư, vô cùng ngọt ngào. Đáng nói, dù mới 3 tuổi, bé Winnie đã có màn tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu. Bên cạnh đó, những biểu cảm dễ thương hết nấc của cô bé khiến cộng đồng mạng lụi tim.

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 2
Đến nay, Winnie sở hữu lượng fan đông đảo trên cõi mạng không thua gì bố mẹ nổi tiếng

Có thể thấy, càng lớn, cô bé càng xinh xắn đáng yêu và thừa hưởng được rất nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. Kèm theo hình ảnh của con gái, Đông Nhi chia sẻ đầy thích thú: "Nay Nie xin phép được làm "bánh bèo" điệu đà bên đồng cỏ lau xíu ạ".

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 3
Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 4
Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 5
Đông Nhi xả kho loạt ảnh cực xinh xắn, đáng yêu của ái nữ nhà mình. Đáng nói, dù mới 3 tuổi, bé Winnie đã có màn tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu

Nếu lúc nhỏ, nhóc tì được yêu mến bởi biểu cảm hài hước thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn, thùy mị. Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều.

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 6
Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà Ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo hệt nàng công chúa yêu kiều

Các món đồ thời trang của Winnie đều được cắt may rất đa dạng và kiểu cách. Hầu hết các item đều được may với phần tay bồng, chân váy xoè hay chất liệu so giãn để phù hợp với các hoạt động khám phá thế giới của bé.

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 7
Các món đồ thời trang của Winnie đều được cắt may rất đa dạng và kiểu cách

Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Quan điểm dạy con của vợ chồng Đông Nhi Ông Cao Thắng cũng nhận được không ít lời khen. Đôi vợ chồng từng cho biết không quá bảo bọc, nuông chiều con mà luôn cho con tiếp xúc nhiều với cuộc sống xung quanh, ra các thử thách, vai trò giúp ái nữ phát triển kĩ năng. 

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 8
Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách bé Winnie còn khá dạn dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi

Trong những chia sẻ về con gái, Đông Nhi phải thừa nhận ngoại hình con gái giống ai thì đã rõ và không một ai nói Winnie giống mẹ cả. Tuy nhiên cô luôn cảm thấy vui vì điều này. Ngoài ra, "về tính cách, Winnie giống mẹ nhiều hơn một chút. Con nhạy cảm với âm nhạc và cảm xúc. Bây giờ hễ ai hát là con múa tay theo ngay. Con cũng biết buồn, tủi thân và mách mẹ nữa. Winnie trộm vía khoẻ mạnh, lanh lợi và nhạy bén phản xạ với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, Winnie có một cái nết khá là không hay. Đó là lúc đói, con sẽ cáu và đòi ăn nên cần được đáp ứng nhu cầu thật nhanh. Điểm này thì giống mẹ hoàn toàn".

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 9
Đông Nhi còn tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé

Đông Nhi còn tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé. Trước đó, trong một đoạn clip được ghi lại, bé Winnie yêu cầu bố mẹ và những người xung quanh giao tiếp bằng bằng tiếng Anh. Đáng ngạc nhiên, nhóc tỳ nhà Ông Cao Thắng có thể hiểu được những từ vựng, câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Chỉ chưa đầy 24 giờ đăng tải, đoạn video của bé Winnie đã thu về 3 triệu lượt xem.

Nhóc tì 3 tuổi nhà Đông Nhi lên đồ chuẩn 'tiểu thư đài các', nay còn biết tạo dáng như siêu mẫu nhí - Ảnh 10
Có thể thấy, mới chỉ gần 3 tuổi nhưng nhóc tỳ đã có thể nói, hiểu và trả lời lại bằng một vài câu tiếng Anh đơn giản

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