Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt

Sinh năm 1976, Hoàng Yến là diễn viên quen mặt với màn ảnh Việt qua các bộ phim như “Cạm bẫy tình”, “Chủ tịch tỉnh”, “Gái ngoan truyền kỳ”, “Đi qua bóng tối”... Dù nổi tiếng nhưng đường tình duyên của cô lại không được may mắn như những người khác. Hoàng Yến từng trải qua 3 lần đò không toàn vẹn. Đám cưới lần thứ 4 của nữ diễn viên diễn ra vào năm ngoái với ông xã kém 3 tuổi.

Trước khi đến người chồng trẻ, Hoàng Yến đã có 2 con gái giờ đây đã thành thiếu nữ. Giữa tháng 8 vừa rồi, người đẹp hạ sinh thành công một bé gái ở tuổi 41 với chồng mới. Dù trải qua 3 lần sinh nở ở ngưỡng tuổi không còn mấy trẻ trung nhưng Hoàng Yến vẫn giữ được nhan sắc mặn mà.