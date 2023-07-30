Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra

Hậu trường 30/07/2023 12:52

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình gây chú ý khi đăng tải bài viết check-in tại California (Mỹ) cùng bà xã Phương Oanh.

Sau khi chính thức về chung một nhà và tổ chức lễ ăn hỏi đình đám ở quê nhà cô dâu, vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh đã "dắt tay nhau" đi "hưởng tuần trăng mật" ở Mỹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình cũng đều đặn cập nhật hình ảnh về chuyến đi của mình. 

“AI prompt: palm tree, old place, close friend, sun bright, lovely day… and here is the result” (Tạm dịch: AI gợi ý: cây cọ, chốn cũ, bạn thân, ánh nắng chói chang, ngày đẹp trời và đây là kết quả) - Shark Bình viết trên trang cá nhân.

Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra - Ảnh 1

Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra - Ảnh 2
Shark Bình diện trang phục trẻ trung trong chuyến du lịch tại Mỹ cùng Phương Oanh

Trong ảnh, doanh nhân 8X diện quần áo thoải mái, năng động với tone màu nhã nhặn, trẻ trung. Không xuất hiện trong cùng 1 khung hình thế nhưng bên dưới phần bình luận, bà xã Phương Oanh cũng ngay lập tức nhận xét về kiểu tạo dáng của Shark Bình, ngầm tiết lộ bản thân là "phó nháy" cho chồng.

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu về nhiều tương tác. Hầu hết các bình luận đều dành lời khen ngợi ngoại hình của Shark Bình ngày càng trẻ trung, tưoi mới: "Anh lấy vợ xong trẻ ra hay sao á", "Đúng là tình yêu hạnh phúc luôn làm cho con người ta trẻ đẹp rạng rỡ thêm", "Có vợ nhìn chỉn chu và bảnh trai nha", "Đúng là Hồng Hài Nhi mà. Nhìn anh trẻ thật sự luôn",... 

Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra - Ảnh 3
 Nhiều cư dân mạng nhận xét cá mập 8x trẻ ra sau khi lấy vợ

Trước những lời khen ngợi, Shark Bình để lại phản hồi bày tỏ sự thích thú và cảm ơn vì những lời khen có cánh mà cư dân mạng dành cho mình. 

Trước đó, vào hôm 26/7, Shark Bình và Phương Oanh gây sốt khi tổ chức lễ ăn hỏi vô cùng ấm cúng tại tư gia nữ. Tay trong tay với Phương Oanh tại buổi lễ, nam doanh nhân gây xúc động khi nắm chặt tay bà xã phát biểu về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói: "Cảm ơn mọi người đã có mặt ở lễ ăn hỏi của Bình - Oanh ngày hôm nay. Sự có mặt của mọi người là sự yêu thương rất lớn đối với vợ chồng chúng tôi. Chuyện tình của chúng tôi gần giống như một bộ phim có tên là 'Hương vị tình thân'.

Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra - Ảnh 4

Đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ, Shark Bình xả kho ảnh vợ làm 'phó nháy', 'vui ra mặt' khi được khen trẻ ra - Ảnh 5
Cặp đôi vô cùng tình tứ trong lễ ăn hỏi 

Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu và đặc biệt là tình thân giữa 2 đứa với gia đình, bố mẹ, con cái với nhau. Vượt qua rất nhiều chông gai trắc trở, hai đứa mới đến cái kết viên mãn. Chúng tôi ước mong cuộc hôn này đúng như từ 'hương vị tình thân".

Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng

Thợ trang điểm của Phương Oanh tiết lộ câu chuyện hậu trường về Shark Bình trong hôn lễ: Cưới lần 2 vẫn hồi hộp, lo lắng

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip do thợ trang điểm của Phương Oanh chia sẻ. Người này đã ghi lại khoảnh khắc Shark Bình liên tục hôn Phương Oanh bất chấp không gian thời gian.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình sao Việt

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