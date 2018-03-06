Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này

Mới đây, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016 Ngọc Duyên khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh chụp vườn rau xanh mướt trên sân thượng của căn biệt thự trắng đắt đỏ. Cô hiện đang mang thai con đầu lòng nên dừng mọi hoạt động giải trí để nghỉ ngơi.

Ngọc Duyên lộ bụng bầu lùm lùm khi chăm sóc vườn rau trên sân thượng - Ảnh: FBNV

Người đẹp đang ở nhà dưỡng thai nên dành thời gian rảnh rỗi để trồng rau xanh - Ảnh: FBNV

Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Ngọc Duyên chăm chỉ trồng thêm rau để có thực phẩm an toàn cho cả nhà. Có thể thấy, dù là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "đốt mắt", làn da trắng mịn như sứ nhưng Ngọc Duyên không ưa cuộc sống quá nhàn rỗi.