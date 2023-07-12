Từng có sự nghiệp và khối tài sản đáng mơ ước, nghệ sĩ hài Hồng Tơ mất tất cả vì bài bạc, nay lấy lại cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ kém hơn 23 tuổi.

Nghệ sĩ Hồng Tơ tên thật Cao Văn Tơ, sinh năm 1963 tại tỉnh Tiền Giang. Nam diễn hài là con trai độc nhất trong gia đình có đến 6 người con. Nghệ sĩ Hồng Tơ Nam diễn viên theo đuổi nghệ thuật từ sớm và nổi tiếng từ những năm 1990. Khởi đầu là một nghệ sĩ cải lương, Hồng Tơ nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực hài và phim điện ảnh và giành được thành công lớn trong sự nghiệp. Thời kỳ đỉnh cao, Hồng Tơ chạy show "mệt nghỉ" từ Bắc vào Nam. Ông trở thành một “ngôi sao” đình đám với cát-xê cao ngất ngưởng. Ở thời hoàng kim của sự nghiệp, Hồng Tơ trở thành nghệ sĩ có khối tài sản đáng mơ ước. Thậm chí, thu nhập mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thời hoàng kim, Hồng Tơ kiếm hàng trăm triệu mỗi ngày Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Hồng Tơ lại vướng vào con đường cờ bạc. Ông sẵn sàng hủy show, xa rời sân khấu và khán giả trong nhiều năm để chỉ thỏa mãn thú vui "đỏ đen". Chỉ vì lòng tham, kiếm tiền nhiều trong thời gian ngắn, Hồng Tơ trút hết tài sản, nướng trên các chiếu bài. Chơi bời vô độ nên mọi tài sản trong gia đình từ xe, nhà, biệt thự đều đem đi bán sạch. Không dừng lại ở đấy, Hồng Tơ còn sang Campuchia chơi bạc, chỉ trong vài ngày, anh gánh số nợ lên đến 10 tỷ đồng.

Nam nghệ sĩ từng phải hầu tòa vì bài bạc - Ảnh: Thanh Niên Vì bài bạc, nợ nần, Hồng Tơ kể từng nhiều lần vay nợ xã hội đen. Không có tiền trả nợ, Hồng Tơ đã vướng phải vòng truy sát của dân giang hồ. Túng quẫn vì bị đòi nợ, truy sát, nam diễn viên tâm sự từng có ý định tự tử. Nhiều lần đi diễn, cây hài kể còn phải bỏ chạy vì xã hội đen truy đuổi. Nợ nần, bị truy đuổi, Hồng Tơ không thể đi diễn. Có lần, nhìn thấy tay giang hồ ngồi dưới hàng ghế khán giả, Hồng Tơ đứng tim, không còn tâm trí diễn. Từ đó, Hồng Tơ rút lui, không đi diễn vài năm. Sau biến cố, Hồng Tơ sống yên phận, kinh doanh để kiếm thêm thu nhập Nhiều năm qua đi, Hồng Tơ đã thoát khỏi nợ nần nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, đông nghiệp. Nam nghệ sĩ giờ đây bỏ hẳn cờ bạc, cá độ. Anh mua được một căn nhà nhỏ tại quận Phú Nhuận. Hồng Tơ cho biết chăm chỉ đi diễn, đi chùa và quây quần bên vợ con. Nam nghệ sĩ cũng mở một quán cà phê để kinh doanh, dù kinh tế không được dư dả như ngày xưa nhưng cũng đủ để gia đình ông sống. Được biết, bà xã của Hồng Tơ kém ông 23 tuổi. Chia sẻ với báo chí về vợ, nam nghệ sĩ cho biết vợ luôn thấu hiểu, ở bên cạnh động viên. Đồng thời bà xã cũng là người biết chăm lo cho gia đình, không đua đòi, bon chen với xã hội. Nam diễn viên có tổ ấm hạnh phúc bên vợ con Trên trang cá nhân, nam diễn viên hài thường đăng tải hình ảnh, dành những lời có cánh cho vợ con và thường cập nhật lịch diễn, chương trình từ thiện.

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