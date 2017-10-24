Nguyễn Thị Loan có gì hơn Phạm Hương và Lệ Hằng mà tự tin dự thi Miss Universe 2017?

Thông tin Nguyễn Thị Loan chính thức tham dự Miss Universe 2017 khiến công chúng xôn xao vì đây là một đấu trường nhan sắc lớn, các người đẹp của Việt Nam từng tham dự đều chưa đạt được thành tích nổi bật.

Là những gương mặt sáng giá có tiềm năng lọt sâu vào Miss Universe, việc Phạm Hương và Lệ Hằng bỗng “hụt hơi” khiến khá nhiều người bất ngờ và thất vọng.

Năm 2015 và 2016, Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu Lệ Hằng đã đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới nhưng chưa dành được thành tích cao ngoài việc để lại một số dấu ấn về biểu diễn trang phục dân tộc hoặc nhận được lượt bình chọn cao từ khán giả.

Cho nên, khi Nguyễn Thị Loan được công bố là gương mặt đại diện cho nước nhà dự thi đấu trường này, nhiều người không khỏi băn khoăn về việc người đẹp này có làm nên chuyện tại một đấu trường lớn như thế.

Hiện tại, cô đang nhận được rất nhiều lời ủng hộ và khen ngợi từ công chúng với các số đo hình thể ấn tượng và một gương mặt mang nhiều nét đẹp thuần Việt.

Tuy nhiên, nhan sắc của Nguyễn Thị Loan vẫn chưa tạo nên sức hút như Phạm Hương hay Lệ Hằng nên nhiều người lo ngại cô sẽ thiếu nổi bật giữa dàn người đẹp Miss Universe năm nay. Vì thế, chỉ có thể mong đợi sự tỏa sáng của người đẹp gốc Thái Bình ở các yếu tố khác, trong đó có sự tự tin.

Kinh nghiệm tạo nên sự tự tin

Mang danh “người đẹp nghiện thi Hoa hậu” với 3 lần tham dự các cuộc thi trong nước và 2 lần chinh chiến đấu trường sắc đẹp quốc tế, Nguyễn Thị Loan là một trong những mỹ nhân Việt có kinh nghiệm đi thi Hoa hậu dày dặn nhất.

Đặc biệt, tại Miss World 2014, Nguyễn Thị Loan đã lọt top 25 cô gái xuất sắc và tại Miss Grand International 2016, người đẹp này đã nằm trong số 20 thí sinh được vinh danh. Do đó, Nguyễn Thị Loan cũng nắm giữ rất nhiều thế mạnh về khả năng ứng biến trong các thử thách cùng sự giao lưu, hòa đồng với các thí sinh quốc tế.

Đồng thời, bản thân người đẹp cũng khẳng định cô đủ vốn tiếng Anh để có thể giao lưu, trò chuyện tốt với các thí sinh cùng dự thi với mình. Đây là điểm cần được đề cao vì từ trước đến nay, tại các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới, các mỹ nhân Việt luôn mất điểm với vốn ngoại ngữ hạn hẹp.

Vì thế, bằng những kinh nghiệm tích lũy được ở các sân chơi sắc đẹp tầm cỡ thế giới và vẻ đẹp ngoại hình ấn tượng, Nguyễn Thị Loan tiếp tục nhận được sự tin yêu của nhiều khán giả Việt khi “mang chuông đi dánh xứ người” lần thứ 3.

Khán giả đang háo hức chờ đón những màn thể hiện ấn tượng của Nguyễn Thị Loan tại Miss Universe 2017 tại Mỹ vào tháng 11 tới để xem cô có vượt qua cái bóng của Phạm Hương và Lệ Hằng trước đó hay không.