Hình ảnh chưa từng công bố trong tang lễ NS Chí Tài: Việt Hương ngã quỵ khi đeo khăn tang, Hoài Linh ôm chặt đàn em an ủi

Gần 2 tuần sau sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài, bạn bè và người hâm mộ vẫn không giấu được sự xúc động khi nhớ về người đồng nghiệp thân thiết.
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Ngày 9/12, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ khiến cả showbiz Việt chấn động. Ai nấy đều không khỏi bàng hoàng, xót xa khi làng hài mất đi một nghệ sĩ tài hoa.
Mới đây, những hình ảnh chưa từng công bố trong tang lễ cố NS Chí Tài tại Việt Nam bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và một lần nữa khiến người hâm mộ không cầm được nước mắt.
Qua loạt khoảnh khắc đăng tải, Việt Hương và Trường Giang liên tục bật khóc nức nở trong lễ tang. Thậm chí giây phút đeo khăn tang, Việt Hương không giữ nổi bình tĩnh, cô khóc nấc và gần như ngã quỵ.
Lúc này, nghệ sĩ Hoài Linh là người kề cận bên Việt Hương để động viên tinh thần đàn em. Gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, nam danh hài ôm chặt Việt Hương để vỗ về, an ủi.
Nhìn hình ảnh Việt Hương và Hoài Linh gắng gượng, nương tựa lẫn nhau để cố gắng chu toàn cho tang lễ người đồng nghiệp thân thiết mà ai cũng xót xa.
Có thể nói, đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi mãi mãi nhưng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vẫn không khỏi xúc động khi nghĩ về anh.