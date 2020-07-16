Không có vòng eo 'con kiến', vợ Bình Minh vẫn tự tin diện bikini, được khen hết lời vì điều này

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của siêu mẫu Bình Minh và vợ doanh nhân vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Chuyện tình yêu và hôn nhân của họ từng là chủ đề bàn tán của dư luận suốt thời gian dài. Thời điểm đó, doanh nhân Anh Thơ nhận không ít lời chê bai vì câu chuyện tình yêu "đũa lệch" với chồng siêu mẫu nổi tiếng.

Không bận tâm thị phi, cô vẫn tự tin xuất hiện cùng chồng tại nhiều sự kiện. Hơn thế, với tài kinh doanh và khéo léo trong cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, Anh Thơ dần lấy được tình cảm của mọi người. Dù không có nhan sắc nổi bật như nhiều chân dài đình đám của showbiz, nhưng sự tự tin của vợ Bình Minh luôn được mọi người đánh giá cao.