Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50

Dù đã 51 tuổi nhưng mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn được nhiều người ngưỡng mộ khi khoe nhan sắc trẻ trung bên cô con gái nổi tiếng.
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Nhân dịp sinh nhật tuổi 51 của mẹ, Kỳ Duyên tạm gác mọi công việc để tổ chức bữa tiếc ấm cúng dành tặng người phụ nữ cô yêu nhất. Người đẹp đăng tải loạt ảnh này trên trang cá nhân cùng lời tâm sự xúc động: "Chỉ mong nhiều năm sau nữa mẹ vẫn luôn mạnh khoẻ , xinh đẹp như này thôi".
Dưới bài đăng của Kỳ Duyên, hàng ngàn cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng chị Thêm - là mẹ kiêm quản lý của Kỳ Duyên bước sang tuổi mới. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp thời gian của mẹ Hoa hậu Việt Nam 2014.
Tuy đã ngoài 50 nhưng chị Thêm vẫn sở hữu gương mặt sắc sảo, các đường nét hài hòa và có rất ít nếp nhăn. Nhìn loạt ảnh Kỳ Duyên nũng nịu bên mẹ, nhiều người nhầm lẫn họ là hai chị em và dành tặng nhiều lời khen ngợi.
Từ ngày Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu, mẹ của cô luôn đồng hành để hỗ trợ trên mọi chặng đường. Tuy gặp khá nhiều bỡ ngỡ trong những lần đầu đưa con gái đi dự sự kiện nhưng chị Thêm hòa nhập với cuộc sống trong showbiz khá nhanh.
Cũng nhờ có bà mẹ tâm lý và luôn ủng hộ mình, Hoa hậu Việt Nam 2014 ngày càng trưởng thành và rất bản lĩnh mỗi khi đối diện với scandal.