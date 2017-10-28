Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt

Hậu trường 28/10/2017 14:02

Dù đã ngoài tứ tuần nhưng diễn viên Hoàng Yến vẫn cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung đến bất ngờ.

Sinh năm 1976, Hoàng Yến là diễn viên quen mặt với màn ảnh Việt qua các bộ phim như “Cạm bẫy tình”, “Chủ tịch tỉnh”, “Gái ngoan truyền kỳ”, “Đi qua bóng tối”... Dù nổi tiếng nhưng đường tình duyên của cô lại không được may mắn như những người khác. Hoàng Yến từng trải qua 3 lần đò không toàn vẹn. Đám cưới lần thứ 4 của nữ diễn viên diễn ra vào năm ngoái với ông xã kém 3 tuổi.

Trước khi đến người chồng trẻ, Hoàng Yến đã có 2 con gái giờ đây đã thành thiếu nữ. Giữa tháng 8 vừa rồi, người đẹp hạ sinh thành công một bé gái ở tuổi 41 với chồng mới. Dù trải qua 3 lần sinh nở ở ngưỡng tuổi không còn mấy trẻ trung nhưng Hoàng Yến vẫn giữ được nhan sắc mặn mà.

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 1

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 2
Nhan sắc trẻ trung của Hoàng Yến ở tuổi 41 - Ảnh: FBNV

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 3
Hoàng Yến và người chồng thứ 4 - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên chia sẻ, bình thường cô không hề chú ý tuổi tác chỉ đến khi người khác hỏi mới giật mình nhận ra mình đã ngoài 40. Tuy ở độ tuổi này nhưng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp vượt thời gian của Hoàng Yến khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Thậm chí, cộng đồng mạng còn nhận xét Hoàng Yến và hai cô con gái lớn chẳng khác gì ba chị em. Mới sinh con lần 3 chẳng bao lâu nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng ban đầu. 

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 4
Hoàng Yến vẫn tươi trẻ dù đã qua 3 lần lâm bồn - Ảnh: FBNV

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 5
Thậm chí, nhiều cư dân mạng nhận xét Hoàng Yến trẻ trung như “em chưa 18” - Ảnh: FBNV

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 6
Làn da mịn màng của nữ diễn viên ngoài tứ tuần khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 7
Tạo dáng xì teen ở tuổi 41 cũng không thành vấn đề - Ảnh: FBNV

Nhan sắc khó tin ở tuổi 41 của mỹ nhân lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Ảnh 8
Hoàng Yến và hai con trông như chị em gái - Ảnh: Internet

Hiện tại, người đẹp tứ tuần đang rất hạnh phúc bên ông xã “tập 4”. Dù trải qua nhiều lần đổ vỡ hôn nhân nhưng Hoàng Yến vẫn luôn tin vào tình yêu. Cô cũng dành không ít lời khen có cánh tới chồng trên các bài phỏng vấn và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. 

Từ khóa:   Hoàng Yến diễn viên Hoàng Yến mỹ nhân Việt Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42