Sức khỏe nàng hậu khiến người hâm mộ lo lắng.
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Thời gian qua, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 Phan Thị Mơ xuất hiện trong nhiều vai trò như giám khảo, người mẫu, diễn viên... Dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn giữ cho mình sự trẻ trung, rạng rỡ mỗi khi đứng trước công chúng. Mới đây, hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 vừa xuất hiện với vai trò giám khảo đồng hành tại một cuộc thi siêu mẫu quốc tế. Nàng hậu gây ấn tượng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Trong thời gian ghi hình, Phan Thị Mơ bị bắt gặp nhiều lần nhăn nhó và phải liên tục uống thuốc. Người đẹp tiết lộ cô bị căn bệnh đau dạ dày nhiều năm nay. "Mấy năm nay, tôi liên tục gặp nhiều hệ luỵ của bệnh đau dạ dày và trào ngược. Nhiều lúc muốn ăn một món ngon nhưng không dám, phần vì kiêng cữ phần vì quá đau nên tôi rất sợ", nàng hậu chia sẻ.
Phan Thị Mơ cho biết bản thân đang phải trả giá bằng sức khoẻ cho những chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, không biết cân bằng giữa nghỉ ngơi và theo đuổi sự nghiệp. "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi 1 tháng thôi là sẽ có cả núi việc chất đống. Làm nghệ sĩ nên tôi áp lực phải chạy đua khi tổ nghiệp còn chiếu cố", Phan Thị Mơ tâm sự.
Ở Việt Nam, bệnh nhân mắc dạ dày có ở mọi lứa tuổi. Thậm chí, số liệu của Hội khoa học Tiêu hóa còn cho thấy 70% dân số nước ta có nguy cơ mắc phải căn bệnh này. Có thể thấy bệnh dạ dày không đơn thuần là bệnh vặt như chúng ta nghĩ, một số sao Việt cũng từng phải gánh chịu căng bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe này.