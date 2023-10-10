MC Quốc Thuận từng 'nghĩ quẩn' khi hay tin mẹ mất, đường về nhà chưa bao giờ 'đau đớn' như vậy!

Hậu trường 10/10/2023 14:32

Mới đây, tại một chương trình thực tế, nam MC Quốc Thuận khiến khán giả xúc động với khoảnh khắc nghẹn ngào nhắc lại ngày hay biết tin mẹ mất.

Cụ thể, Quốc Thuận nghẹn lòng: "Lúc đó anh ở Bình Dương thì anh kêu đưa mẹ anh lên Sài Gòn. Thì lúc đó là vào thứ 6 nhưng cũng chiều rồi, bệnh viện hông có làm việc nhiều. Anh mới nói hay đưa bà ra ngoài tỉnh, có bác sĩ ngoài đó rồi bà sẽ khỏe thôi. Tuy nhiên, khi anh lên làm Bình Dương làm việc thì nhà gọi lên nói mẹ mệt thì thấy nhỏ em anh khóc quá trời. Trong vòng 10 phút, anh có linh tính là mẹ anh mất".

 

Nam nghệ sĩ nói thêm: "Thì ngay lúc đó, anh mới bỏ việc, anh xin lỗi nhà sản xuất và lên xe lái về nhà. Tim của anh lúc đó như muốn vỡ ra, anh không biết lái đi đâu. Đường thì kẹt xe kinh khủng, coi Google map mà anh không biết đường để lái, anh cứ đi vòng tròn. Nói thật với em, lúc đó anh muốn như lao đầu vào xe tải, đụng đầu chết cho rồi. Cái đoạn đường đi từ Bình Dương về Sài Gòn rất kinh khủng. Đây là cái đoạn đường khủng khiếp nhất trong cuộc đời của anh. Anh cứ khóc hoài, khóc hoài".

MC Quốc Thuận từng 'nghĩ quẩn' khi hay tin mẹ mất, đường về nhà chưa bao giờ 'đau đớn' như vậy! - Ảnh 1

MC Quốc Thuận từng 'nghĩ quẩn' khi hay tin mẹ mất, đường về nhà chưa bao giờ 'đau đớn' như vậy! - Ảnh 2
 Chia sẻ mới đây của MC Quốc Thuận khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trước đó, vào khuya ngày 24/2/2023, trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Quốc Thuận đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Anh cho biết bản thân về quê nhà An Giang và đây là chuyến về đau lòng nhất.

MC Quốc Thuận từng 'nghĩ quẩn' khi hay tin mẹ mất, đường về nhà chưa bao giờ 'đau đớn' như vậy! - Ảnh 3
Nghệ sĩ Quốc Thuận và mẹ 

"Con đường này,28 năm trước con đã từng đi xa nhà,rời quê,mỗi chuyến về rồi lại đi chắc chắn đều có ánh mắt dõi theo mong chờ con rất nhiều và sẽ có những giọt nước mắt giấu đi của Ý. Và cũng con đường này,khuya nay con về đến nhà cũng là chuyến về đau đớn nhất cuộc đời Con. Con còn nợ Ý nhiều lắm Ý ơi !", Quốc Thuận nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân. 

Được biết, mẹ nghệ sĩ Quốc Thuận qua đời tại An Giang. Điều này đã khiến tinh thần nam MC vô cùng suy sụp. Quốc Thuận nổi tiếng là đứa con có hiếu, dù lập nghiệp xa nhà nhưng nghệ sĩ luôn nhung nhớ và dành nhiều sự yêu thương cho mẹ cùng người thân. 

MC Quốc Thuận từng 'nghĩ quẩn' khi hay tin mẹ mất, đường về nhà chưa bao giờ 'đau đớn' như vậy! - Ảnh 4
Nghệ sĩ Quốc Thuận được nhiều người yêu mến vì tài năng và tấm lòng hiếu đạo 

Nghệ sĩ Quốc Thuận tên thật là Tô Hòa Thuận, là một diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, MC dí dỏm trong showbiz Việt. Anh từng đạo diễn nhiều chương trình cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Minh Nhí, Cát Phượng, Thúy Nga... Anh cũng là đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như: Hàng xóm, Nhà chung, Về đi tía ơi, Biệt đội siêu hài...

Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy

Quách Ngọc Tuyên: Tôi chủ động gọi cho anh Quốc Thuận, động viên, an ủi anh ấy

"Đạo diễn Quốc Thuận cũng buồn và ngại với tôi khi phim đầu tư tốn kém công sức, tiền của mà không được khán giả đón nhận", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Quốc Thuận Quốc Thuận Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 5 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 7 giờ 51 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 8 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'