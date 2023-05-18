Hoa hậu Phan Thị Mơ và căn bệnh đau dạ dày: 'Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám'

Hậu trường 18/05/2023 16:57

Sức khỏe nàng hậu khiến người hâm mộ lo lắng.

Thời gian qua, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 Phan Thị Mơ xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên... Dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn giữ cho mình sự trẻ trung, rạng rỡ mỗi khi đứng trước công chúng. Mới đây, hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 vừa xuất hiện với vai trò giám khảo đồng hành tại một cuộc thi siêu mẫu quốc tế. Nàng hậu gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Hoa hậu Phan Thị Mơ và căn bệnh đau dạ dày: 'Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám' - Ảnh 1
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Phan Thị Mơ sau nhiều năm đăng quang.

Trong thời gian ghi hình, Phan Thị Mơ bị bắt gặp nhiều lần nhăn nhó và phải liên tục uống thuốc. Người đẹp tiết lộ cô bị căn bệnh đau dạ dày nhiều năm nay. "Mấy năm nay, tôi liên tục gặp nhiều hệ luỵ của bệnh đau dạ dày và trào ngược. Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám, phần vì kiêng cữ phần vì quá đau nên tôi rất sợ", nàng hậu chia sẻ.

Hoa hậu Phan Thị Mơ và căn bệnh đau dạ dày: 'Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám' - Ảnh 2
Phan Thị Mơ tất bật với nhiều lịch trình dù bị đau dạ dày, cô liên tục phải uống thuốc.

Phan Thị Mơ cho biết bản thân đang phải trả giá bằng sức khoẻ cho những chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, không biết cân bằng giữa nghỉ ngơi và theo đuổi sự nghiệp. "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi 1 tháng thôi là sẽ có cả núi việc chất đống. Làm nghệ sĩ nên tôi áp lực phải chạy đua khi tổ nghiệp còn chiếu cố", Phan Thị Mơ tâm sự.

Hoa hậu Phan Thị Mơ và căn bệnh đau dạ dày: 'Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám' - Ảnh 3
Người đẹp chia sẻ khi bị bệnh mới thấm thía câu nói "sức khoẻ là vàng".

Ở Việt Nam, bệnh nhân mắc dạ dày có ở mọi lứa tuổi. Thậm chí, số liệu của Hội khoa học Tiêu hóa còn cho thấy 70% dân số nước ta có nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Có thể thấy bệnh dạ dày không đơn thuần là bệnh vặt như chúng ta nghĩ, một số sao Việt cũng từng phải gánh chịu căng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe này.

Hoa hậu Phan Thị Mơ và căn bệnh đau dạ dày: 'Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám' - Ảnh 4
Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng tiết lộ bản thân mắc bệnh viêm loét dạ dày nặng vì nhịn ăn và uống nhiều nước ngọt. Đây cũng là lý do vì sao cô luôn có thân hình gầy gò, xanh xao.
Hoa hậu Phan Thị Mơ và căn bệnh đau dạ dày: 'Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám' - Ảnh 5
Đến cả ngọc nữ Tăng Thanh Hà cũng mắc phải căn bệnh oái oăm này, cô chia sẻ mình đang bị mắc bệnh dạ dày, ảnh hưởng đến chuyện ăn uống nên cân nặng giảm sút.
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