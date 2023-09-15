Nam diễn viên chứng kiến vụ cháy chung cư mini ám ảnh tiếng kêu cứu, gào thét của nạn nhân: Bất lực, không làm được gì

Hậu trường 15/09/2023 09:09

Diễn viên Trọng Lân chia sẻ trên trang cá nhân đầy bất lực khi nhà cách vụ cháy không xa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. 

Nam diễn viên chứng kiến vụ cháy chung cư mini ám ảnh tiếng kêu cứu, gào thét của nạn nhân: Bất lực, không làm được gì - Ảnh 1
Đây là chung cư mini trong vụ cháy với 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống

Vụ cháy khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót thương cho những nạn nhân xấu số. Đồng thời, những người chứng kiến thảm cảnh này cũng vô cùng ám ảnh. Đáng chú ý, ít giờ trước, trên trang cá nhân, nam diễn viên Trọng Lân đã có chia sẻ nghẹn ngào về vụ cháy chung cư mini nói trên và cho biết bản thân cảm thấy bất lực khi là người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không thể làm gì được.

Nam diễn viên chứng kiến vụ cháy chung cư mini ám ảnh tiếng kêu cứu, gào thét của nạn nhân: Bất lực, không làm được gì - Ảnh 2
Nam diễn viên chứng kiến vụ cháy chung cư mini ám ảnh tiếng kêu cứu, gào thét của nạn nhân: Bất lực, không làm được gì - Ảnh 3
Nam diễn viên Trọng Lân đã có chia sẻ nghẹn ngào về vụ cháy chung cư mini nói trên và cho biết bản thân cảm thấy bất lực khi là người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không thể làm gì được

Nam diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" bần thần cho biết: "Cách nhà có 50 mét mà không thể làm gì được. Kinh khủng lắm, đến giờ vẫn còn ám ảnh đêm qua. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau buồn và mất mát trong ngày hôm nay. Xin được gửi đến các gia đình nạn nhân lời chia buồn và những lời cầu nguyện". Bên dưới bình luận bài viết, khán giả cũng để lại lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Nam diễn viên chứng kiến vụ cháy chung cư mini ám ảnh tiếng kêu cứu, gào thét của nạn nhân: Bất lực, không làm được gì - Ảnh 4
Diễn viên Trọng Lân cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra chỉ cách nơi anh ở vài căn nhà

Không chỉ Trọng Lân, trước đó, MC Thành Trung cũng không nén được đau thương khi cho biết gia đình một người anh thân thiết sống tại chung cư này cũng không qua khỏi. Dàn nghệ sĩ đồng loạt bày tỏ sự bàng hoàng, thương xót và một số người còn đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình nạn nhân.

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Dàn sao Việt đồng loạt huỷ show diễn, dời lịch ra mắt sản phẩm mới để hướng về nỗi đau lớn của các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

Thông tin về vụ cháy chung cư mini vẫn đang khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót vì mất mát quá lớn. Nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời cầu nguyện đến gia đình các nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   sao việt hướng về vụ cháy diễn viên Trọng Lân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm