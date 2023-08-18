Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Muốn làm đại gia của chính mình, chia sẻ kế hoạch sớm theo học chương trình thạc sĩ

Được biết, bộ ảnh này đánh dấu cho sự kiện nàng hậu vừa kết thúc quá trình học tập tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. "Một chặng đường mới, một hướng rẽ mới của Đỗ Hà, mong rằng trên hành trình này, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, yêu thương của mọi người" - Hoa hậu Đỗ Thị Hà viết trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa chia sẻ đến người hâm mộ phong cách mới của bản thân trong bộ ảnh có tên Elegance in Monochrome. Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng với bộ vest đen đầy sang trọng nhưng vẫn đủ tươi trẻ không kém phần cuốn hút.

Ở thời điểm hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chỉ mới sắp nhận bằng cử nhân Luật, cô đã có dự định tiếp tục sự nghiệp học hành của mình với việc theo học chương trình thạc sĩ. Người đẹp xứ Thanh còn tiết lộ cô chuẩn bị trở thành đồng sáng lập cho một thương hiệu spa - thẩm mỹ quốc tế 5 sao tại Hà Nội.

Nàng hậu xem đây là một bước đi táo bạo, liều lĩnh nhưng đó cũng là những thử thách để cô không ngừng trưởng thành, cố gắng trở thành phiên bản hoàn thiện của bản thân.

Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng với bộ vest đen đầy sang trọng nhưng vẫn đủ tươi trẻ không kém phần cuốn hút

Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng chia sẻ: "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như “đại gia”, “thiếu gia”, “con dâu nhà hào môn”. Còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay".

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở thôn Cầu, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là con út trong gia đình có ba anh chị em. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như: lọt Top 27 phần thi Tài năng, Top 16 Head to Head Challenge, Top 13 Top Model và dừng chân ở Top 13 chung cuộc Miss World 2021.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng, lên hương

Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã trưởng thành hơn rất nhiều về cả nhan sắc và phong cách thời trang. Người đẹp xứ Thanh không ngừng trau dồi hình thể, ngoại ngữ, chuyên môn để ngày càng hoàn thiện bản thân.