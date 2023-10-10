Cụ thể, Quốc Thuận nghẹn lòng: "Lúc đó anh ở Bình Dương thì anh kêu đưa mẹ anh lên Sài Gòn. Thì lúc đó là vào thứ 6 nhưng cũng chiều rồi, bệnh viện hông có làm việc nhiều. Anh mới nói hay đưa bà ra ngoài tỉnh, có bác sĩ ngoài đó rồi bà sẽ khỏe thôi. Tuy nhiên, khi anh lên làm Bình Dương làm việc thì nhà gọi lên nói mẹ mệt thì thấy nhỏ em anh khóc quá trời. Trong vòng 10 phút, anh có linh tính là mẹ anh mất".

Nam nghệ sĩ nói thêm: "Thì ngay lúc đó, anh mới bỏ việc, anh xin lỗi nhà sản xuất và lên xe lái về nhà. Tim của anh lúc đó như muốn vỡ ra, anh không biết lái đi đâu. Đường thì kẹt xe kinh khủng, coi Google map mà anh không biết đường để lái, anh cứ đi vòng tròn. Nói thật với em, lúc đó anh muốn như lao đầu vào xe tải, đụng đầu chết cho rồi. Cái đoạn đường đi từ Bình Dương về Sài Gòn rất kinh khủng. Đây là cái đoạn đường khủng khiếp nhất trong cuộc đời của anh. Anh cứ khóc hoài, khóc hoài".

Chia sẻ mới đây của MC Quốc Thuận khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trước đó, vào khuya ngày 24/2/2023, trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Quốc Thuận đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Anh cho biết bản thân về quê nhà An Giang và đây là chuyến về đau lòng nhất.

Nghệ sĩ Quốc Thuận và mẹ

"Con đường này,28 năm trước con đã từng đi xa nhà,rời quê,mỗi chuyến về rồi lại đi chắc chắn đều có ánh mắt dõi theo mong chờ con rất nhiều và sẽ có những giọt nước mắt giấu đi của Ý. Và cũng con đường này,khuya nay con về đến nhà cũng là chuyến về đau đớn nhất cuộc đời Con. Con còn nợ Ý nhiều lắm Ý ơi !", Quốc Thuận nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân.

Được biết, mẹ nghệ sĩ Quốc Thuận qua đời tại An Giang. Điều này đã khiến tinh thần nam MC vô cùng suy sụp. Quốc Thuận nổi tiếng là đứa con có hiếu, dù lập nghiệp xa nhà nhưng nghệ sĩ luôn nhung nhớ và dành nhiều sự yêu thương cho mẹ cùng người thân.

Nghệ sĩ Quốc Thuận được nhiều người yêu mến vì tài năng và tấm lòng hiếu đạo

Nghệ sĩ Quốc Thuận tên thật là Tô Hòa Thuận, là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, MC dí dỏm trong showbiz Việt. Anh từng đạo diễn nhiều chương trình cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Nhí, Cát Phượng, Thúy Nga... Anh cũng là đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như: Hàng xóm, Nhà chung, Về đi tía ơi, Biệt đội siêu hài...