Lâu không xuất hiện, MC Lưu Minh Vũ gây ngỡ ngàng với diện mạo khác lạ, tăng cân khó nhận ra

Những năm gần đây, anh gần như không lên sóng. Nam MC họ Lưu được thăng chức làm Phó trưởng phòng Trò chơi và Gặp gỡ 1 VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.

MC Lưu Minh Vũ từng là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV. Nhiều năm trước, anh đã dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như: Hãy chọn giá đúng, Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia...

Mới đây, hình ảnh mới nhất về nam MC kỳ cựu thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Cụ thể trên trang cá nhân, MC Lại Văn Sâm vừa chia sẻ loạt ảnh được các đồng nghiệp của VTV đến tận nhà tổ chức sinh nhật. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của MC Lưu Minh Vũ.

So với trước đây, MC Minh Vũ phát tướng khó nhận ra - Ảnh: FB

Anh tăng cân thấy rõ ở tuổi 50 - Ảnh: FB

MC Lại Văn Sâm viết: "Tôi vốn là người sống cực kì đơn giản! Thế nên ít khi tự tổ chức (thậm chí còn quên) sinh nhật của chính mình! Sáng nay tự dưng nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ những người bạn trên Facebook.

Lại còn cả những đứa em, cháu thân yêu ở VTV3 đến tận nhà chơi, chúc mừng nồng ấm! Xin cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người! Tôi yêu các bạn vô cùng".

Trong ảnh, nam MC vui vẻ chụp ảnh cùng các đồng nghiệp cũ. Bước sang tuổi 50, Lưu Minh Vũ thay đổi khá nhiều về ngoại hình, phát tướng khó nhận ra.

Một hình ảnh khác được anh đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Sinh năm 1970, Lưu Minh Vũ là con trai của nhà thơ, nhà biên kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Không theo nghiệp văn thơ của bố, anh theo đuổi con đường MC, BTV truyền hình.