Không ai ngờ, biệt thự trắng xa hoa của vợ chồng Ngọc Duyên lại có vườn rau mướt mắt trên sân thượng thế này

Tuy có cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không hết nhưng Ngọc Duyên vẫn chăm chỉ trồng đầy rau xanh trên sân thượng để cải thiện bữa ăn cho hai vợ chồng.
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Mới đây, Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016 Ngọc Duyên khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh chụp vườn rau xanh mướt trên sân thượng của căn biệt thự trắng đắt đỏ. Cô hiện đang mang thai con đầu lòng nên dừng mọi hoạt động giải trí để nghỉ ngơi.
Có nhiều thời gian rảnh rỗi, Ngọc Duyên chăm chỉ trồng thêm rau để có thực phẩm an toàn cho cả nhà. Có thể thấy, dù là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "đốt mắt", làn da trắng mịn như sứ nhưng Ngọc Duyên không ưa cuộc sống quá nhàn rỗi.
Cô luôn biết cách thể hiện mình là người vợ đảm, khéo chăm sóc gia đình. Đây cũng được xem là một trong những lý do giúp Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu lọt vào mắt xanh của người chồng đại gia.
Trước khi kết hôn, người đẹp quê Vũng Tàu từng khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt" khi được bạn trai đại gia tháp tùng đi dự sự kiện bằng siêu xe 70 tỷ. Cặp đôi cũng có đám cưới khủng, được tính bằng tiền đô ở cả hai bên nội ngoại.