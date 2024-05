Đúng 17h chiều nay, Chủ nhật 5/5/2024, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền vàng ngập mặt, giàu sang sung túc, vươn nhanh thành đại gia

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi tuổi Mão bước vào một thời kỳ mới vượng phát, nhiều may mắn. Trong giai đoạn này, bản mệnh nhận được sự nâng đỡ của quý nhân, cát tinh phù trợ nên làm gì cũng có thể đạt thành công rực rỡ. Sự chăm chỉ, quyết tâm của bản mệnh có thể mang về thành quả tốt đẹp. Thành tích của con giáp này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo rằng người tuổi Mão tạm biệt khó khăn để đón may mắn. Bước sang tháng 5, bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Bản mệnh thể hiện năng lực vốn có, sự thông minh, nhanh nhạy. Sang tháng 6, tuổi Mão đón nhận hạnh phúc, may mắn bất ngờ, từ công việc đến cuộc sống cá nhân đều viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.