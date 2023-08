Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra

Sau khi chính thức về chung một nhà và tổ chức lễ ăn hỏi đình đám ở quê nhà cô dâu, vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh đã "dắt tay nhau" đi "hưởng tuần trăng mật" ở Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình cũng đều đặn cập nhật hình ảnh về chuyến đi của mình.

“AI prompt: palm tree, old place, close friend, sun bright, lovely day… and here is the result” (Tạm dịch: AI gợi ý: cây cọ, chốn cũ, bạn thân, ánh nắng chói chang, ngày đẹp trời và đây là kết quả) - Shark Bình viết trên trang cá nhân.