Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50

Hậu trường 07/03/2018 13:27

Dù đã 51 tuổi nhưng mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn được nhiều người ngưỡng mộ khi khoe nhan sắc trẻ trung bên cô con gái nổi tiếng.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 51 của mẹ, Kỳ Duyên tạm gác mọi công việc để tổ chức bữa tiếc ấm cúng dành tặng người phụ nữ cô yêu nhất. Người đẹp đăng tải loạt ảnh này trên trang cá nhân cùng lời tâm sự xúc động: "Chỉ mong nhiều năm sau nữa mẹ vẫn luôn mạnh khoẻ , xinh đẹp như này thôi".

Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 1
Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên cười hạnh phúc với bó hoa con gái tặng - Ảnh: FBNV
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 2
Hai mẹ con được nhận xét giống hai chị em - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Kỳ Duyên, hàng ngàn cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng chị Thêm - là mẹ kiêm quản lý của Kỳ Duyên bước sang tuổi mới. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp thời gian của mẹ Hoa hậu Việt Nam 2014.

Tuy đã ngoài 50 nhưng chị Thêm vẫn sở hữu gương mặt sắc sảo, các đường nét hài hòa và có rất ít nếp nhăn. Nhìn loạt ảnh Kỳ Duyên nũng nịu bên mẹ, nhiều người nhầm lẫn họ là hai chị em và dành tặng nhiều lời khen ngợi.

Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 3

Từ ngày Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu, mẹ của cô luôn đồng hành để hỗ trợ trên mọi chặng đường. Tuy gặp khá nhiều bỡ ngỡ trong những lần đầu đưa con gái đi dự sự kiện nhưng chị Thêm hòa nhập với cuộc sống trong showbiz khá nhanh.

Cũng nhờ có bà mẹ tâm lý và luôn ủng hộ mình, Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng trưởng thành và rất bản lĩnh mỗi khi đối diện với scandal.

Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 4
Chị Thêm được khen trẻ trung hơn tuổi 51 - Ảnh: Internet
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 5
Mẹ luôn theo sát để chăm sóc chu đáo cho Kỳ Duyên - Ảnh: Internet
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 6
Có thể thấy, Kỳ Duyên thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - Ảnh: Internet
Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50 - Ảnh 7
Mẹ Kỳ Duyên cúi xuống sửa váy cho con gái trong một sự kiện - Ảnh: Internet
Kỳ Duyên đáp trả khéo léo khi bị chê cằm dài, má hóp, môi dày

Kỳ Duyên đáp trả khéo léo khi bị chê cằm dài, má hóp, môi dày

Khi được một cư dân mạng khuyên nên đi tiêm má baby vì gương mặt hiện tại của Kỳ Duyên không hài hòa, Hoa hậu đã lên tiếng đáp trả.

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