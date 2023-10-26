Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight!

Hậu trường 26/10/2023 10:19

Mới đây, tối ngày 25/10, diễn viên Karen Nguyễn cùng ông xã Lưu Chấn Bang tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì.

Karen Nguyễn được nhiều người biết đến nhiều hơn khi đảm nhận vai diễn 'tiểu tam' trong loạt MV của Hương Giang. Năm 2022, người đẹp bất ngờ lên xe hoa và tháng 10 cùng năm thì sinh em bé. Karen Nguyễn gọi việc kết hôn của mình là “chạy deadline” bởi vừa có chồng, vừa có thêm một thành viên nhí. Cuộc sống hôn nhân hiện tại của nữ diễn viên cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 1
Năm 2022, người đẹp bất ngờ lên xe hoa và tháng 10 cùng năm thì sinh em bé

Mới đây, tối ngày 25/10, diễn viên Karen Nguyễn cùng ông xã Lưu Chấn Bang tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên công khai rõ gương mặt của cô bé. Buổi tiệc có nhiều người thân, bạn bè đến chung vui.

Trên trang cá nhân, Karen Nguyễn nhắn nhủ tới con gái: 'Bé con của ba mẹ đã được một tuổi và tròn một năm mẹ được đón thiên chức làm mẹ. Cám ơn Sophie đã đến với ba mẹ. Mong con vui vẻ, yêu đời và một đời an yên'.

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 2
Diễn viên Karen Nguyễn cùng ông xã Lưu Chấn Bang tổ chức tiệc thôi nôi cho nhóc tì. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên công khai rõ gương mặt của cô bé

Con gái nữ diễn viên tên Sophie Lưu Hiểu Ân. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Nhiều người nhận xét, Hiểu Ân được thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ. Một tuổi, Sophie cao 73 cm, nặng 9,6 kg và mọc 6 răng sữa. Bé đi chập chững, biết hôn gió và vỗ tay. Những câu nói bi bô đầu tiên của con là 'mama', 'papa', 'oke'. Karen tiết lộ con gái thích ăn bơ, lựu và chuối; thích xem hoạt hình 'Baby Shark'. Từ lúc Sophie 6 tháng tuổi, vợ chồng Karen mời một cô giáo mầm non chăm bé ban ngày tại nhà và luyện cho bé một số kỹ năng.

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 3
Con gái nữ diễn viên tên Sophie Lưu Hiểu Ân. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Nhiều người nhận xét, Hiểu Ân được thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố và mẹ

Karen Nguyễn chia sẻ, cô và ông xã đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc, với mong muốn ngày này sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ với con. Một năm qua, nữ diễn viên hay đăng ảnh con gái khi địu bé đi dạo phố, đi tiêm chủng, nhưng chỉ chụp đằng sau hoặc ở góc nghiêng. 'Tôi không nghĩ việc lấy chồng, sinh con là một sự hy sinh, đó là thiên chức của một người phụ nữ. Đến thời điểm hiện tại, tôi may mắn vì mọi quyết định luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của ông xã và gia đình hai bên. Tôi thật sự rất trân quý điều đó' - cô nói.

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 4
Từ lúc Sophie 6 tháng tuổi, vợ chồng Karen mời một cô giáo mầm non chăm bé ban ngày tại nhà và luyện cho bé một số kỹ năng

Karen cho biết cô đã không thể cùng lúc lo việc gia đình, chăm con và phát triển sự nghiệp nên thời gian qua, cô dành toàn bộ thời gian cho việc làm mẹ, đồng thời tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng. Vài tháng trước, cô đánh tiếng trở lại showbiz khi tham gia The New Mentor. Cô cũng casting vài phim nhưng chưa chọn được kịch bản phù hợp. Cô mong sớm có cơ hội đóng phim trở lại.

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 5
Thời gian qua, cô dành toàn bộ thời gian cho việc làm mẹ, đồng thời tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng

Trước đó, chỉ sau 4 tháng sinh nở, nữ diễn viên đã sớm lấy lại được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Người đẹp sinh năm 1993 không ít lần khiến khán giả xuýt xoa khi khoe thành quả “lột xác” sau khi tăng 25kg trong thời gian mang thai. Hiện tại, nữ diễn viên đã giảm được 23kg, gần về số cân nặng như thời còn son rỗi.

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 6
Người đẹp tăng 25kg trong suốt thai kì

Karen Nguyễn tiết lộ bí kíp lấy lại vóc dáng: “Đi bộ 30 phút và tập bụng thêm 10 phút mỗi ngày đã giúp mình giảm được 23kg sau sinh. Còn 2kg nữa về số cân nặng như hồi con gái nhưng số cân hiện tại khiến mình tràn trề sức sống hơn nên sẽ giữ nguyên”.Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 7

Karen Nguyễn lần đầu khoe cận diện mạo con gái tròn 1 tuổi xinh như búp bê, sắc vóc mẹ bỉm cũng chiếm spotlight! - Ảnh 8
Chỉ sau 4 tháng sinh nở, nữ diễn viên đã sớm lấy lại được vóc dáng thon gọn, săn chắc

Ngoài ra, Karen cũng cho biết thêm những tuần đầu tiên chỉ tập nhẹ nhàng, sau đó mới tăng tốc độ và cường độ của các bài tập. Cùng với đó, cô cũng kết hợp thêm với việc ăn uống hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh. 

Bên trong tổ ấm 400m2 của Karen Nguyễn: Chỉ hoàn thiện 80% vì “cạn tiền”, chú trọng phòng gym và studio trong nhà

Bên trong tổ ấm 400m2 của Karen Nguyễn: Chỉ hoàn thiện 80% vì “cạn tiền”, chú trọng phòng gym và studio trong nhà

Karen Nguyễn cùng ông xã đã tự tay đi chọn từng miếng gỗ, viên gạch, thùng sơn để có tổ ấm như mơ ước.

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