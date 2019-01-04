Hoa hậu Phương Khánh lần đầu khoe cận vương miện 22 tỷ giữa ồn ào bị tố mua giải

Mới đây, Hoa hậu Phương Khánh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chiếc vương miện có giá trị "khủng" trên trang Facebook cá nhân. Có thể nói, sau 2 tháng đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, đây là lần đầu tiên chân dài Bến Tre khoe cận chiếc vương miện danh giá của mình.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018...

...đây là lần hiếm hoi Phương Khánh công khai khoe vương miện mà mình giành được - Ảnh: FBNV

Được biết, chiếc vương miện của Miss Earth 2018 được tạo thành bởi vàng 14k nguyên chất, đá pha lê, kim cương trắng quý giá cùng một số loại đá hồng ngọc, đá topaz xanh dương có giá trị lên đến 950.000 đô la, tương đương khoảng 22 tỷ đồng.