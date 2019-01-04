Hoa hậu Phương Khánh lần đầu khoe cận vương miện 22 tỷ giữa ồn ào bị tố mua giải

Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh khoe vương miện trị giá 22 tỷ sau khi đăng quang Miss Earth 2018.
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Mới đây, Hoa hậu Phương Khánh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chiếc vương miện có giá trị "khủng" trên trang Facebook cá nhân. Có thể nói, sau 2 tháng đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, đây là lần đầu tiên chân dài Bến Tre khoe cận chiếc vương miện danh giá của mình.
Được biết, chiếc vương miện của Miss Earth 2018 được tạo thành bởi vàng 14k nguyên chất, đá pha lê, kim cương trắng quý giá cùng một số loại đá hồng ngọc, đá topaz xanh dương có giá trị lên đến 950.000 đô la, tương đương khoảng 22 tỷ đồng.
Đăng quang ngôi vị cao nhất Hoa hậu Trái đất 2018 - thuộc Top các cuộc thi nhan nhắc lớn và uy tín trên thế giới, Nguyễn Phương Khánh trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông. Khán giả tự hào, vui mừng cho rằng đây là dấu hiệu tích cực cho nhan sắc Việt khi tham gia đấu trường nhan sắc thế giới.
Tuy nhiên, sau khi về nước, người đẹp này lại vướng ồn ào liên quan đến chuyện mua giải, phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, dù bị tung nhiều tin đồn thất thiệt, Phương Khánh vẫn cố gắng hết mình để khẳng định thành quả cô đạt được hoàn toàn dựa vào thực lực.