Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này

Hậu trường 06/03/2018 11:58

Tuy có cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không hết nhưng Ngọc Duyên vẫn chăm chỉ trồng đầy rau xanh trên sân thượng để cải thiện bữa ăn cho hai vợ chồng.

Mới đây, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016 Ngọc Duyên khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh chụp vườn rau xanh mướt trên sân thượng của căn biệt thự trắng đắt đỏ. Cô hiện đang mang thai con đầu lòng nên dừng mọi hoạt động giải trí để nghỉ ngơi.

Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 1
Ngọc Duyên lộ bụng bầu lùm lùm khi chăm sóc vườn rau trên sân thượng - Ảnh: FBNV 
Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 2
Người đẹp đang ở nhà dưỡng thai nên dành thời gian rảnh rỗi để trồng rau xanh - Ảnh: FBNV

Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Ngọc Duyên chăm chỉ trồng thêm rau để có thực phẩm an toàn cho cả nhà. Có thể thấy, dù là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "đốt mắt", làn da trắng mịn như sứ nhưng Ngọc Duyên không ưa cuộc sống quá nhàn rỗi.

Cô luôn biết cách thể hiện mình là người vợ đảm, khéo chăm sóc gia đình. Đây cũng được xem là một trong những lý do giúp Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu lọt vào mắt xanh của người chồng đại gia.

Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 3
Vườn rau xanh mướt trên căn biệt thự trắng tính bằng triệu đô - Ảnh: FBNV
Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 4
Có thể thấy, 'Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu 2016' rất khéo trồng rau - Ảnh: FBNV

Trước khi kết hôn, người đẹp quê Vũng Tàu từng khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt" khi được bạn trai đại gia tháp tùng đi dự sự kiện bằng siêu xe 70 tỷ. Cặp đôi cũng có đám cưới khủng, được tính bằng tiền đô ở cả hai bên nội ngoại. 

Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 5
Sau khi lấy chồng, Ngọc Duyên có cuộc sống sung túc như bà hoàng - Ảnh: Internet
Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 6
Vẻ đẹp 'nóng bỏng' của Ngọc Duyên thời còn son - Ảnh: Internet
Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này - Ảnh 7
Khung cảnh phía trước căn biệt thự trắng lộng lẫy của chồng Ngọc Duyên - Ảnh: Internet
Nữ hoàng sắc đẹp Ngọc Duyên mang thai con đầu lòng?

Nữ hoàng sắc đẹp Ngọc Duyên mang thai con đầu lòng?

Sau hơn 1 tháng tổ chức đám cưới, 'Nữ hoàng sắc đẹp Toàn cầu' Ngọc Duyên 'úp mở' thông tin đang mang bầu con đầu lòng với hội bạn thân.

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