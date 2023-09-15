Diễn viên Trọng Lân chia sẻ trên trang cá nhân đầy bất lực khi nhà cách vụ cháy không xa.
- Sao Việt không nén nổi đau thương, gửi lời cầu nguyện và chia buồn đến những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
- Hoa hậu Thuỳ Tiên, ca sĩ Trung Quân cùng dàn sao Việt góp tiền giúp nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.
Vụ cháy khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót thương cho những nạn nhân xấu số. Đồng thời, những người chứng kiến thảm cảnh này cũng vô cùng ám ảnh. Đáng chú ý, ít giờ trước, trên trang cá nhân, nam diễn viên Trọng Lân đã có chia sẻ nghẹn ngào về vụ cháy chung cư mini nói trên và cho biết bản thân cảm thấy bất lực khi là người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không thể làm gì được.
Nam diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" bần thần cho biết: "Cách nhà có 50 mét mà không thể làm gì được. Kinh khủng lắm, đến giờ vẫn còn ám ảnh đêm qua. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau buồn và mất mát trong ngày hôm nay. Xin được gửi đến các gia đình nạn nhân lời chia buồn và những lời cầu nguyện". Bên dưới bình luận bài viết, khán giả cũng để lại lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy.
Không chỉ Trọng Lân, trước đó, MC Thành Trung cũng không nén được đau thương khi cho biết gia đình một người anh thân thiết sống tại chung cư này cũng không qua khỏi. Dàn nghệ sĩ đồng loạt bày tỏ sự bàng hoàng, thương xót và một số người còn đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân.