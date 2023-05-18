Thời gian qua, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 Phan Thị Mơ xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên... Dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn giữ cho mình sự trẻ trung, rạng rỡ mỗi khi đứng trước công chúng. Mới đây, hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 vừa xuất hiện với vai trò giám khảo đồng hành tại một cuộc thi siêu mẫu quốc tế. Nàng hậu gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Phan Thị Mơ sau nhiều năm đăng quang.

Trong thời gian ghi hình, Phan Thị Mơ bị bắt gặp nhiều lần nhăn nhó và phải liên tục uống thuốc. Người đẹp tiết lộ cô bị căn bệnh đau dạ dày nhiều năm nay. "Mấy năm nay, tôi liên tục gặp nhiều hệ luỵ của bệnh đau dạ dày và trào ngược. Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám, phần vì kiêng cữ phần vì quá đau nên tôi rất sợ", nàng hậu chia sẻ.