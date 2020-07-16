Không có vòng eo 'con kiến', vợ Bình Minh vẫn tự tin diện bikini, được khen hết lời vì điều này

Hậu trường 16/07/2020 17:34

Không sở hữu vóc dáng mảnh mai, vòng eo "con kiến", doanh nhân Lê Anh Thơ - vợ Bình Minh vẫn được khen ngợi vì sự tự tin.

Dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của siêu mẫu Bình Minh và vợ doanh nhân vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Chuyện tình yêu và hôn nhân của họ từng là chủ đề bàn tán của dư luận suốt thời gian dài. Thời điểm đó, doanh nhân Anh Thơ nhận không ít lời chê bai vì câu chuyện tình yêu "đũa lệch" với chồng siêu mẫu nổi tiếng.

Không bận tâm thị phi, cô vẫn tự tin xuất hiện cùng chồng tại nhiều sự kiện. Hơn thế, với tài kinh doanh và khéo léo trong cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, Anh Thơ dần lấy được tình cảm của mọi người. Dù không có nhan sắc nổi bật như nhiều chân dài đình đám của showbiz, nhưng sự tự tin của vợ Bình Minh luôn được mọi người đánh giá cao.

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Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Bình Minh và Anh Thơ - Ảnh: FB

Mới đây, Anh Thơ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini gợi cảm tại bể bơi. Trải qua 2 lần sinh nở, vóc dáng của bà xã Bình Minh được nhận xét mũm mĩm và đầy đặn. Tuy không có thân hình mảnh mai, hay vòng eo "con kiến" nhưng trông cô vẫn rất cân đối, gợi cảm. Sự tự tin và nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời của nữ doanh nhân nhận về nhiều lời ngợi khen của mọi người.

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Ở tuổi ngoài 40 và trải qua 2 lần sinh nở, thân hình của vợ Bình Minh khá đầy đặn...
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... dù vậy, cô vẫn rất tự tin với cơ thể của mình - Ảnh: FB
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Anh Thơ vui vẻ đọ dáng cùng bạn thân - Ảnh: FB
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Cô tự tin diện bikini tạo dáng trước ống kính ở góc chụp xa - Ảnh: FB

Bình Minh và Anh Thơ kết hôn vào năm 2008. Hơn 10 bên nhau và có 2 cô con gái xinh xắn, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm lên trang cá nhân. Suốt nhiều năm chung sống, Anh Thơ luôn thể hiện mình là một người phụ nữ thông minh, khéo giữ gìn mái ấm gia đình.

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Từ khóa:   Bình Minh Bình Minh và Anh Thơ bà xã Bình Minh

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