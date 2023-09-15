Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương (tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.



Đây là chung cư mini trong vụ cháy với 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống

Vụ cháy khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót thương cho những nạn nhân xấu số. Đồng thời, những người chứng kiến thảm cảnh này cũng vô cùng ám ảnh. Đáng chú ý, ít giờ trước, trên trang cá nhân, nam diễn viên Trọng Lân đã có chia sẻ nghẹn ngào về vụ cháy chung cư mini nói trên và cho biết bản thân cảm thấy bất lực khi là người trực tiếp chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không thể làm gì được.