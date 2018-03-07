Ngắm vẻ đẹp trẻ trung, sành điệu như gái 18 của mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên ở tuổi ngoài 50

Nhân dịp sinh nhật tuổi 51 của mẹ, Kỳ Duyên tạm gác mọi công việc để tổ chức bữa tiếc ấm cúng dành tặng người phụ nữ cô yêu nhất. Người đẹp đăng tải loạt ảnh này trên trang cá nhân cùng lời tâm sự xúc động: "Chỉ mong nhiều năm sau nữa mẹ vẫn luôn mạnh khoẻ , xinh đẹp như này thôi".

Mẹ Hoa hậu Kỳ Duyên cười hạnh phúc với bó hoa con gái tặng - Ảnh: FBNV

Hai mẹ con được nhận xét giống hai chị em - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Kỳ Duyên, hàng ngàn cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng chị Thêm - là mẹ kiêm quản lý của Kỳ Duyên bước sang tuổi mới. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ trẻ trung, xinh đẹp bất chấp thời gian của mẹ Hoa hậu Việt Nam 2014.