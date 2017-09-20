Khoe ảnh đẹp, Trấn Thành bị fan 'bóc phốt' vì độn vòng 3 quá đà, mang giày cao siêu 'khủng'

Hậu trường 20/09/2017 16:54

Khoe ảnh đẹp khi đi lưu diễn ở Paris, Trấn Thành khiến nhiều fan ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều dân mạng tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra nam danh hài đã dùng chiêu ăn gian chiều cao và độn vòng 3 quá lố khiến hình ảnh thiếu chân thực.

Trong chuyến lưu diễn lần này, Trấn Thành gặp phải một sự cố nhỏ là toàn bộ hành lý của anh và bạn thân Anh Đức đã bị thất lạc và họ chỉ còn mỗi bộ quần áo trên người. Tuy nhiên, Trấn Thành vẫn tranh thủ dạo phố, mua sắm và chụp ảnh lưu niệm tại thành phố xinh đẹp này.

Trên trang Facebook cá nhân, nam danh hài đăng ảnh kèm dòng chú thích: “Cho phép em post 1 mớ hình đẹp! Pháp đẹp quá! Em đẹp ké!” khiến fan ghen tỵ.

Khoe ảnh đẹp, Trấn Thành bị fan 'bóc phốt' vì độn vòng 3 quá đà, mang giày cao siêu 'khủng' - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành khoe ảnh đẹp tại Paris kèm dòng trạng thái: “Cho phép em post 1 mớ hình đẹp! Pháp đẹp quá! Em đẹp ké!” - Ảnh: Facebook

Khoe ảnh đẹp, Trấn Thành bị fan 'bóc phốt' vì độn vòng 3 quá đà, mang giày cao siêu 'khủng' - Ảnh 2
Nam danh hài khoe ảnh khi đi mua sắm tại Paris khiến fan ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Khoe ảnh đẹp, Trấn Thành bị fan 'bóc phốt' vì độn vòng 3 quá đà, mang giày cao siêu 'khủng' - Ảnh 3
Vòng 3 to bất thường của Trấn Thành khiến dân mạng hoài nghi anh đã dùng quần độn để tăng kích thước vòng 3 - Ảnh: Internet

Khoe ảnh đẹp, Trấn Thành bị fan 'bóc phốt' vì độn vòng 3 quá đà, mang giày cao siêu 'khủng' - Ảnh 4
Ông xã Hari Won cũng mang đôi giày độn "huyền thoại" để ăn gian chiều cao. Ngoài ra, nhiều người còn hoài nghi Trấn Thành dùng phần mềm kéo chân khiến bức ảnh thiếu tự nhiên - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nhiều fan để lại bình luận cho rằng Trấn Thành đã ăn gian chiều cao bằng cách mang đôi giày độn “thần thánh” và sử dụng phần mềm kéo chân, đặc biệt anh còn làm tăng kích thước vòng 3 bằng quần độn mông.

Khoe ảnh đẹp, Trấn Thành bị fan 'bóc phốt' vì độn vòng 3 quá đà, mang giày cao siêu 'khủng' - Ảnh 5
Fan bày tỏ thái độ khi nam danh hài mang giày độn, mặc quần bó - Ảnh: Internet

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