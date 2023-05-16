Lộ ảnh Trấn Thành tiếp tục 'cầm trịch' show hẹn hò Người ấy là ai, vẻ ngoài ra sao mà gây chú ý khắp cõi mạng?

Sau thông tin Trấn Thành vẫn giữ vai trò MC cho Rap Việt năm nay, hình ảnh của nam nghệ sĩ ghi hình Người ấy là ai tiếp tục được "tuồn" ra khắp các trang mạng xã hội.

Sau thông tin vẫn giữ vai trò MC cho Rap Việt năm nay, hình ảnh Trấn Thành ghi hình cho "Người ấy là ai" càng khiến công chúng thêm phần chắc chắn anh tiếp tục với vai trò MC trong chương trình hẹn hò đình đám sau 4 mùa gắn bó. Cụ thể, Trấn Thành vẫn có mặt tại trường quay Người ấy là ai mùa 5, cạnh đó còn có Châu Bùi - cố vấn chính của chương trình năm nay và một số nghệ sĩ khách mời. Cuối tháng 4, bức ảnh Ngô Kiến Huy chụp cùng Châu Bùi, Bảo Thy, Tiểu Vy khi ghi hình cho Người ấy là ai nhưng vắng bóng Trấn Thành từng khiến nam MC vướng tin đồn không còn dẫn show hẹn hò này. Tuy nhiên, với khoảnh khắc rò rỉ mới đây, không ít người có thể xác nhận Trấn Thành vẫn là MC của Người ấy là ai.

Trấn Thành ở trường quay Người ấy là ai, tiếp tục cầm trịch show hot sau Rap Việt Gần đây, tại LHP châu Á Đà Nẵng, Trấn Thành và ê-kíp đoạt nhiều giải thưởng lớn nhưng nam MC không thể góp mặt. Thay vào đó, Hari Won thay mặt chồng lên nhận giải. Nữ ca sĩ xác nhận Trấn Thành trùng lịch trình quay chương trình Rap Việt nên không thể tham gia. “Chồng tôi quay chương trình Rap Việt nên không thể có mặt tại đây. Anh nói vợ chồng là một, anh không đi được, tôi thay thế để chăm sóc đoàn, chi tiền cho đoàn. Tôi tưởng là chỉ chi tiền nhưng đến đây được nhận giải thưởng. Tôi rất vinh dự”, Hari Won nói. Ngoài ra, cô tiết lộ Trấn Thành thường thức đến 3-4 giờ sáng, trải qua nhiều vất vả, nay mọi khó khăn được bù đắp bằng giải thưởng.

Trấn Thành vẫn dẫn Người ấy là ai mùa 5 Sau nhiều lùm xùm về phát ngôn, ứng xử, không ít tin lan truyền Trấn Thành bị gạch tên khỏi vị trí ghế nóng hay người dẫn chương trình một số chương trình quen thuộc. Trước đó, nhà sản xuất Siêu tài năng nhí thông báo MC Đại Nghĩa thay thế vị trí của Trấn Thành sau 3 năm MC này đồng hành cùng chương trình vì anh bận lịch quay phim. Không ít người cho rằng việc Trấn Thành không còn giữ vị trí "cầm cân nảy mực" là do liên quan đến những ồn ào thời gian qua của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, trong buổi họp báo Siêu tài năng nhí, nhà sản xuất đã cho phát đoạn clip Hari Won tiết lộ Trấn Thành không thể ngồi "ghế nóng" chương trình này là do bận rộn quay phim.

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