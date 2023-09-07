Nghệ sĩ Quang Tèo xuất viện sau thời gian điều trị, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại vẫn đáng lo ngại!

Hậu trường 07/09/2023 16:00

Sau thời gian được bác sĩ điều trị tận tình, hiện tại nam nghệ sĩ đã bình phục và xuất viện.

Vừa qua, cuối tháng 8, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Tèo bất ngờ thông báo nhập viện: "Đã chính thức sập nguồn". Đính kèm dòng trạng thái, nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh trên giường bệnh, đang được y tá chăm sóc khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. 

Chia sẻ với báo Dân trí, nghệ sĩ Quang Tèo cho biết: "Tôi bị sốt xuất huyết đã 3 ngày nay nên phải vào một bệnh viện gần nhà để điều trị, theo dõi. Hiện tại công việc hiện tại của tôi khá bận, vừa làm giám khảo một cuộc thi hoa hậu và cũng chuẩn bị cho một bộ phim ra rạp nên bị ốm như này là việc bất khả kháng. Đành lỡ hẹn với khán giả rồi".

Nghệ sĩ Quang Tèo xuất viện sau thời gian điều trị, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại vẫn đáng lo ngại! - Ảnh 1
Vừa qua, cuối tháng 8, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Tèo bất ngờ thông báo nhập viện: "Đã chính thức sập nguồn"

Sau thời gian được bác sĩ điều trị tận tình, hiện tại nam nghệ sĩ đã bình phục và xuất viện. Chia sẻ về tin vui xuất viện với người hâm mộ, Quang Tèo cho biết: "Sốt xuất huyết kinh khủng thật, đã ra viện mấy ngày rồi, vẫn còn mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Xin chân thành cám ơn cả nhà, người thì đến viện, đến nhà thăm, người thì gửi quà, gửi tin nhắn rồi điện thoại ạ".

Nghệ sĩ Quang Tèo xuất viện sau thời gian điều trị, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại vẫn đáng lo ngại! - Ảnh 2
Sau thời gian được bác sĩ điều trị tận tình, hiện tại nam nghệ sĩ đã bình phục và xuất viện

Trước đó, khi biết tin Quang Tèo nằm viện, nhiều đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Minh Hằng, Chiến Thắng đã vào thăm. Khi được hỏi: "Có ý kiến cho rằng, vì anh chạy nhiều show nên bị kiệt sức và ốm, liệu có đúng?". Quang Tèo cho hay, đến cái tuổi mà nhiều người "nằm không cũng ốm", anh đã hơn 60 nên sức khỏe không còn như thời trẻ. May mắn, anh cũng được một số đạo diễn nhớ đến mình nên cũng thi thoảng có đi làm phim, đi diễn chứ không nhiều như người ta đồn đoán. Việc ốm đau là chuyện không may chứ không liên quan đến việc chạy show nhiều.

Nghệ sĩ Quang Tèo xuất viện sau thời gian điều trị, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại vẫn đáng lo ngại! - Ảnh 3

Nghệ sĩ Quang Tèo xuất viện sau thời gian điều trị, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại vẫn đáng lo ngại! - Ảnh 4
Trước đó, khi biết tin Quang Tèo nằm viện, nhiều đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Minh Hằng, Chiến Thắng đã vào thăm

Nghệ sĩ Quang Tèo đã có 36 năm cống hiến với nghề. Anh từng tham gia khá nhiều vai diễn như Phó Sung trong Ấp sậu lúc hoàng hôn, vai Thông trong Quán vắng, vai Bền trong Thời gian không im lặng

Nghệ sĩ Quang Tèo xuất viện sau thời gian điều trị, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại vẫn đáng lo ngại! - Ảnh 5
Quang Tèo cho biết: "Sốt xuất huyết kinh khủng thật, đã ra viện mấy ngày rồi, vẫn còn mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt"

Với truyền hình, Quang Tèo được biết đến từ chương trình Gặp nhau cuối tuần trên VTV3, sau đó là một số phim truyền hình. Với nét diễn chân thật, Quang Tèo vẫn âm thầm góp vào thành công của những bộ phim đó, mang tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn'

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn'

Hình ảnh nghệ sĩ Quang Tèo nằm viện có y tá chăm sóc khiến nhiều người lo lắng. Anh chia sẻ, mình bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện theo dõi.

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Từ khóa:   NS Quang Tèo Quang Tèo Quang Tèo nhập viện

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