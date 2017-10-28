Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt

Dù đã ngoài tứ tuần nhưng diễn viên Hoàng Yến vẫn cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung đến bất ngờ.
Sinh năm 1976, Hoàng Yến là diễn viên quen mặt với màn ảnh Việt qua các bộ phim như “Cạm bẫy tình”, “Chủ tịch tỉnh”, “Gái ngoan truyền kỳ”, “Đi qua bóng tối”... Dù nổi tiếng nhưng đường tình duyên của cô lại không được may mắn như những người khác. Hoàng Yến từng trải qua 3 lần đò không toàn vẹn. Đám cưới lần thứ 4 của nữ diễn viên diễn ra vào năm ngoái với ông xã kém 3 tuổi.
Trước khi đến người chồng trẻ, Hoàng Yến đã có 2 con gái giờ đây đã thành thiếu nữ. Giữa tháng 8 vừa rồi, người đẹp hạ sinh thành công một bé gái ở tuổi 41 với chồng mới. Dù trải qua 3 lần sinh nở ở ngưỡng tuổi không còn mấy trẻ trung nhưng Hoàng Yến vẫn giữ được nhan sắc mặn mà.
Nữ diễn viên chia sẻ, bình thường cô không hề chú ý tuổi tác chỉ đến khi người khác hỏi mới giật mình nhận ra mình đã ngoài 40. Tuy ở độ tuổi này nhưng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp vượt thời gian của Hoàng Yến khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thậm chí, cộng đồng mạng còn nhận xét Hoàng Yến và hai cô con gái lớn chẳng khác gì ba chị em. Mới sinh con lần 3 chẳng bao lâu nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng ban đầu.
Hiện tại, người đẹp tứ tuần đang rất hạnh phúc bên ông xã “tập 4”. Dù trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân nhưng Hoàng Yến vẫn luôn tin vào tình yêu. Cô cũng dành không ít lời khen có cánh tới chồng trên các bài phỏng vấn và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.